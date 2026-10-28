Dune 3 batte Odissea nelle prevendite, ma Avengers: Doomsday vola

Dune 3 ha appena strappato un primato a Odissea di Christopher Nolan, ma il vero avversario del film di Denis Villeneuve si chiama Avengers: Doomsday. La sfida più attesa dell’anno si giocherà nel fine settimana del 18 dicembre, quando nelle sale arriveranno i nuovi capitoli di due saghe enormi. E le prime cifre delle prevendite raccontano già una storia piuttosto chiara.

Partiamo dal record. L’epopea di fantascienza firmata da Villeneuve ha venduto 33.000 biglietti in prevendita nel giro di appena 24 ore per il BFI IMAX, lo schermo cinematografico più grande del Regno Unito. Un risultato che ha superato quello ottenuto dall’altro grande kolossal del 2026, l’avventura fantasy diretta da Nolan. Nel cast di Dune: Parte tre tornano Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa, con l’uscita fissata proprio al 18 dicembre 2026.

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I numeri delle prevendite e il confronto con Odissea

Complessivamente Dune 3 ha incassato in prevendita 880.000 sterline, pari a circa 1,1 milioni di euro. Odissea si era fermata a 750.000 sterline, cioè intorno ai 900.000 euro. Scorrendo la classifica si trova al terzo posto Dune 2, uscito nel 2024, con 366.000 sterline. Al quarto c’è Oppenheimer del 2023 con 254.000 sterline e al quinto Avatar: Fuoco e cenere del 2025, che aveva raccolto 116.000 sterline.

Cifre del genere lasciano presagire un buon percorso al botteghino per il terzo capitolo. Odissea, del resto, al momento è il secondo film più redditizio del 2026 con un incasso mondiale di circa 1,65 miliardi di euro. Eppure la vera minaccia per la pellicola di Villeneuve non arriva da Nolan ma dalla Marvel. Il quinto film dedicato alla squadra di supereroi debutta in Spagna il 17 dicembre, mentre la saga guidata da Chalamet arriva il giorno successivo.

Sul fronte IMAX la partita l’ha vinta Dune 3, che si è assicurato l’esclusiva per il primo weekend. La Marvel ha risposto inventandosi un formato chiamato Infinity Vision, nel tentativo di riequilibrare la contesa. Le prevendite però dicono altro. Secondo le stime degli analisti, Avengers: Doomsday sta vendendo in anticipo più biglietti del sequel di fantascienza con un rapporto che oscilla tra 3,2 a 1 e 4 a 1. Gli stessi osservatori precisano che questi dati iniziali non garantiscono un esito preciso, ma ritengono che lo scontro ribattezzato Dunesday non sarà particolarmente combattuto, nemmeno con Dune 3 proiettato in esclusiva nelle sale IMAX.

Il passato al botteghino di Avengers e Dune

Guardando indietro, il vantaggio di Avengers: Doomsday appare piuttosto logico. I precedenti film corali della squadra hanno sempre sbancato. The Avengers del 2012 e Avengers: Age of Ultron del 2015 hanno superato il miliardo, mentre Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019 sono andati oltre i due miliardi. Quest’ultimo resta il film con il maggiore incasso della storia, con circa 2,7 miliardi di euro raccolti in tutto il mondo. In Spagna, peraltro, il nuovo capitolo ha già fatto la storia con le sue prevendite.

La saga di Villeneuve invece non ha mai toccato la soglia del miliardo. Il primo Dune, uscito nel 2021 quando i cinema risentivano ancora degli effetti della pandemia di coronavirus, aveva incassato circa 380 milioni di euro. Dune 2 nel 2024 era salito a circa 660 milioni di euro. La Marvel non vive più i fasti dell’epoca precedente ad Avengers: Endgame, ma i personaggi storici della franchise continuano a funzionare e Doomsday punta proprio su di loro. Per questo il film dei supereroi parte favorito nella sfida contro Dune 3.

Fonte: TecnoAndroid