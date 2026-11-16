HOVERAir AQUA: il primo drone che decolla… e atterra sull’acqua

Ho provato HOVERAir AQUA, la prima self-flying camera impermeabile capace di decollare, galleggiare e riatterrare direttamente sull'acqua. Un prodotto di nicchia, pensato per chi pratica surf, SUP e kayak e vuole riprendersi senza smartphone né radiocomando, con un prezzo che parte da 1.299 euro.

Il marchio HOVERAir è arrivato sul mercato pochi anni fa, presentando il primo selfie drone al mondo. Da lì, anche i brand un po’ più conosciuti hanno seguito questa strada, portando a loro volta i selfie drone sul mercato. Oggi, invece, parliamo del nuovo HOVERAir AQUA, il primo drone al mondo anche acquatico. Non subacqueo, anche se comunque può andare sott’acqua per un po’ e, grazie a tutte le certificazioni che possiede, non subisce alcun danno. La sua caratteristica principale è infatti quella di poter decollare e riatterrare direttamente sull’acqua.

Per essere precisi, il primato va letto nella categoria a cui appartiene questo prodotto, cioè quella delle self-flying camera, le videocamere volanti che si pilotano da sole e seguono il soggetto senza bisogno di un radiocomando. Droni impermeabili tradizionali esistevano già da qualche anno, penso ad esempio alla serie SplashDrone di SwellPro, ma parliamo di macchine più grandi, più pesanti, pensate per la pesca o per il soccorso e pilotate con un classico controller. Qui l’idea è diversa: un oggetto da 249 grammi che si lancia dall’acqua, ti segue mentre fai sport e torna da te quando hai finito, senza che tu debba mai toccare uno smartphone.

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Credits: TecnoAndroid

Ecco perché si può definire il primo drone acquatico. È importante chiarire fin da subito, però, che si tratta di un dispositivo super di nicchia e neanche dal prezzo tanto conveniente. D’altra parte, al momento è ancora l’unico dispositivo di questa categoria.

Prima di entrare nel dettaglio, vale la pena inquadrare il contesto. HOVERAir è il marchio consumer di Zero Zero Robotics, l’azienda che con il primo X1 ha di fatto inventato il segmento dei droni da selfie pieghevoli, quelli che si aprono come un portafoglio e decollano dal palmo della mano. Negli anni la gamma si è allargata con X1 Pro e X1 Pro Max, sempre più orientati agli sport outdoor, ma nessuno di questi modelli poteva bagnarsi. Con questo nuovo arrivato il marchio fa un passo laterale: invece di inseguire la miniaturizzazione, sceglie un ambiente preciso, l’acqua, e costruisce tutto il prodotto attorno a quello. Ed è proprio questo che lo rende interessante anche per chi, come me, di droni ne ha visti passare parecchi.

Bundle Fly More Combo

La confezione di HOVERAir AQUA è molto elegante. Una volta sfilata la fascia che la copre, possiamo vedere cosa troviamo all’interno, oltre ovviamente al drone.

Il drone stesso è alloggiato nella confezione insieme alla sua batteria. Troviamo poi la dock di ricarica con due batterie, per un totale di tre batterie, considerando quella già presente sul drone. Il modello in prova è infatti la versione Fly More Combo.

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La dock dispone di una porta USB-C per poter essere ricaricata e, premendo un pulsante, è possibile vedere lo stato di ricarica delle batterie.

Una piccola nota pratica sulla dock: il pulsante di verifica della carica sembra un dettaglio, ma in spiaggia evita di dover infilare ogni batteria nel drone per capire quale è pronta. Per chi passa una mattinata in spiaggia o al lago con un power bank nello zaino, questo approccio fa la differenza, perché permette di rimettere in volo il drone mentre le altre due batterie lavorano. Conviene comunque portarsi dietro un alimentatore USB-C di buona potenza, perché con caricatori più modesti i tempi si allungano in modo evidente.

Sono presenti anche tre buste waterproof, quindi impermeabili, utili per trasportare le batterie con noi, magari mentre stiamo facendo surf. All’interno di un’altra scatolina troviamo invece il faro, ovvero il dispositivo che consente di comandare il drone anche quando siamo in acqua. Di questo elemento parleremo più avanti, perché rappresenta una delle caratteristiche più interessanti del prodotto.

Le buste per le batterie possono sembrare un accessorio secondario, ma in realtà raccontano bene la filosofia del prodotto. L’idea è che il drone non resti a riva in uno zaino, ma che venga con noi sulla tavola, sul kayak o sul gommone. In quei contesti una batteria lasciata libera si bagna, prende sabbia e sale, e i contatti elettrici sono la prima cosa a soffrirne. Averle già pensate e incluse evita di doversi arrangiare con sacchetti di fortuna.

Continuando con l’unboxing, troviamo tutti i vari manuali di istruzione, il cavo USB-C USB-C e un’altra custodia waterproof, sempre utile per trasportare tutto ciò che serve per poter pilotare al meglio il drone.

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Le sorprese, però, non sono finite. Sotto l’alloggiamento del drone troviamo un’ulteriore scatola che contiene il kit di riparazione per HOVERAir AQUA. All’interno ci sono quattro eliche di ricambio, un cacciavite, il frame principale del drone, oltre a varie viti. Si tratta quindi di un kit pensato per poter sostituire tutte quelle che sono le parti più delicate del drone.

Su questo punto voglio spendere qualche parola in più, perché non è affatto scontato. Nella maggior parte dei droni consumer, una caduta seria significa spedire il prodotto in assistenza e aspettare settimane. Qui, invece, il produttore dà per scontato che il drone possa urtare, cadere in acqua da qualche metro o finire contro una tavola, e mette l’utente nelle condizioni di sostituire da solo le parti più esposte. Il frame di ricambio in particolare è un segnale chiaro: è la struttura galleggiante che protegge le eliche, ed è anche la parte che si consuma di più. Avere il ricambio in confezione significa poter tornare in acqua il giorno dopo invece di chiudere la stagione in anticipo.

Va detto che anche la versione standard include il faro, una batteria e il kit di riparazione. Quello che cambia con la Fly More Combo sono le due batterie aggiuntive e la hub di ricarica. Considerando l’autonomia per singolo volo, di cui parlerò più avanti, la mia opinione è che chi compra questo drone per usarlo davvero difficilmente possa fare a meno delle batterie extra.

Design e materiali

Partiamo dalle dimensioni: HOVERAir AQUA misura 202 x 206 mm ed è alto 62 mm. Il peso è di 249 grammi. Proprio per questo ha una certificazione C0 qui in Europa e, in molti Paesi, non richiede la registrazione come drone e può essere pilotato senza patentino.

Cosa serve per volare in regola in Italia

Qui serve una precisazione importante per chi legge dall’Italia. La classe C0 esonera dall’attestato di pilota, il cosiddetto patentino, e il drone in sé non va immatricolato. Però, siccome monta una fotocamera, chi lo usa deve comunque registrarsi come operatore sul portale D-Flight, generare il QR code operatore e applicarlo sul drone. In più, nel nostro Paese l’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria anche per i modelli sotto i 250 grammi. Si tratta di polizze per uso hobbistico che costano poche decine di euro l’anno, ma vanno fatte prima del primo volo.

Restano poi le regole generali della categoria aperta: quota massima di 120 metri, niente voli sopra assembramenti di persone e attenzione alle zone geografiche UAS, consultabili sulle mappe di D-Flight. Questo è un aspetto da non sottovalutare proprio per un drone di questo tipo, perché molte spiagge in piena estate sono affollate e molti tratti di costa si trovano vicino a porti, aeroporti o aree protette. Aggiungo che a livello europeo si sta discutendo una proposta della Commissione per abbassare la soglia di riferimento da 250 a 100 grammi. Al momento è solo una proposta, ma chi compra oggi un drone sotto i 250 grammi farebbe bene a tenerla d’occhio.

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Una delle caratteristiche fondamentali è l’impermeabilità IP67, ottenuta grazie a oltre 15 innovazioni dedicate all’impermeabilizzazione e alla protezione anticorrosione. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante considerando che il drone può essere utilizzato anche in mare e l’acqua salata è molto dannosa per i dispositivi tecnologici.

Per chi non avesse familiarità con le sigle, la certificazione IP67 indica una protezione totale dalla polvere (il 6) e la resistenza all’immersione fino a un metro di profondità per 30 minuti (il 7). In pratica significa che il drone può finire sott’acqua dopo un’onda o un atterraggio maldestro senza conseguenze, ma non è pensato per riprese subacquee vere e proprie. La galleggiabilità fa il resto: anche se viene spinto sotto la superficie, tende a riemergere da solo. È un approccio molto diverso da quello di una action cam, che regge profondità maggiori ma affonda se ci sfugge di mano.

Quando si rimuove la batteria, bisogna prestare particolare attenzione al momento del reinserimento. È necessario assicurarsi che vada a chiudere ermeticamente, fino a quando non si sente il click. È consigliabile farlo un paio di volte per essere sicuri che venga chiuso correttamente.

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Dopo l’utilizzo in acqua marina, il drone deve essere sciacquato e lavato subito. Non bisogna mai lasciare asciugare l’acqua marina sul dispositivo.

Il consiglio, che vale per qualsiasi attrezzatura usata al mare, è di risciacquare con acqua dolce a temperatura ambiente, senza getti a pressione, e poi lasciare asciugare all’ombra. Il sale che si cristallizza è abrasivo e si infila nelle fessure, nei motori e intorno alle guarnizioni, e a lungo andare compromette proprio quella tenuta stagna su cui si basa tutto il prodotto. Allo stesso modo, prima di aprire il vano batteria dopo una sessione in mare conviene asciugare bene il drone, altrimenti si rischia di far entrare all’interno le gocce rimaste sul bordo.

Nella parte interna dello slot della batteria è presente una linea bianca: se cambia colore, significa che all’interno del vano della batteria è entrata un po’ d’acqua.

È lo stesso principio degli indicatori di contatto con liquidi presenti negli smartphone, ma qui ha uno scopo diverso: non serve tanto a verificare la garanzia, quanto ad avvisare l’utente che qualcosa non ha funzionato nella chiusura. Se la linea cambia colore, la cosa più sensata è sospendere i voli, asciugare con calma il vano e controllare che la guarnizione della batteria non abbia granelli di sabbia o capelli incastrati. Basta poco, infatti, per creare una via d’ingresso all’acqua.

A differenza degli altri droni della famiglia HOVERAir, AQUA non è richiudibile su se stesso. Non è quindi un prodotto tascabile. La scelta è legata anche al suo particolare frame, realizzato interamente in plastica simil polistirolo, che permette al drone stesso di galleggiare.

Il materiale è leggero e un po’ spugnoso al tatto, quasi come quello delle tavole da bodyboard, ed è la vera chiave del progetto. Rinunciare alla struttura pieghevole significa perdere in portabilità, ma in cambio si ottiene un corpo continuo, senza cerniere e senza punti deboli dove l’acqua potrebbe infilarsi. Il risultato è un oggetto che sta comodamente in uno zaino da spiaggia ma non in una tasca, quindi chi è abituato agli X1 deve mettere in conto un ingombro diverso.

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Inoltre, anche se si trova a testa in giù in acqua, è in grado di partire tranquillamente e volare. Il drone può infatti effettuare un flip per ribaltarsi da solo e poi decollare.

Questa funzione, chiamata Turtle Flip, è una di quelle cose che sembrano un vezzo finché non servono. Un drone che atterra sull’acqua prima o poi si capovolge, per un’onda, per una raffica o per un atterraggio troppo veloce. Senza un sistema per raddrizzarsi bisognerebbe nuotare fino a lui, cosa non sempre comoda se si è su un SUP a qualche decina di metri. Va però tenuto presente che con acqua molto mossa la manovra può richiedere più di un tentativo, perché il drone deve trovare un attimo di calma per fare leva sulle eliche.

Un altro aspetto particolare è il colore arancione. Non sembra una scelta casuale: essendo un drone progettato per essere utilizzato e fatto partire sull’acqua, l’arancione rappresenta un colore opposto al blu e permette quindi di identificare più facilmente il dispositivo in mezzo al mare.

È lo stesso ragionamento che porta giubbotti di salvataggio, boe e zattere a essere arancioni. Sulla superficie dell’acqua, con il riflesso del sole e le increspature, un drone nero o grigio scuro sparirebbe nel giro di pochi metri. Qui invece lo si individua al volo anche da lontano.

HOVERAir AQUA è però privo di sensori anticollisione. Sono presenti solamente la fotocamera frontale e, nella parte inferiore, un’altra telecamera utilizzata per riconoscere quando il drone si avvicina all’acqua.

Per orientarsi, il drone si affida a un sistema di posizionamento satellitare multi costellazione (GPS, Galileo, BeiDou e GLONASS) affiancato dal posizionamento visivo e, soprattutto, dalla tecnologia RTK che si attiva quando è collegato al faro. In acqua aperta, dove gli ostacoli sono pochi, questa combinazione funziona bene. Il problema nasce vicino a moli, barche ormeggiate, scogli o alberi sulla riva, dove l’assenza di sensori anticollisione impone di ragionare sempre sulla traiettoria prima di far partire una modalità automatica.

Anche la porta USB-C è protetta: si trova infatti sotto una porta in gomma super ermetica, progettata per evitare che l’acqua possa entrare all’interno.

Anche in questo caso vale la regola della batteria: prima di ogni uscita in acqua conviene controllare che lo sportellino sia chiuso fino in fondo, premendolo lungo tutto il perimetro. È un gesto che richiede due secondi e che, alla lunga, diventa automatico.

Specifiche tecniche

Il drone integra un display attraverso il quale è possibile controllare lo stato della batteria. Premendo il relativo pulsante è possibile visualizzare la carica attuale, mentre attraverso i pulsanti presenti sul dispositivo si può navigare all’interno delle impostazioni.

Il display risulta molto ben leggibile anche sotto i raggi del sole. Dal tasto con il punto rosso si accede alle impostazioni, mentre con le frecce laterali si può navigare e con la freccia si torna indietro.

Si tratta di un pannello AMOLED da 1,6 pollici, e la sua presenza ha più senso qui che su qualsiasi altro modello della gamma. Chi è in acqua con la muta o con le mani bagnate non ha alcuna voglia di tirare fuori lo smartphone da una custodia stagna per cambiare modalità di volo. Con il display integrato si sceglie il programma, si controlla la batteria e si lancia il drone direttamente dalla tavola. È anche possibile rivedere velocemente le clip appena girate, utile per capire subito se l’inquadratura è venuta come volevamo prima di ripetere la sessione.

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Una caratteristica importante riguarda la memoria interna. HOVERAir AQUA dispone infatti di 128 GB di memoria UFS 2.2, ma non è presente alcuno slot per microSD. La scelta è legata alla necessità di mantenere la capacità di impermeabilizzazione IP67, quindi bisogna fare affidamento sui 128 GB presenti direttamente all’interno del drone.

Per dare un’idea concreta, secondo il produttore 128 GB corrispondono a circa un’ora di girato in 4K a 100 fps con codec H.265. Con tre batterie da una ventina di minuti ciascuna, una giornata completa riempie quasi tutta la memoria se si registra sempre alla massima qualità. Il consiglio è quindi di scaricare i file a fine giornata, sul telefono tramite app oppure via cavo sul computer, e di non usare il drone come archivio. La memoria UFS ha almeno il vantaggio di essere veloce, il che accorcia i tempi di trasferimento rispetto a una microSD di fascia media.

Per quanto riguarda le modalità di ripresa, troviamo diverse funzioni di tracking. Il drone può seguirci con la modalità Follow, effettuare il tracciamento frontale, il tracciamento angolare e il side tracking, quindi può riprenderci e seguirci davanti, da dietro oppure lateralmente.

A queste si aggiungono le modalità più cinematografiche già viste sugli altri modelli del marchio: Bird’s Eye per le riprese zenitali, Zoom Out per l’allontanamento progressivo, Spiral, rotazione a 360° e Hover, che lascia il drone fermo in un punto a inquadrare la scena. In totale si parla di oltre quindici modalità automatiche. C’è poi la modalità Snorkel, forse la più curiosa: il drone resta a galla con la fotocamera rivolta verso il basso e riprende ciò che succede sotto la superficie, una specie di boa con la videocamera che può tornare utile in acque limpide.

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La vera novità sono però le modalità sportive specifiche per l’utilizzo in acqua. Troviamo la modalità Surf, la modalità Kayak e la modalità SUP, oltre ai programmi specifici per questi sport acquatici. Sono proprio queste funzioni a rendere il prodotto particolarmente interessante per gli amatori o i professionisti di questo settore.

La differenza rispetto a un semplice Follow non è solo nel nome. Ogni programma regola distanza, altezza e reattività del drone in base al tipo di movimento: nel kayak e nel SUP l’andatura è regolare e prevedibile, quindi il drone può mantenere inquadrature più ampie e morbide; nel surf invece servono accelerazioni rapide e la capacità di non perdere il soggetto quando cade o sparisce dietro un’onda. Nell’elenco ufficiale compare anche una modalità dedicata al foil, segno che il produttore guarda con interesse alle discipline più veloci. La velocità massima dichiarata di 55 km/h serve proprio a stare dietro a queste attività.

Le batterie hanno un’autonomia reale di circa 20 minuti. Con la hub di ricarica a due slot e un alimentatore da 65 W, è possibile ricaricare una singola batteria in 52 minuti oppure entrambe le batterie in 85 minuti. Considerando le tre batterie complessive della Fly More Combo, la possibilità di ricaricarle rapidamente è sicuramente utile.

Il dato dichiarato è di 23 minuti, con una batteria da 2.013 mAh (21,62 Wh) che da sola pesa 89 grammi, più di un terzo del peso complessivo. I 20 minuti reali sono un buon risultato, ma va considerato che il vento incide molto. Il drone è certificato per resistere a raffiche di livello 7 della scala Beaufort, cioè fino a circa 33 nodi, ed è un valore notevole per un oggetto così leggero. In quelle condizioni, però, i motori lavorano molto di più e l’autonomia scende in modo sensibile, soprattutto quando il drone deve risalire controvento per tenere il passo. In una giornata ventosa conviene quindi ragionare per sessioni più brevi e tenere sempre un margine per il rientro.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali.

Dimensioni 202 x 206 x 62 mm Peso 249 g (classe C0) Impermeabilità IP67, galleggiante, decollo e atterraggio sull’acqua Sensore CMOS da 1/1,28″, 12 MP Obiettivo FOV 85°, equivalente 24 mm, f/2.55, fuoco fisso, idrofobico e antiappannamento Video 4K fino a 100 fps, HDR 4K fino a 60 fps, verticale 2.7K, H-Log 10 bit Codec e bitrate H.264 / H.265, fino a 160 Mb/s, MP4 Foto 4000 x 3000 pixel, JPEG Stabilizzazione Gimbal meccanico a 1 asse + SmoothCapture 3.0 Memoria 128 GB UFS 2.2, niente microSD Display AMOLED da 1,6″ Batteria 2.013 mAh, 23 minuti dichiarati (circa 20 reali) Velocità massima 55 km/h Resistenza al vento Livello 7 (fino a 33 nodi) Posizionamento GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, VIO, RTK con il faro Faro Portata 100 m, IPX7, 5 ore di autonomia

Qualità video

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, HOVERAir AQUA dispone di un sensore da 1/1,28 pollici, una dimensione davvero niente male per questa categoria di droni.

Per avere un termine di paragone, i primi X1 montavano sensori decisamente più piccoli e anche l’X1 Pro Max, fino a oggi il modello più ambizioso della gamma, si ferma a 1/1,3 pollici. Siamo quindi sul gradino più alto della famiglia, in linea con i migliori droni sotto i 250 grammi del mercato. Un sensore più grande raccoglie più luce, e sull’acqua questo si traduce in una gestione migliore dei contrasti forti tra il riflesso del sole e le zone in ombra, che sono il vero incubo di chi riprende al mare.

La lente ha un FOV di 85° ed è equivalente, diciamo, a un 24 mm. La messa a fuoco è fissa: tutto ciò che viene ripreso dalla fotocamera viene messo a fuoco. La distanza minima di messa a fuoco è di 75 cm.

L’apertura è f/2.55, un valore che con il fuoco fisso garantisce una buona profondità di campo: soggetto e sfondo restano nitidi, che è esattamente quello che si vuole quando la distanza dal soggetto cambia di continuo. La distanza minima di 75 cm, nella pratica, non rappresenta un limite, perché nelle modalità automatiche il drone resta sempre più lontano. Diventa rilevante solo se lo si usa a mano, molto vicino, per un saluto alla camera prima del decollo.

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La caratteristica più importante della lente, soprattutto considerando la natura del drone, è però il trattamento idrofobico. È presente anche un sistema di antiappannamento che permette di evitare che la lente si appanni quando il drone viene utilizzato sull’acqua, così da poter continuare a ottenere immagini nitide.

Chiunque abbia girato con una action cam al mare conosce il problema: una goccia sulla lente rovina un’intera clip, e la condensa che si forma quando il dispositivo passa dal sole all’acqua fredda può rendere il video inutilizzabile per minuti. Il rivestimento idrofobico fa scivolare via le gocce, mentre il sistema antiappannamento riscalda leggermente la lente per evitare la condensa. Non fa miracoli con gli schizzi continui, ma riduce di molto il numero di riprese da buttare.

HOVERAir AQUA può registrare video fino a 4K a 100 fps. Sono disponibili diverse modalità video, tra cui la modalità standard, la modalità LOG a 10 bit, lo slow motion e la modalità video verticale, pensata per realizzare contenuti destinati ai social.

Il 4K a 100 fps è forse la scelta più azzeccata per questo tipo di contenuti. Rallentare una curva sull’onda o uno spruzzo d’acqua al 25% su una timeline a 25 fps restituisce immagini di grande effetto, ed è proprio il tipo di clip che funziona sui social. Il profilo H-Log a 10 bit, invece, è pensato per chi vuole lavorare il colore in post produzione: da montatore lo apprezzo perché il blu dell’acqua e i toni della pelle sono proprio le zone dove un file a 8 bit tende a mostrare bande e salti di colore quando si spinge la correzione. C’è anche una modalità HDR fino a 4K a 60 fps per chi preferisce un file già pronto, con una gamma dinamica più ampia senza passaggi in color grading. La modalità verticale, infine, registra in 2.7K e permette di avere clip pronte per reel e short senza ritagliare il 16:9.

I codec supportati sono H.264 e H.265, mentre il bitrate massimo arriva a 160 Mb/s. I file video vengono restituiti in formato MP4.

Il bitrate di 160 Mb/s è lo stesso del modello Pro Max ed è un valore adeguato per il 4K, soprattutto considerando quanto è difficile da comprimere l’acqua in movimento: riflessi, schiuma e increspature sono un banco di prova per qualsiasi encoder. Il codec H.265 offre file più leggeri a parità di qualità ed è la scelta migliore per sfruttare al massimo i 128 GB interni, mentre H.264 resta preferibile se si monta su computer meno recenti o con software che non digeriscono bene l’HEVC.

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La stabilizzazione utilizza un gimbal meccanico a un solo asse, con livellamento orizzontale. Per il resto, la stabilizzazione viene effettuata elettronicamente attraverso la tecnologia proprietaria Smooth Capture 3.0, un algoritmo pensato per eliminare le vibrazioni e mantenere una fluidità cinematografica.

Il gimbal meccanico lavora sull’inclinazione, con un’escursione che va da -90° a +30°, e permette quindi al drone di guardare dritto verso il basso nelle riprese zenitali o di inclinarsi verso l’orizzonte. Tutto il resto, cioè il rollio e le piccole oscillazioni dovute al vento, è affidato all’elaborazione software, insieme alla correzione dell’orizzonte. È una soluzione di compromesso che si ritrova spesso nei droni leggeri, dove un gimbal a tre assi aggiungerebbe peso, complessità e soprattutto punti deboli dal punto di vista dell’impermeabilità.

In questo senso si nota che la stabilizzazione è molto elettronica, mentre quella meccanica è quasi inesistente o comunque molto ridotta.

La stabilizzazione elettronica, per lavorare, ritaglia una porzione del fotogramma e la sposta per compensare i movimenti. In condizioni di buona luce il risultato è fluido, ma con raffiche forti o cambi di direzione bruschi può comparire qualche leggero effetto di ondeggiamento ai bordi dell’immagine. Nulla che renda le riprese inutilizzabili, ma chi arriva da droni con gimbal a tre assi se ne accorge.

La qualità video generale è discreta. Considerando la fascia del dispositivo e soprattutto il fatto che si tratta di un drone progettato anche per realizzare riprese sull’acqua, non ci si può lamentare. Essere riusciti a creare una lente idrofobica con un sistema antiappannamento rappresenta una caratteristica importante per un prodotto del genere e per le necessità di utilizzo nel 2026.

Dove questo drone dà il meglio è con la luce piena del giorno, che è poi lo scenario tipico degli sport acquatici. Al tramonto o con il cielo coperto il sensore, pur generoso per la categoria, mostra i limiti fisici di un dispositivo di questo peso: compare un po’ di rumore nelle zone scure e i dettagli fini dell’acqua tendono a impastarsi. In quelle condizioni conviene lavorare in H-Log e intervenire poi con una leggera riduzione del rumore in montaggio.

Anche la modalità fotografica offre una risoluzione di 4000 x 3000 pixel, pari a 12 megapixel, con immagini restituite in formato JPEG.

L’assenza del formato RAW è un limite per chi vuole fare fotografia aerea seria, perché impedisce di recuperare alte luci e ombre come si farebbe con un DNG. D’altra parte questo non è un drone pensato per i fotografi: le foto sono un complemento al video, utili per uno scatto ricordo da condividere subito. C’è anche uno zoom digitale 2x, che come tutti gli zoom digitali va usato con parsimonia.

App

Per controllare HOVERAir AQUA è possibile utilizzare anche lo smartphone. La cover permette infatti di comandare o comunque controllare il drone direttamente dal telefono.

L’app di riferimento è la stessa usata per gli altri modelli della famiglia, disponibile per Android e iOS. Il collegamento avviene in Wi-Fi e sulla terraferma il controllo tramite telefono arriva fino a 500 metri, una distanza che in acqua ha meno senso, perché è difficile maneggiare uno smartphone su una tavola. L’app diventa quindi lo strumento principale prima e dopo la sessione: per configurare il drone, aggiornare il firmware, scaricare i video e modificarli.

All’interno dell’app troviamo la community e, dalla sezione delle flight modes, possiamo scegliere le modalità che abbiamo visto direttamente dal display del drone.

Dall’app si possono anche personalizzare i parametri di ciascuna modalità, come distanza, altezza e velocità di inseguimento, oltre alle impostazioni video come risoluzione, frame rate, codec e profilo colore. È qui che conviene passare qualche minuto prima di entrare in acqua, così da impostare tutto con calma e lasciare al display del drone solo la scelta della modalità.

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Quando il drone è acceso ma non viene utilizzato per un po’, sul display compare inoltre un’animazione simpatica, quasi come se il drone stesse dormendo in attesa di un nostro input.

Dall’app possiamo accedere alla schermata home del drone. È presente anche una schermata Edit, attraverso la quale i video realizzati con il drone possono essere modificati direttamente, per poi essere condivisi sui social o sulla community di HOVERAir.

L’editor integrato è pensato per chi vuole pubblicare in fretta: taglio delle clip, qualche ritocco e la condivisione immediata. Per un video ben fatto resta preferibile scaricare i file originali e lavorarli su un software di montaggio vero, soprattutto se si è girato in H-Log, ma per una storia da pubblicare in spiaggia l’app fa bene il suo lavoro. Il trasferimento dei file in 4K a 100 fps via Wi-Fi richiede un po’ di pazienza, quindi per i girati lunghi il cavo USB-C resta la via più rapida.

Faro

Il faro è il controller che consente di comandare HOVERAir AQUA quando ci troviamo in acqua. In questo modo è possibile comandare il drone senza utilizzare uno smartphone o un controller fisico tradizionale. Il nome stesso indica la sua funzione: il drone continua a seguire costantemente questo dispositivo e quindi non perde il tracking sulla persona che lo sta utilizzando.

Il cuore del sistema è la tecnologia RTK (Real-Time Kinematics). Un normale GPS può sbagliare la posizione anche di qualche metro, un errore che per un drone che deve inquadrare una persona a breve distanza è enorme. Con l’RTK il faro e il drone si scambiano continuamente le correzioni di posizione e raggiungono una precisione nell’ordine dei centimetri, senza bisogno di stazioni di terra o servizi in abbonamento. Il vantaggio pratico è che il tracking non dipende solo da ciò che vede la fotocamera: anche se il surfista sparisce sotto un’onda o viene coperto dagli spruzzi, il drone sa comunque dove si trova e non perde il soggetto.

Credits: TecnoAndroid

Il faro ha una distanza operativa di 100 metri, una certificazione IPX7 che lo rende impermeabile e un’autonomia di 5 ore. È quindi in grado di coprire tranquillamente l’autonomia delle tre batterie presenti nella Fly More Combo.

C’è poi una funzione che il produttore chiama Virtual Tether, una sorta di guinzaglio virtuale. Il faro monitora costantemente la distanza dal drone e, se si accorge che si sta allontanando troppo, lo richiama automaticamente entro il raggio di sicurezza. Cento metri sembrano tanti, ma in acqua si consumano in fretta: basta che il drone resti a galla mentre ci si allontana in kayak, o che una barca riparta a qualche nodo, per uscire dalla portata. Il consiglio è quindi di non lasciare mai il drone in acqua troppo a lungo mentre ci si muove, e di richiamarlo prima di cambiare zona.

Per chi vuole spingersi più lontano, la compatibilità con il Beacon e i joystick della famiglia HOVERAir porta il controllo fino a un chilometro, ma si tratta di accessori venduti a parte o inclusi solo nel bundle più ricco.

Può essere agganciato al braccio e dispone di comandi fisici. Il pulsante centrale permette di far decollare il drone, mentre un altro pulsante consente di farlo ritornare vicino a noi e quindi di farlo atterrare nuovamente sull’acqua. I tasti direzionali permettono invece di comandarlo manualmente per effettuare riprese manuali mentre siamo in acqua.

I tasti sono grandi e hanno una corsa ben definita, scelta corretta per un dispositivo che si usa con le dita bagnate o fredde. La fascia da braccio tiene il faro saldo anche durante le cadute, e la possibilità di correggere al volo l’inquadratura con i tasti direzionali, che il produttore chiama Co-Pilot, permette di aggiustare l’angolo di ripresa senza interrompere la modalità automatica.

Il drone segue costantemente il faro per mantenere il tracking. Come per qualsiasi dispositivo tecnologico, è comunque fondamentale effettuare gli aggiornamenti prima dell’utilizzo e assicurarsi di avere installata l’ultima versione disponibile.

Questo vale soprattutto per un prodotto così giovane. Gli aggiornamenti firmware intervengono proprio sulla stabilità del collegamento tra faro e drone e sugli algoritmi di tracking, quindi la differenza tra una versione e l’altra può essere percepibile. Meglio aggiornare a casa, con il Wi-Fi e tutte le batterie cariche, piuttosto che scoprirlo in spiaggia con un download in corso.

Credits: TecnoAndroid

L’altoparlante integrato è potente e l’audio è sempre chiaro. I comandi selezionati possono essere sentiti chiaramente sia dal drone sia dal faro, che comunica vocalmente quando il drone sta tornando, atterrando o decollando.

Le notifiche vocali sono utili proprio perché in acqua non si può guardare uno schermo. Sapere che il drone sta rientrando o che la connessione è stata recuperata, senza dover distogliere lo sguardo dall’onda, è un vantaggio reale.

C’è però una criticità importante legata all’assenza dei sensori laterali. Durante il test, per raggiungere una posizione più vicina al faro, il drone ha rischiato di arrivare sopra la persona. Non si tratta di un problema particolarmente grave per chi si trova in acqua, ma dimostra comunque il limite di un sistema privo di sensori anticollisione.

Per questo, a mio avviso, è bene seguire qualche regola di buon senso. Impostare un’altezza minima di volo adeguata prima di avviare il rientro automatico, tenere conto della presenza di altri bagnanti o surfisti nelle vicinanze e non usare le modalità automatiche vicino a moli, alberi delle barche o scogliere. Le eliche sono protette dal frame, ma un drone da 249 grammi che arriva addosso a qualcuno resta comunque un rischio che vale la pena evitare.

Alternative e a chi conviene

Trovare un vero concorrente diretto è difficile, ed è forse il miglior complimento che si possa fare a questo prodotto. I selfie drone più diffusi, come DJI Neo 2 o gli stessi X1 Pro e X1 Pro Max, costano meno e sono molto più portatili, ma nessuno di loro sopravvive a un tuffo in mare. Possono riprendere sport acquatici, certo, ma vanno lanciati e recuperati da riva o dalla barca, e un errore significa perdere il drone.

I droni impermeabili tradizionali, come la già citata serie SplashDrone, offrono più autonomia, più portata e persino la possibilità di trasportare carichi, ma pesano molto di più, richiedono l’attestato di pilota e soprattutto vanno pilotati da qualcun altro. Per chi vuole riprendersi da solo mentre fa sport non sono la risposta giusta.

L’alternativa più concreta, in realtà, non è un drone. Una action cam o una videocamera 360 su un’asta lunga, montata sulla tavola o sul kayak, costa meno, è impermeabile per natura e non pone problemi normativi. Io stesso uso spesso una 360 con l’asta invisibile per lavorare leggero, e il risultato in post produzione è sorprendente. Però resta un punto di vista ravvicinato e legato al nostro corpo: quello che un drone offre, cioè la prospettiva dall’alto, l’inseguimento laterale e lo stacco ampio che mostra l’ambiente, non si ottiene in nessun altro modo.

Quindi a chi conviene? Prima di tutto a chi pratica con regolarità surf, SUP, kayak, wing o kite e vuole rivedersi per migliorare la tecnica. Poi a scuole e istruttori di sport acquatici, che possono usarlo per analizzare i movimenti degli allievi. E infine ai creator che lavorano in questo ambito e cercano immagini che con altri strumenti richiederebbero un operatore dedicato. Per tutti gli altri, il rapporto tra prezzo e utilizzo effettivo rischia di non tornare.

Prezzi e conclusioni

HOVERAir AQUA è un dispositivo estremamente di nicchia. Se non siete sportivi che praticano sport acquatici e non avete bisogno di riprendervi mentre fate questi sport, magari anche per vedere come affinare la vostra tecnica o per altri utilizzi specifici, è difficile trovare una reale motivazione per acquistarlo.

Non è infatti un drone da comprare come un giocattolo, pensando di utilizzarlo occasionalmente quando si va al mare. Il prezzo di partenza è di 1.299 euro per la versione standard.

Credits: TecnoAndroid

La versione provata in questa recensione è invece la Fly More Combo, che ha un prezzo di 1.499 euro e comprende tutti gli accessori mostrati, comprese le tre batterie, la hub di ricarica, le custodie waterproof, il faro e il kit di riparazione.

Infine c’è il bundle Land and Sea, che arriva a 1.699 euro. Quest’ultimo comprende anche il tappetino per poter far decollare il drone, per esempio, dalla spiaggia, oltre al controller da utilizzare al posto dello smartphone e del faro.

Fra le tre opzioni, la Fly More Combo è secondo me quella più equilibrata. La differenza di 200 euro rispetto alla versione base si giustifica quasi interamente con le due batterie in più e la hub, senza le quali una sessione si chiude dopo una ventina di minuti. Il bundle Land and Sea ha senso solo per chi intende usare il drone anche lontano dall’acqua, su sabbia, neve o sentieri, e vuole il controllo manuale a lunga distanza. Per un uso prevalentemente acquatico, il faro incluso in tutte le versioni basta e avanza.

Sono prezzi importanti, così come è unico il prodotto.

HOVERAir AQUA ha sicuramente alcune piccole criticità: non è richiudibile, non è tascabile, non dispone di sensori anticollisione, non offre uno slot per microSD e la qualità della stabilizzazione dipende in larga parte dall’elettronica. Anche l’autonomia reale di circa 20 minuti per batteria deve essere considerata, soprattutto in relazione al prezzo del dispositivo.

A queste aggiungerei l’assenza del formato RAW per le foto e la necessità di fare molta attenzione alla manutenzione dopo ogni uscita in mare, che non è un difetto in senso stretto ma un impegno che chi compra deve mettere in conto.

D’altra parte, bisogna considerare quello che questo drone riesce effettivamente a fare. È un prodotto pensato per poter decollare dall’acqua, riatterrare sull’acqua, galleggiare, raddrizzarsi autonomamente quando si trova capovolto e seguire il faro mentre l’utilizzatore pratica sport acquatici. A questo si aggiungono modalità specifiche per Surf, Kayak e SUP, una lente idrofobica con sistema antiappannamento, impermeabilità IP67 e una serie di funzioni automatiche pensate proprio per questo tipo di utilizzo.

Riassumendo, ecco i punti di forza e i limiti principali.

Pro: decollo e atterraggio sull’acqua, galleggiamento e Turtle Flip, impermeabilità IP67 con protezione anticorrosione, faro con tracking RTK centimetrico, modalità dedicate a surf, SUP e kayak, sensore da 1/1,28″ con 4K a 100 fps e H-Log 10 bit, lente idrofobica e antiappannamento, kit di riparazione incluso, display integrato.

decollo e atterraggio sull’acqua, galleggiamento e Turtle Flip, impermeabilità IP67 con protezione anticorrosione, faro con tracking RTK centimetrico, modalità dedicate a surf, SUP e kayak, sensore da 1/1,28″ con 4K a 100 fps e H-Log 10 bit, lente idrofobica e antiappannamento, kit di riparazione incluso, display integrato. Contro: prezzo elevato, niente sensori anticollisione, struttura non pieghevole, nessuno slot microSD, stabilizzazione affidata soprattutto all’elettronica, foto solo in JPEG, autonomia reale di circa 20 minuti, portata del faro limitata a 100 metri.

Alla fine, il giudizio dipende quasi interamente da chi siete. Se l’acqua è il vostro terreno di gioco e avete sempre desiderato rivedervi mentre surfate o pagaiate, senza chiedere a un amico di restare a riva con il telefono in mano, questo drone fa qualcosa che oggi nessun altro prodotto fa con la stessa semplicità. Ha i limiti tipici di una prima generazione, alcuni evidenti, ma la base è solida e l’idea è centrata. Se invece cercate un drone da portare in vacanza per qualche ripresa estiva, ci sono soluzioni molto più economiche e versatili. Questo è uno strumento specialistico, e va giudicato come tale.

HOVERAir AQUA 8.0/10 Un drone specialistico per chi vive l'acqua: decolla, galleggia e segue il faro mentre fai surf, SUP o kayak come nessun altro prodotto oggi. Ha i limiti di una prima generazione e un prezzo importante, ma la base è solida e l'idea è centrata. Pro Decollo e atterraggio sull'acqua Galleggiamento e Turtle Flip per raddrizzarsi da solo Impermeabilità IP67 con protezione anticorrosione Faro con tracking RTK centimetrico Modalità dedicate a surf, SUP e kayak Sensore da 1/1,28" con 4K a 100 fps e H-Log 10 bit Lente idrofobica e antiappannamento Kit di riparazione incluso e display integrato Contro Prezzo elevato Niente sensori anticollisione Struttura non pieghevole Nessuno slot microSD Stabilizzazione affidata soprattutto all'elettronica Foto solo in JPEG, niente RAW Autonomia reale di circa 20 minuti Portata del faro limitata a 100 metri

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Decollo e atterraggio sull'acqua

✓ Galleggiamento e Turtle Flip per raddrizzarsi da solo

✓ Impermeabilità IP67 con protezione anticorrosione

✓ Faro con tracking RTK centimetrico

✓ Modalità dedicate a surf, SUP e kayak

✓ Sensore da 1/1,28" con 4K a 100 fps e H-Log 10 bit

✓ Lente idrofobica e antiappannamento

✓ Kit di riparazione incluso e display integrato − Contro × Prezzo elevato

× Niente sensori anticollisione

× Struttura non pieghevole

× Nessuno slot microSD

× Stabilizzazione affidata soprattutto all'elettronica

× Foto solo in JPEG, niente RAW

× Autonomia reale di circa 20 minuti

× Portata del faro limitata a 100 metri

Fonte: TecnoAndroid