Game Pass su Steam Deck e Linux: il progetto Xodus Nexus ci prova

Portare il catalogo del Game Pass su Steam Deck e sui sistemi Linux è sempre sembrato un traguardo lontano, visto che il servizio in abbonamento di Microsoft è rimasto legato a doppio filo a Windows. Qualcosa però sta cambiando, anche se per vie non ufficiali. Un progetto indipendente promette infatti di aprire le porte della libreria Xbox anche a chi ha scelto la piattaforma di Valve, e la novità arriva in un momento in cui l’interesse verso il gaming su sistemi alternativi è più vivo che mai.

Perché SteamOS convince ma non basta ancora

Che SteamOS stia diventando un’alternativa sempre più credibile a Windows nel mondo dei videogiochi è un concetto che circola con insistenza, e a ragione. Settimana dopo settimana il sistema operativo di Valve guadagna terreno e l’azienda ha svolto un lavoro notevole per trasformare Linux in un’opzione concreta per gli appassionati di PC gaming. Fino a poco tempo fa l’idea di giocare seriamente su un pinguino sembrava riservata a pochi smanettoni, oggi invece è una possibilità alla portata di molti.

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Detto questo, sarebbe ingenuo far finta che tutto funzioni alla perfezione. Le limitazioni ci sono ancora e le più pesanti sono probabilmente due. La prima riguarda la compatibilità hardware, perché il supporto alle schede grafiche e alle GPU NVIDIA è ancora in alto mare, pur con qualche segnale di movimento. La seconda tocca invece il fronte software ed è forse quella che pesa di più nella vita quotidiana dei giocatori. Uno dei servizi più convenienti dell’intero settore, appunto il Game Pass, continua a essere un’esclusiva dell’ambiente Microsoft. Per chi usa una console portatile come Steam Deck o un computer con Linux questo significa rinunciare a un’enorme quantità di titoli disponibili in abbonamento, oppure arrangiarsi in qualche modo.

Xodus Nexus e il Game Pass fuori da Windows

Proprio su quest’ultimo ostacolo prova a intervenire Xodus Nexus. Si tratta di un progetto indipendente e del tutto non ufficiale, quindi senza alcun coinvolgimento diretto da parte di Microsoft, che ha l’obiettivo di portare il servizio su Steam Deck, sulla Steam Machine e in generale su tutti i sistemi basati su Linux. L’ambizione è chiara ed è quella di eliminare uno dei motivi che ancora spingono molti utenti a restare ancorati a Windows.

Il funzionamento, almeno sulla carta, ricalca quello che ci si aspetterebbe da un client vero e proprio. Xodus Nexus consente di accedere al proprio account Microsoft oppure Xbox, di consultare la libreria personale e di installare sia i giochi acquistati sia quelli inclusi nell’abbonamento al Game Pass. In pratica chi possiede una console portatile di Valve o un PC con il pinguino potrebbe ritrovarsi davanti allo stesso catalogo che finora era accessibile soltanto dal sistema operativo di Redmond.

Dietro le quinte non c’è nessuna magia particolare ma uno strumento ormai ben noto agli utenti di questo mondo. Alla base del progetto c’è sempre Proton, il layer di compatibilità sviluppato dalla stessa Valve per far girare su Linux i giochi pensati per Windows. È lo stesso componente che negli ultimi anni ha reso possibile l’esecuzione di gran parte della libreria Steam sulla console portatile dell’azienda americana, e ora viene sfruttato anche per aprire la strada ai titoli dell’abbonamento di Microsoft su piattaforme che fino a oggi ne erano rimaste escluse.

Fonte: TecnoAndroid