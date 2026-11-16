Dawson’s Creek, Kerr Smith rivela la tensione del primo bacio gay

Quasi trent’anni fa Dawson’s Creek mandava in onda il primo bacio gay della storia della televisione, una scena che ancora oggi viene ricordata come un passaggio importante per il piccolo schermo. A riportare alla memoria quel momento è Kerr Smith, che di quella sequenza è stato uno dei protagonisti e che, a tanti anni di distanza, non nasconde affatto le sensazioni provate sul set. Il suo ricordo si condensa in un’ammissione semplice e molto sincera, quella di un attore che si è trovato davanti a una scena delicata e che oggi racconta di essere stato così nervoso da non dimenticarlo più.

Non si parla di un dettaglio qualunque. Quel bacio è entrato nei libri della televisione proprio perché era il primo, e questo da solo basta a spiegare perché se ne discuta ancora adesso. Chi lo ha vissuto dall’interno, come Kerr Smith, conserva un’immagine precisa di quei momenti, fatta più di tensione che di consapevolezza storica.

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Una serie simbolo per chi era ragazzo a cavallo tra due decenni

Per capire il peso di quella scena conviene partire dal contesto. Dawson’s Creek è stata una delle serie più rappresentative per tutti coloro che hanno attraversato l’adolescenza tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Per un’intera generazione non era soltanto un telefilm da guardare in tv ma un punto di riferimento, una di quelle produzioni che accompagnano gli anni della crescita e che poi restano attaccate ai ricordi in modo quasi affettivo.

Proprio questa popolarità rende ancora più significativo quanto accaduto. Il primo bacio tra due uomini mostrato sul piccolo schermo non è comparso in un prodotto di nicchia o in una produzione sperimentale ma dentro un teen drama seguito da tantissimi giovani spettatori. In altre parole la scena è arrivata direttamente nelle case di chi stava diventando adulto in quel periodo, e per molti di loro ha rappresentato qualcosa di nuovo da vedere in televisione.

Con il passare del tempo la serie è diventata un titolo di culto, citato spesso quando si parla dei grandi successi televisivi di quegli anni. E tra i momenti che vengono rievocati più di frequente c’è proprio quel bacio, considerato una tappa nella storia della televisione ben oltre i confini del pubblico di affezionati.

Il ricordo di Kerr Smith e quella tensione sul set

A distanza di quasi trent’anni Kerr Smith è tornato con la mente a quel giorno e lo ha fatto con grande franchezza. Il punto centrale del suo racconto è l’emozione, o meglio l’agitazione, che lo ha accompagnato al momento di girare la scena. Nessuna posa da protagonista di un evento storico, nessuna ricostruzione celebrativa. Solo la memoria di un attore alle prese con una sequenza che, all’epoca, non aveva precedenti sul piccolo schermo.

È facile intuire perché quella tensione fosse così forte. Essere i primi significa non avere esempi a cui guardare, non poter contare su qualcuno che abbia già percorso la stessa strada. Ogni gesto, ogni sguardo e ogni secondo di quella scena portavano con sé un peso particolare, e chi doveva interpretarla ne era evidentemente consapevole.

Il fatto che a parlarne oggi sia proprio uno dei diretti interessati aggiunge un tassello umano a una vicenda spesso raccontata soltanto per il suo valore simbolico. Dietro il primo bacio gay trasmesso in tv c’era infatti un interprete che, per sua stessa ammissione, viveva quel momento con il cuore in gola. Ed è lo stesso Kerr Smith a sintetizzarlo con una frase che non lascia spazio a interpretazioni, ricordando quella giornata sul set di Dawson’s Creek con parole molto semplici: “Ero così nervoso”.

Fonte: TecnoAndroid