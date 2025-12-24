Creality K2 Pro Combo: l’alternativa con AI alla Bambu Lab per la stampa 3D multicolore – Recensione

Il panorama della stampa 3D consumer sta vivendo quella che definirei una “seconda adolescenza”: siamo passati dai tempi in cui assemblare una stampante richiedeva una laurea in ingegneria meccanica, all’era degli elettrodomestici intelligenti. Se fino a ieri la battaglia si giocava sulla velocità pura – la famosa corsa ai mm/s – oggi il campo di scontro si è spostato sulla versatilità e, soprattutto, sul colore. In questo contesto, l’arrivo della Creality K2 Pro Combo non è semplicemente un aggiornamento di catalogo; è una dichiarazione di intenti. Creality, gigante storico del settore, ha deciso di rispondere colpo su colpo all’egemonia recente di competitor come Bambu Lab, proponendo una macchina che promette di democratizzare la gestione multi-materiale senza sacrificare le prestazioni industriali.

Ho passato le ultime settimane in compagnia di questo colosso da oltre 23 kg, osservandola lavorare, ascoltando i suoi motori e, talvolta, litigando con le sue impostazioni per capire fino a dove potesse spingersi. La promessa è allettante: un volume di stampa generoso, gestione attiva della temperatura, un sistema di cambio filamento (CFS) nativo e un’intelligenza artificiale che dovrebbe, in teoria, salvarci dai disastri. Ma come si traduce tutto questo nella realtà quotidiana di un maker o di un professionista? La K2 Pro Combo è davvero la “workstation” definitiva che ci è stata promessa, o è un gigante dai piedi d’argilla?

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In questa recensione approfondita, che vuole essere quasi un manuale d’uso critico, analizzeremo ogni vite, ogni riga di codice e ogni layer depositato. Non ci limiteremo a leggere la scheda tecnica, ma metteremo alla frusta la meccanica CoreXY, il sistema di riscaldamento attivo della camera e, ovviamente, la capacità di gestire quattro colori simultaneamente. Preparatevi, perché c’è molto da dire su quella che potrebbe essere la macchina dell’anno per rapporto qualità-prezzo. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing della Creality K2 Pro Combo è, letteralmente, un esercizio di sollevamento pesi. Con un peso netto che sfiora i 24 kg (precisamente 23,7 kg), la prima impressione che si ha estraendola dall’imballo è di estrema densità. Non c’è quella sensazione di “vuoto” o di lamiera sottile che spesso accompagna le stampanti consumer. Qui c’è sostanza. L’imballaggio è curato in modo maniacale: schiume ad alta densità proteggono gli angoli, e ogni componente mobile è bloccato da fermi di sicurezza che vanno rimossi con attenzione prima dell’accensione.

All’interno della scatola, oltre al corpo macchina principale, troviamo il protagonista del suffisso “Combo”: il modulo CFS (Creality Filament System). A differenza di alcune soluzioni integrate, qui il modulo multicolore è un’unità distinta che va installata sopra la stampante o posizionata a lato. Nella confezione troviamo anche il coperchio in vetro temperato, che arriva smontato e va posizionato una volta assemblato il tutto. È interessante notare come Creality abbia diviso gli accessori: c’è una scatola dedicata agli strumenti di manutenzione (chiavi a brugola, pinze, un ago per la pulizia dell’ugello), il cavo di alimentazione e una chiavetta USB per il trasferimento offline dei file.

Il montaggio non è complesso, ma richiede pazienza. Il CFS si interfaccia con la stampante tramite un cavo proprietario e un tubo PTFE che guida i filamenti verso l’estrusore. Un dettaglio che ho apprezzato durante l’unboxing è la presenza di etichette chiare su ogni pellicola protettiva, che guidano l’utente sui primi passi senza costringerlo ad aprire immediatamente il manuale. Tuttavia, preparatevi a gestire un bel po’ di materiale da imballaggio; la protezione è eccellente, ma il volume di scarto post-unboxing è notevole. Una volta posizionata sulla scrivania – assicuratevi che sia robusta, perché le inerzie in gioco saranno alte – la K2 Pro impone la sua presenza con un’estetica che grida “industriale”.

Materiali, costruzione e design

Dal punto di vista costruttivo, la Creality K2 Pro Combo segna un netto distacco dalle generazioni precedenti della serie Ender o anche dalle prime iterazioni della serie K. Il telaio è realizzato in lega di alluminio pressofuso, una scelta che conferisce una rigidità strutturale impressionante. Provando a flettere o torcere la struttura a mani nude, non si avverte il minimo cedimento; questo è fondamentale per garantire precisione quando la testina di stampa viaggia a velocità elevate.

Il design è un mix di funzionalità e modernità. Il frontale è dominato da uno sportello in vetro temperato con cerniere a sinistra. La chiusura è magnetica, solida, e le guarnizioni perimetrali suggeriscono subito una delle feature chiave: la gestione termica. Non è il solito plexiglass economico che si graffia solo a guardarlo; il vetro offre una chiarezza ottica superiore per monitorare le stampe e contribuisce all’isolamento acustico. I pannelli laterali e superiori sono invece in materiale acrilico (plexiglass) scuro e riflettente. Se da un lato l’effetto estetico è molto “premium”, quasi come un monolite futuristico, dall’altro queste superfici sono calamite per le impronte digitali e la polvere.

Analizzando l’interno, si nota la cinematica CoreXY. Le cinghie sono ben tese di fabbrica, e le guide lineari sembrano di ottima fattura. Una scelta progettuale che ho trovato intelligente è il posizionamento delle ventole: c’è una ventola ausiliaria sulla parete laterale per il raffreddamento del pezzo, e un sistema di filtrazione dell’aria sul retro. Il filtro a carboni attivi è accessibile e sostituibile, un dettaglio non trascurabile per chi stampa materiali tecnici come l’ABS che rilasciano stirene.

Il modulo CFS, posizionato sopra, si integra bene esteticamente, anche se aumenta notevolmente l’altezza complessiva, portandola a 573 mm (senza contare lo spazio necessario per l’apertura del coperchio). Bisogna tenerne conto se pensate di inserirla in uno scaffale. Infine, il display touchscreen a colori è incastonato nella parte bassa, con un’inclinazione fissa ma ben leggibile. La risposta al tocco è capacitiva, molto simile a quella di uno smartphone, abbandonando definitivamente i vecchi schermi resistivi che richiedevano pressione fisica.

Specifiche tecniche

Di seguito la tabella riassuntiva delle specifiche tecniche verificate per il modello in esame.

Specifica Dettaglio Modello Creality K2 Pro Combo Tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) Volume di Stampa 300 x 300 x 300 mm Dimensioni Macchina 445 x 477 x 573 mm Peso Netto 23.7 kg Velocità Massima 600 mm/s Accelerazione 20.000 mm/s² Sistema Multicolore CFS (Creality Filament System) fino a 4 colori (espandibile a 16) Temperature Max Ugello: 300°C Elettronica Motori Closed-Loop (FOC), CPU Dual Core, 32GB Memoria Livellamento Automatico (Induttivo + AI) Display Touchscreen 4.3″ a colori Connettività Wi-Fi (802.11 b/g/n), LAN (RJ45), USB Funzioni AI Rilevamento spaghetti, monitoraggio primo layer, flow calibration Formati File G-Code (supporta 3MF, STL, OBJ in slicing)

Applicazione

Il software è diventato una parte inscindibile dell’hardware, e Creality ha fatto passi da gigante con il suo ecosistema. La K2 Pro si interfaccia principalmente attraverso due canali: lo slicer desktop (Creality Print) e l’app mobile Creality Cloud. Durante i miei test, ho utilizzato prevalentemente l’interfaccia cloud e web per la gestione remota, trovandola sorprendentemente matura. L’app non serve solo per monitorare, ma permette di lanciare stampe direttamente dal repository online senza nemmeno accendere il PC.

La vera magia avviene nel processo di slicing per il multicolore. Colorare un modello digitale può essere frustrante, ma il software offre strumenti di “verniciatura” intelligente: si può riempire per facce, per altezza o usare il pennello libero. Una volta inviato il file via Wi-Fi, la stampante scarica il G-Code nella sua memoria interna da 32 GB. L’interfaccia web locale è reattiva e offre un controllo granulare che spesso le app semplificate nascondono. Possiamo vedere il feed della telecamera in tempo reale con una latenza accettabile (circa 1-2 secondi) e accedere alla console dei comandi se necessario.

Un aspetto cruciale è la gestione della libreria materiali. Il software è pre-configurato con i profili per i filamenti Creality Hyper PLA e simili. Grazie ai tag RFID sulle bobine proprietarie, il sistema riconosce automaticamente colore e tipo di materiale inserito nel CFS, aggiornando lo slicer di conseguenza. Questo automatismo riduce drasticamente l’errore umano (“Ho slicerato per PETG ma ho lasciato il PLA dentro”). Per i filamenti di terze parti, è possibile configurare manualmente i parametri, ma si perde la magia del riconoscimento automatico.

Hardware

Sotto la scocca, la K2 Pro nasconde una dotazione hardware che giustifica il suo peso e il suo posizionamento. Il cuore pulsante sono i motori passo-passo a circuito chiuso. A differenza dei motori tradizionali, questi utilizzano encoder per sapere esattamente dove si trovano in ogni momento. Se la testina incontra un ostacolo e perde un passo, il sistema se ne accorge e corregge la posizione in tempo reale, oppure mette in pausa la stampa per evitare disastri. Questa tecnologia, spesso chiamata FOC (Field Oriented Control) nel gergo industriale, garantisce anche una silenziosità operativa notevole durante i movimenti a bassa velocità.

Il gruppo estrusore è un capolavoro di miniaturizzazione. È un direct drive interamente metallico, progettato per gestire temperature fino a 300°C. Questo sblocca la stampa di materiali come Nylon, Policarbonato e compositi caricati carbonio. La vera “killer feature” hardware, però, è il riscaldamento attivo della camera. Non ci affidiamo solo al calore passivo irradiato dal piatto: c’è un elemento riscaldante dedicato che porta l’aria interna a 60°C.

Perché è importante? Perché per stampare ABS o ASA di grandi dimensioni senza deformazioni (warping) o delaminazioni, la temperatura ambiente deve essere alta e stabile. Il sistema controlla attivamente questa temperatura, garantendo che i layer si fondano chimicamente in modo ottimale. Infine, la scheda madre gestisce tutto questo traffico di dati (motori, riscaldatori, telecamere, touchscreen) grazie a un processore dual-core che non ha mai mostrato incertezze durante le mie prove, nemmeno gestendo file G-Code complessi da centinaia di megabyte.

Prestazioni e affidabilità

Quando si parla di una stampante “Pro”, l’affidabilità è il parametro numero uno. Nei miei test di stress, ho lanciato stampe di oltre 24 ore consecutive. La K2 Pro non ha battuto ciglio. La meccanica CoreXY permette velocità di crociera realistiche di 300-400 mm/s con una qualità superficiale eccellente, mantenendo le promesse dei 600 mm/s solo per i movimenti di spostamento (travel).

L’affidabilità del sistema di cambio filamento CFS è stata la sorpresa più gradita. Il meccanismo di carico e scarico, che prevede il taglio del filamento tramite una taglierina integrata nella testa di stampa e il riavvolgimento della bobina, ha funzionato correttamente nel 98% dei casi. Gli unici intoppi si sono verificati con bobine di cartone deformate o filamenti molto fragili che si spezzavano nel percorso (un problema intrinseco del filamento, non della macchina).

La gestione termica è impeccabile. Il piatto si scalda uniformemente, e la camera raggiunge i 60°C in circa 15-20 minuti. Una volta a regime, la stabilità dimensionale dei pezzi in ABS è paragonabile a quella ottenibile con macchine industriali ben più costose. Non ho riscontrato ghosting (echi sulla superficie di stampa) significativi, segno che l’algoritmo di Input Shaping (compensazione delle vibrazioni) è ben calibrato di fabbrica. La macchina è robusta, e si sente: le vibrazioni non si trasmettono al tavolo, ma vengono assorbite dalla massa del telaio.

Test

Per valutare la Creality K2 Pro Combo, ho strutturato una serie di test che andassero oltre le classiche barchette (Benchy), simulando scenari d’uso reali per un utente avanzato.

Metodologia: Le stampe sono state eseguite in un ambiente domestico a circa 20°C. La stampante è stata connessa via Wi-Fi a una rete mesh standard. Ho utilizzato sia filamenti originali Creality (Hyper PLA) per sfruttare i tag RFID, sia filamenti generici per testare la compatibilità.

Test 1: Il Drago Multicolore (PLA) Ho stampato un modello complesso di drago articolato, utilizzando quattro colori: Rosso, Nero, Bianco e Oro.

Risultato: La precisione nella separazione dei colori è stata assoluta. Non ci sono state sbavature (bleeding) tra il nero e il bianco, che è la prova del nove per il sistema di spurgo. I supporti, generati automaticamente, si sono staccati con facilità, lasciando superfici pulite.

La precisione nella separazione dei colori è stata assoluta. Non ci sono state sbavature (bleeding) tra il nero e il bianco, che è la prova del nove per il sistema di spurgo. I supporti, generati automaticamente, si sono staccati con facilità, lasciando superfici pulite. Osservazione: Il tempo di stampa è raddoppiato rispetto a una stampa monocolore a causa dei cambi filamento, ma il risultato estetico è da prodotto finito, pronto per la vendita o l’esposizione.

Test 2: Accessori Funzionali per Arco (PETG/ABS) Per testare la precisione dimensionale, ho stampato una cover per un mirino da arco e una scocca per chiavetta USB.

Risultato: Le tolleranze sono strettissime. La cover si è incastrata perfettamente sul mirino senza bisogno di post-produzione (limatura o carteggiatura). La superficie a contatto con il piatto (PEI testurizzato) ha restituito una finitura piacevole e professionale.

Le tolleranze sono strettissime. La cover si è incastrata perfettamente sul mirino senza bisogno di post-produzione (limatura o carteggiatura). La superficie a contatto con il piatto (PEI testurizzato) ha restituito una finitura piacevole e professionale. Resistenza: I pezzi, sottoposti alle vibrazioni dell’arco durante l’uso, non hanno mostrato segni di delaminazione, confermando l’ottima fusione tra i layer garantita dalla camera calda.

Test 3: Contenitore Filettato (Tenuta stagna e Meccanica) Un contenitore cilindrico con tappo a vite di grande diametro (“Vitone”).

Risultato: Il filetto scorre fluido fin dal primo avvitamento. Non c’è gioco eccessivo né attrito bloccante. Questo dimostra che la calibrazione degli assi X e Y è geometricamente perfetta. La tenuta è ottima, il che suggerisce un flusso di estrusione costante e privo di micro-buchi.

Limiti riscontrati: Durante i test multicolore, la quantità di scarto (i cosiddetti “poop” di filamento espulsi dal retro) è stata significativa. Per un drago da 150g, ho generato circa 40g di scarto. È un dato fisiologico per questa tecnologia a singolo ugello, ma va tenuto in conto nei costi di gestione.

Approfondimenti

Il Sistema CFS: Come funziona davvero

Il Creality Filament System non è solo un porta-bobine. Ogni slot è motorizzato e dotato di sensori. Quando la stampante richiede un cambio colore, il CFS ritrae il filamento attivo riavvolgendolo sulla bobina (grazie a dei rulli attivi che fanno ruotare la spola), mentre contemporaneamente spinge il nuovo colore nel tubo Bowden. Un dettaglio tecnico interessante è il sistema “odometro” che misura quanto filamento è stato consumato, permettendo di stimare se la bobina basterà per finire la stampa. La lettura RFID è istantanea e, per chi usa l’ecosistema Creality, è una comodità che crea dipendenza.

Gestione degli Scarti (La “Poop Chute”)

Sul retro della macchina c’è uno scivolo dedicato all’espulsione del filamento spurgato. Durante il cambio colore, l’ugello va tagliato, il vecchio filo ritratto, e il nuovo spinto dentro finché il colore non è puro. Tutto il materiale di transizione viene espulso da una botola posteriore. Creality ha implementato un meccanismo a molla sulla taglierina che è molto robusto, ma preparatevi a posizionare un cestino capiente dietro la stampante. Il software permette di ottimizzare questi spurghi (es. spurgare nel riempimento dell’oggetto), ma lo spreco rimane il tallone d’Achille della stampa multicolore FDM.

Camera Riscaldata Attiva vs Passiva

Molte stampanti si definiscono “chiuse”, ma poche sono “riscaldate”. La differenza è abissale. In una camera passiva, la temperatura sale grazie al calore disperso dal piatto (bed), raggiungendo faticosamente i 40-45°C e con gradienti termici forti (caldo sotto, freddo sopra). La K2 Pro, con il suo riscaldatore dedicato, porta tutto l’ambiente a 60°C uniformi. Questo annulla lo stress interno delle plastiche come l’ABS, che tende a ritirarsi raffreddandosi. I pezzi escono dimensionalmente stabili e molto più resistenti meccanicamente.

Motori Closed-Loop e Qualità Superficiale

I motori FOC (Field Oriented Control) non servono solo a evitare la perdita di passi. La loro gestione della corrente è molto più fluida rispetto ai driver tradizionali. Questo si traduce nella quasi totale assenza di “VFA” (Vertical Fine Artifacts), quelle micro-ondulazioni verticali che si vedono spesso sulle superfici lucide delle stampanti veloci. Sulla K2 Pro, le pareti verticali sono lisce come seta, anche stampando a 300 mm/s.

Manutenzione e Accessibilità

Nonostante la carenatura chiusa, l’accessibilità è buona. L’ugello è del tipo “quick-swap” (cambio rapido) integrato nell’hotend, che facilita le sostituzioni ma obbliga all’acquisto di ricambi specifici. Le cinghie sono accessibili per il tensionamento. Un plauso va al sistema di pulizia dell’aria: il filtro ai carboni è posizionato in un cassetto estraibile, rendendo la sostituzione un’operazione da 10 secondi.

Intelligenza Artificiale e Telecamere

La K2 Pro è dotata di due “occhi”. Uno serve per il monitoraggio remoto e i timelapse. L’altro è dedicato all’analisi AI. Il sistema confronta ciò che vede con il modello 3D teorico. Se rileva un ammasso di filamento (il temuto “spaghetto”), mette in pausa la stampa e invia una notifica. Nei miei test ha funzionato bene simulando un fallimento, anche se talvolta è un po’ troppo conservativo, mettendo in pausa per falsi allarmi con filamenti molto scuri o riflettenti.

Consumi Energetici

Riscaldare un letto a 100°C e una camera a 60°C richiede energia. Durante il riscaldamento iniziale, la K2 Pro ha picchi di assorbimento vicini ai 1000W. Una volta a regime, il consumo si stabilizza, ma è comunque superiore a una stampante aperta standard. È il prezzo da pagare per stampare materiali tecnici. Se stampate solo PLA, il riscaldatore camera rimane spento e i consumi tornano nella norma.

Livellamento e Primo Layer

Il livellamento è un’esperienza zen. Non ci sono manopole, non c’è carta da passare sotto l’ugello. La macchina utilizza sensori di carico nel piatto per mappare la superficie e compensare le micro-imperfezioni. Il primo layer è risultato perfetto nel 100% dei miei test, con un’adesione al piatto PEI eccellente che non ha richiesto colle o lacche aggiuntive.

Rumorosità

Non è una macchina silenziosa in assoluto, ma il tipo di rumore è sopportabile. Il vetro temperato e la struttura chiusa abbattono molto il whine dei motori e il soffio delle ventole. Misurando a un metro di distanza, siamo sui 50-55 dB in stampa standard. Tuttavia, quando la ventola ausiliaria parte al 100% per i ponti (bridging) o le sporgenze estreme, il rumore sale notevolmente.

Confronto con la concorrenza

Inevitabile il paragone con la serie X1/P1 di Bambu Lab. La K2 Pro offre un volume di stampa maggiore (300mm cubi contro 256mm) e una camera riscaldata attiva che la concorrenza offre solo su modelli di fascia molto più alta o in modo passivo. Il software di Creality ha colmato gran parte del gap, rendendo questa macchina preferibile per chi cerca quel centimetro in più di spazio e la versatilità dei materiali tecnici.

Galleria Fotografica

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Funzionalità

La K2 Pro Combo brilla per la sua suite di funzionalità smart che semplificano la vita. Il display touch è il centro di controllo: da qui si possono gestire le temperature, vedere l’anteprima grafica del file (molto utile per non sbagliare file), e persino escludere un oggetto dalla stampa se questo fallisce, permettendo di salvare il resto del piatto (funzione “Exclude Object”).

Interessante la funzione di Power Loss Recovery: se salta la corrente, la stampante memorizza l’ultima posizione e riprende esattamente da lì al riavvio. Ho testato questa funzione staccando la spina brutalmente: al riavvio, dopo aver riscaldato nuovamente l’ugello, la stampa è ripartita senza lasciare segni visibili sulla superficie.

La connettività è completa. Oltre al Wi-Fi, la porta Ethernet è una manna per gli uffici dove il Wi-Fi potrebbe essere instabile o intasato. La porta USB frontale è comoda per chi preferisce il metodo “sneakernet” (portare i file a mano), evitando di dipendere dal cloud se la rete cade. Infine, la gestione dei timelapse è automatica: la stampante crea video ipnotici della crescita del modello, pronti per essere condivisi sui social direttamente dall’app.

Pregi e difetti

In sintesi, ecco cosa mi ha convinto e cosa meno di questa macchina:

Volume e Robustezza: 300x300x300mm sono il “sweet spot” per caschi e prototipi funzionali. La struttura è un carro armato.

300x300x300mm sono il “sweet spot” per caschi e prototipi funzionali. La struttura è un carro armato. Camera Riscaldata Attiva: Una rarità in questa fascia di prezzo, fondamentale per ABS/ASA/PC.

Una rarità in questa fascia di prezzo, fondamentale per ABS/ASA/PC. Qualità di Stampa: Eccellente, con superfici lisce e tolleranze dimensionali precise.

Eccellente, con superfici lisce e tolleranze dimensionali precise. Ecosistema Aperto: Pur avendo il suo cloud, permette l’uso via LAN e non obbliga a connessioni costanti.

Pur avendo il suo cloud, permette l’uso via LAN e non obbliga a connessioni costanti. Rifiuti Multicolore: Lo spreco di materiale nei cambi colore è alto (comune a tutti i sistemi a singolo ugello, ma va citato).

Lo spreco di materiale nei cambi colore è alto (comune a tutti i sistemi a singolo ugello, ma va citato). Dimensioni e Peso: È ingombrante e pesante, difficile da spostare da soli.

È ingombrante e pesante, difficile da spostare da soli. Rumorosità Ventole: La ventola di raffreddamento ausiliaria al massimo regime è piuttosto rumorosa.

Prezzo

La Creality K2 Pro Combo si posiziona sul mercato con un prezzo di listino che gravita attorno ai 1.099 euro. Tuttavia, lo “street price” è spesso più aggressivo, con offerte lancio o coupon che possono portarla agevolmente sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro, talvolta anche intorno agli 800-900 euro durante promozioni specifiche come il Black Friday o i saldi stagionali del brand.

A questo prezzo, il valore percepito è altissimo. Stiamo acquistando non solo una stampante CoreXY veloce e di grande formato, ma anche un sistema multicolore (che da solo, in altri ecosistemi, costa centinaia di euro) e una camera riscaldata attiva, caratteristica tipica di macchine da oltre 2.500 euro. Rispetto ai rivali diretti, offre più volume e funzionalità termiche avanzate a un prezzo comparabile o inferiore, rendendola un best-buy per chi guarda alle specifiche tecniche pure.

Conclusioni

La Creality K2 Pro Combo è una macchina che mantiene le promesse. Non è perfetta – nessuna stampante 3D lo è – ma rappresenta il punto di equilibrio ideale nella nuova generazione di stampanti “smart”. È abbastanza facile per un principiante che vuole solo premere “stampa” dal telefono, ma ha le caratteristiche tecniche (camera calda, 300 gradi, Klipper-based) per soddisfare l’ingegnere che deve prototipare parti funzionali in Nylon-Carbonio.

Lo scenario d’uso ideale è lo studio del designer, il laboratorio del maker evoluto o la piccola impresa che necessita di produrre piccole serie di oggetti multicolore o parti tecniche resistenti. La sconsiglierei solo a chi ha problemi di spazio o a chi stampa esclusivamente piccoli oggetti in PLA: per loro, una macchina più compatta ed economica sarebbe sufficiente. Ma se cercate una workstation capace di crescere con le vostre ambizioni, la K2 Pro è, al momento, una delle contendenti più forti sul mercato. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon Italia.