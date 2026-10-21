Anker Nebula X1S in Italia: il proiettore laser 4K da 6.000 lumen

Il nuovo Anker Nebula X1S arriva ufficialmente in Italia e si rivolge a chi sogna un cinema in salotto senza dover installare un impianto fisso. Si tratta del proiettore laser di punta del marchio, con tecnologia laser tripla e risoluzione 4K, proposto in due versioni: quella base e un bundle che aggiunge altoparlanti satellitari wireless. Il prezzo, come ci si aspetta da un prodotto di questo livello, non è propriamente economico.

Luminosità, colori e contrasto da vertice della categoria

Il cuore del dispositivo è il motore laser triplo LaserForge, capace di raggiungere un picco di 6.000 ANSI lumen in modalità Conference. È la modalità che spinge la luce al massimo sacrificando la resa dei colori, quindi non è quella da scegliere per una serata film. Del resto tutti i produttori dichiarano la luminosità massima in questo modo, e con questo valore il Nebula X1S si colloca al vertice della sua fascia.

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La potenza da sola però non basta. La copertura del 106% dello spazio colore Rec.2020 e una precisione cromatica ΔE ≤0,8 significano, in parole semplici, colori molto fedeli a ciò che il regista aveva in mente. Il proiettore vanta inoltre la certificazione ISF e la compatibilità con Dolby Vision, a conferma della qualità anche con i contenuti HDR, che traggono particolare vantaggio dall’elevata luminosità e dal contrasto.

Proprio il contrasto è un altro dei suoi punti forti. Il diaframma dinamico a 6 lamelle e l’algoritmo proprietario Nebula Master portano a un valore nativo di 5.000:1, che sale fino a 56.000:1 in modalità dinamica. Nella pratica i neri risultano più profondi e i dettagli nelle scene buie restano leggibili, senza appiattirsi in un grigio uniforme. È un terreno complicato per la media dei proiettori, che spesso si fermano sotto i 1.000:1 di contrasto nativo.

L’ottica è interamente in vetro con 14 elementi, una scelta che assicura una nitidezza superiore del 5% rispetto alle lenti con componenti in plastica e una durata della messa a fuoco dichiarata di oltre 30.000 ore. Lo zoom ottico motorizzato 1,67× consente poi di regolare le dimensioni dell’immagine fino a 300 pollici senza spostare fisicamente l’apparecchio, mantenendo intatta la qualità 4K originale.

Installazione intelligente e micro gimbal integrato

Tra le funzioni più comode spicca AI Spatial Adaptation. Con un solo tocco il sistema analizza la superficie di proiezione e regola da solo posizione, dimensioni e messa a fuoco, con correzione del trapezio in tempo reale ed evitamento automatico degli ostacoli.

Il Nebula X1S può memorizzare fino a 10 ambienti diversi, un dettaglio utile per chi lo sposta spesso da una stanza all’altra o lo porta fuori casa. C’è persino un micro gimbal integrato che permette un’inclinazione automatica fino a 25°, cinque volte superiore ai tradizionali sistemi di lens shift. Non manca una funzione di protezione degli occhi, con la luminosità che si adatta alla luce ambientale e si attenua quando qualcuno passa davanti alla sorgente laser.

Sul fronte gaming, le porte HDMI 2.1 con eARC garantiscono una latenza inferiore ai 19 ms con uscita 4K a 60 Hz. Per i titoli competitivi non è il massimo, ma per i giochi narrativi o in cooperativa basta e avanza, considerando che il dispositivo nasce per il cinema. Per gestire tanta potenza è stato adottato anche un raffreddamento a liquido che limita il rumore a soli 28 dB a un metro di distanza, tanto che il proiettore non si sente nemmeno durante i dialoghi più sommessi.

Google TV, audio surround

Il sistema operativo integrato è Google TV, con accesso a oltre 10.000 app tra cui Netflix ufficiale in 4K con Dolby Vision, senza bisogno di dongle esterni. L’esperienza è quindi il più possibile plug and play. La versione base monta altoparlanti da 40 W con Dolby Audio, in grado di scendere fino a 55 Hz nei bassi e di toccare una potenza massima di 87 dB. Chi cerca un coinvolgimento maggiore può scegliere il bundle con due satelliti wireless, che compone un sistema surround 4.1.2 da 200 W basato sulla tecnologia FlexWave. I diffusori hanno certificazione IP54, batteria integrata con autonomia fino a 8 ore e trasmissione WiFi lossless con latenza sotto i 25 ms, per una sincronia precisa con l’immagine. In alternativa ci si può collegare all’impianto di casa tramite HDMI eARC o Bluetooth.

Fonte: TecnoAndroid