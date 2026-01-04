Zigbee al centro della casa intelligente: Thirdreality alza il sipario sul CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas Thirdreality si presenta con un messaggio chiaro che ruota attorno a Zigbee e alla sua convivenza intelligente con Matter. L’azienda non punta su un ecosistema rigido, ma su un approccio dinamico che lascia ai dispositivi il compito di decidere quale protocollo utilizzare di volta in volta. L’obiettivo è semplice solo in apparenza. Adattarsi al contesto reale di utilizzo, ottimizzando consumi, tempi di risposta e qualità dell’interazione con l’utente. In un momento storico in cui la smart home rischia di diventare complessa, Thirdreality prova a semplificare il quadro spostando l’intelligenza sul dispositivo stesso, senza dipendere costantemente dal cloud.

Zigbee, in questo contesto, resta una colonna portante grazie alla sua efficienza energetica e alla maturità tecnologica, mentre Matter entra in gioco quando interoperabilità e compatibilità universale diventano prioritarie.

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Zigbee declinato in nuovi sensori e scenari quotidiani

La strategia prende forma concreta nella nuova generazione di sensori che Thirdreality porterà in fiera, molti dei quali costruiti proprio attorno a Zigbee. L’attenzione non è solo rivolta alla tecnologia, ma a situazioni di tutti i giorni. Come la cura delle piante, la gestione della presenza negli ambienti, la sicurezza domestica. I nuovi dispositivi promettono rilevazioni più precise e una maggiore sensibilità nel cogliere ciò che accade in casa, sfruttando tecnologie come il radar mmWave, il monitoraggio ambientale e l’integrazione con sistemi di illuminazione discreti ma funzionali.

Accanto a Zigbee, Matter viene utilizzato per soluzioni pensate per dialogare facilmente con piattaforme diverse, come nel caso dei sistemi di controllo per garage o dei sensori per le perdite d’acqua. Qui l’accento è posto sulla prevenzione e sulla tranquillità dell’utente, che può intervenire anche a distanza senza affrontare installazioni o configurazioni complesse. È una smart home che cerca di diventare invisibile, intervenendo solo quando serve e senza chiedere attenzione continua.

Thirdreality, almeno per ora, non scopre le carte su prezzi e date di lancio, ma il CES 2026 sarà il banco di prova per capire quanto questo equilibrio tra Zigbee e Matter possa convincere un mercato sempre più esigente e consapevole. La direzione è tracciata. Parliamo di meno rigidità, più adattabilità, e una tecnologia che si piega alle esigenze della casa, non il contrario.