Windows 98 SE ora supporta USB4 e Thunderbolt grazie all’AI

Un sistema operativo che molti considerano un pezzo da museo ha appena ricevuto qualcosa di decisamente inatteso. Su Windows 98 SE adesso è possibile sfruttare il supporto per USB4 e Thunderbolt 3/4, e il merito va al lavoro di uno sviluppatore che si è fatto aiutare dall’intelligenza artificiale. Detta così sembra quasi uno scherzo, eppure il risultato c’è ed è concreto. Un driver capace di far dialogare una piattaforma storica con connessioni nate in un’epoca completamente diversa.

A firmare l’impresa è Yeo Kheng Meng, che è riuscito a portare il supporto a queste tecnologie moderne su un ambiente software che di anni sulle spalle ne ha parecchi. Non si tratta di un semplice esperimento da laboratorio fine a se stesso. Per gli appassionati che ancora oggi utilizzano Windows 98 SE la notizia ha un peso reale, perché apre possibilità che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate pura fantasia.

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Un ponte tra due epoche dell’informatica

Per capire perché questa novità abbia colpito così tanto basta pensare alla distanza che separa i due mondi. Da una parte c’è Windows 98 SE, un sistema operativo amato da un’intera generazione di utenti e ancora oggi custodito con cura da chi colleziona hardware d’epoca o semplicemente non vuole separarsene. Dall’altra ci sono USB4 e Thunderbolt, standard di connessione pensati per i computer contemporanei e per esigenze che all’epoca della vecchia piattaforma Microsoft nessuno poteva immaginare.

Mettere d’accordo queste due realtà non è affatto banale. Un sistema così datato non è stato progettato per riconoscere interfacce del genere, e quindi serviva qualcuno disposto a costruire da zero il collegamento mancante. È esattamente ciò che ha fatto il programmatore, realizzando un driver che consente di usare queste porte anche su una piattaforma rimasta ferma da tempo a livello di aggiornamenti ufficiali. Il fascino della cosa sta anche qui. Non c’è stato nessun intervento da parte di grandi aziende, nessun progetto commerciale alle spalle. Solo la passione di un singolo autore e la voglia di spingere un vecchio sistema oltre i limiti per cui era stato concepito.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel progetto

L’aspetto che rende questa storia ancora più curiosa è il contributo dell’intelligenza artificiale. Yeo Kheng Meng ha infatti sviluppato il suo driver con l’aiuto dell’AI, sfruttandola come supporto in un lavoro che richiedeva competenze piuttosto specifiche. Un uso pratico e concreto, lontano dalle chiacchiere e dalle promesse spesso associate a questi strumenti.

È interessante notare come una tecnologia tra le più moderne in circolazione sia stata impiegata proprio per ridare vita a un software di un’altra era. Un piccolo cortocircuito temporale che dimostra quanto l’AI possa diventare un alleato prezioso anche in ambiti di nicchia, dove le risorse e la documentazione non sono certo abbondanti. Il risultato finale porta comunque la firma dello sviluppatore, che ha saputo indirizzare lo strumento verso un obiettivo preciso.

Per la comunità degli appassionati di retrocomputing si tratta di una notizia da accogliere con entusiasmo. Chi ancora utilizza Windows 98 SE può ora contare sul supporto per USB4 e Thunderbolt 3/4, grazie al lavoro di Yeo Kheng Meng e al contributo dell’intelligenza artificiale nella creazione del driver.

Fonte: TecnoAndroid