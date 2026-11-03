YouTube, un bug manda i video nel mini player senza audio

Un fastidioso bug di YouTube sta mettendo alla prova la pazienza di chi guarda video da smartphone. Il problema riguarda le versioni mobile dell’app e si manifesta in modo piuttosto irritante, perché fa uscire il filmato dalla modalità full screen senza alcun preavviso e senza un motivo apparente. Il contenuto finisce nel mini player fluttuante sul display e, come se non bastasse, perde anche l’audio.

In pratica i comportamenti anomali sono due e si presentano insieme, rendendo la visione decisamente frustrante. Non c’è un gesto sbagliato da parte di chi sta guardando e nemmeno un tocco accidentale sullo schermo. Il passaggio avviene da solo, in maniera apparentemente casuale, mentre il video scorre tranquillo. Proprio questa imprevedibilità rende il difetto difficile da evitare, visto che non dipende da un’azione precisa compiuta dall’utente.

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Cosa succede durante la riproduzione

La dinamica descritta dalle segnalazioni è sempre la stessa. Si avvia un filmato a tutto schermo e all’improvviso il video viene ridotto nel piccolo lettore in sovrimpressione con il volume azzerato. A quel punto non c’è modo di tornare alla visualizzazione completa recuperando anche il sonoro. Tutto accade senza alcuna interazione dell’utente, nel bel mezzo della visione, magari mentre si sta seguendo un passaggio importante di un contenuto.

Chi usa abitualmente l’app di YouTube conosce bene il mini player, quella finestrella che permette di continuare a vedere un video mentre ci si sposta in altre sezioni dell’applicazione. Normalmente è una funzione comoda, richiamata in modo volontario da chi vuole cercare qualcos’altro senza interrompere la riproduzione. Qui invece si attiva per conto suo e lo fa nel momento meno opportuno, togliendo di mezzo anche l’audio. Il risultato è un filmato che continua a girare in un angolo dello schermo, muto, senza che sia possibile riportarlo alle condizioni di partenza con il sonoro e la visualizzazione a schermo intero.

Le ipotesi sulle cause e il silenzio di Google

Al momento non è chiaro che cosa scateni l’anomalia. Non si sa nemmeno quanto sia diffuso il problema né se a Mountain View ne siano già al corrente. Le segnalazioni raccolte descrivono però un malfunzionamento che per alcuni utenti si presenta fin dall’inizio di ottobre, quindi non si tratta proprio di una novità dell’ultima ora. Il disturbo, in altre parole, accompagna da diverse settimane una parte di chi utilizza la piattaforma da telefono.

Sull’origine del difetto circolano soltanto supposizioni. Il bug di YouTube potrebbe essere collegato alla distribuzione di un aggiornamento oppure a qualche funzione in fase di rilascio graduale, ma nessuna di queste piste ha finora trovato una conferma concreta. Si tratta di ipotesi e niente di più, utili a inquadrare il problema ma non a spiegarlo con certezza.

Dal canto suo Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Mancano quindi indicazioni ufficiali sulle cause del malfunzionamento e su un possibile intervento correttivo, mentre chi si imbatte nel problema continua a vedere i propri video abbandonare il full screen per finire nel lettore in miniatura, senza audio e senza la possibilità di ripristinare la visione originale.

Fonte: TecnoAndroid