Zenos E10 torna: fino a 380 CV e un prezzo che fa discutere

Dopo un decennio di silenzio la Zenos E10 torna in vita, con molta più potenza sotto il cofano e un cartellino del prezzo che rischia di far discutere parecchio. Il marchio britannico, sparito dai radar per anni, ha appena presentato la nuova versione della sua sportiva britannica leggera pensata per la pista, rimasta quasi identica nell’aspetto ma profondamente rivista nella sostanza.

Il Regno Unito ha costruito negli anni una reputazione solidissima nel campo delle vetture leggere e votate alla guida in circuito. Basta pensare a nomi come Radical, Caterham, Ariel o alla BAC Mono, ispirata al mondo della Formula 1. In questo panorama si inserisce di nuovo Zenos, un costruttore che sembrava destinato a restare un ricordo per appassionati.

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Dal fallimento al ritorno sotto AC Cars

La storia della E10 era iniziata all’inizio del 2014, quando l’azienda aveva avviato le vendite del modello. L’avventura però è durata poco. Già nel 2016 la produzione si è interrotta all’improvviso e Zenos è finita in amministrazione controllata per insolvenza. L’anno successivo è arrivata AC Cars, altra piccola realtà inglese specializzata in auto sportive, che ha rilevato i beni del marchio con l’obiettivo di rilanciarlo.

Oggi quel progetto prende forma con due varianti della vettura, battezzate E10 r2 e E10 rZ. Il nodo più evidente riguarda il prezzo. La E10 originale del 2016 partiva da 26.995 sterline, mentre la nuova E10 r2 d’ingresso parte da 115.900 sterline. Certo, in dieci anni l’inflazione ha pesato parecchio, ma un rincaro del genere appare comunque eccessivo. A questo si aggiunge un altro dettaglio non da poco, visto che la nuova Zenos E10 sembra praticamente uguale a quella di allora. Detto ciò, gli aggiornamenti tecnici sono tutt’altro che marginali.

Più cavalli e pochissimo peso

La E10 r2 monta un quattro cilindri in linea turbo da 2,3 litri capace di erogare 300 cavalli e circa 424 Nm di coppia. Un salto enorme rispetto al vecchio modello, che si affidava a un quattro cilindri aspirato di origine Ford da 200 cavalli e circa 210 Nm. Il merito delle prestazioni non sta però solo nel motore. Grazie a una struttura in fibra di carbonio e alluminio la vettura pesa appena 790 kg circa, e così scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi per poi continuare ad accelerare fino a circa 240 km/h.

Sopra la r2 si colloca la E10 rZ, che adotta un turbo quattro cilindri in linea leggermente più piccolo, da 2 litri, ma tira fuori ben 380 cavalli e circa 510 Nm. La velocità massima resta la stessa, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 3,2 secondi. Per godersi questa potenza extra bisogna però mettere sul tavolo almeno 129.900 sterline.

Una sportiva essenziale, come una volta

Lo spirito della vettura non è cambiato. Proprio come l’originale, la nuova Zenos E10 rimane una sportiva spartana, ridotta all’osso e pensata per offrire il massimo coinvolgimento a chi siede al volante. Entrambe le versioni adottano un cambio manuale a sei marce, sospensioni completamente indipendenti, ammortizzatori coilover e un differenziale a slittamento limitato. Qualche ritocco è arrivato anche nell’abitacolo. La plancia è stata aggiornata per apparire più moderna e ora include una strumentazione digitale per il guidatore, accompagnata da sedili in fibra di carbonio. Il parabrezza e un piccolo deflettore per il vento sono disponibili come optional.

Fonte: TecnoAndroid