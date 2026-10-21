Motorola Razr Flex 27 su Geekbench: Snapdragon 8 Gen 5 e 12 GB

Motorola si prepara a entrare nel mondo dei pieghevoli in formato passaporto e una nuova fuga di notizie sembra aver svelato quasi tutto, a partire dal nome. Il dispositivo dovrebbe chiamarsi Motorola Razr Flex 27 e la sua scheda tecnica, almeno sulla carta, non sembra pensata per mettere in difficoltà iPhone Duo e Galaxy Z Fold 8 sul fronte delle prestazioni pure. Dopo un teaser ufficiale e un leak piuttosto corposo, il debutto del primo pieghevole a passaporto dell’azienda appariva ormai solo una questione di tempo, anche se un annuncio vero e proprio ancora non è arrivato.

Il test su Geekbench svela nome e processore

Il nome Razr Flex 27, oppure Razr Flex 2027 nella versione estesa, è comparso in un test su Geekbench e si sposa bene con lo schema di denominazione che Motorola utilizza per i suoi prodotti in Nord America. Nulla di casuale, insomma. Il nuovo modello sembra seguire la stessa logica dei fratelli già in commercio oltreoceano.

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Lo stesso benchmark conferma anche le voci precedenti sul cuore del telefono. A muovere il pieghevole ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 5 e non lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 spuntato in altre indiscrezioni. Il chip lavora insieme a 12 GB di RAM, con Android 17 come sistema operativo. Nel test Razr Flex 27 ha ottenuto 2.669 punti in single core e 8.837 in multi core. C’è però un dettaglio da tenere presente, perché la prova è stata eseguita con Geekbench 6 e quindi i risultati non si possono confrontare con quelli della più recente versione 7.

Secondo i rumor circolati finora, il dispositivo dovrebbe arrivare in un’unica configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 5.000 mAh supporterebbe la ricarica Qi2 fino a 25W.

Schermi più compatti e un prezzo che può fare la differenza

L’aspetto forse più interessante di Razr Flex 27 riguarda le dimensioni, più contenute rispetto ai due rivali più attesi. Il display interno dovrebbe misurare 6,92 pollici con una risoluzione di 2364×1728 pixel e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Lo schermo esterno si fermerebbe invece a 4,97 pollici con 1140×1736 pixel.

Sia iPhone Duo sia Galaxy Z Fold 8 sono più grandi, con pannelli interni da 7,6 pollici. All’esterno il pieghevole di Apple monta uno schermo da 5,4 pollici, mentre il modello Samsung arriva a 5,5 pollici. Entrambi puntano su specifiche da top di gamma. Galaxy Z Fold 8 offre lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 e fino a 16 GB di RAM, mentre iPhone Duo si affida al chip A20 Pro con 12 GB di RAM.

Proprio queste caratteristiche più modeste fanno pensare che la proposta Motorola possa costare sensibilmente meno. iPhone Duo parte infatti da circa 1.850 euro e Galaxy Z Fold 8 da circa 1.750 euro, cifre che collocano i due concorrenti in una fascia di prezzo decisamente alta.

Fotocamere, resistenza e colori Pantone

Sul retro dovrebbero trovare posto due fotocamere da 50MP, affiancate da due sensori da 32MP per i selfie, uno per ciascuno dei due display. La scocca vanterebbe le certificazioni IP48 e IP49, un livello di protezione non scontato per un pieghevole.

A colpire di più però potrebbero essere le colorazioni. Il telefono è apparso nelle tonalità Pantone Coriander e Pantone Dark Botanical Garden. La prima è un colore neutro dai toni terrosi, mentre la seconda nei render trapelati si presenta come un verde intenso e profondo. Secondo le indiscrezioni, per vedere Razr Flex 27 in versione ufficiale bisognerà attendere la metà di dicembre.

Fonte: TecnoAndroid