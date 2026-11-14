YouTube TV, schermata nera durante le dirette: sospetti su NBC

Un nuovo intoppo tecnico sta creando parecchi grattacapi agli abbonati di YouTube TV. Diversi utenti segnalano infatti che durante la visione di programmi ed eventi sportivi il servizio di Google mostra all’improvviso una schermata completamente nera con il messaggio “Video non disponibile”. Il contenuto si interrompe proprio mentre scorre sullo schermo e chi sta guardando si ritrova davanti a un avviso al posto delle immagini. Un problema che arriva in un periodo già piuttosto movimentato per la piattaforma, appena uscita da un’altra disavventura di natura simile.

Poco tempo fa YouTube TV aveva infatti dovuto fare i conti con un bug che faceva sparire alcuni canali dalla scheda Live, cioè la sezione dedicata alle trasmissioni in diretta. In quel caso Google si era mossa con rapidità e aveva distribuito una correzione in tempi brevi, riportando la situazione alla normalità. La tranquillità però è durata poco perché proprio quando tutto sembrava sistemato è spuntato un altro malfunzionamento. E questa volta l’effetto è forse ancora più fastidioso, dato che porta gli spettatori a perdersi momenti decisivi delle trasmissioni che stanno seguendo.

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Una schermata nera nel momento sbagliato

Per capire quanto possa essere irritante questo errore di YouTube TV basta pensare a una partita di basket arrivata agli ultimi istanti. Il punteggio è in parità e sul cronometro restano pochi secondi. La squadra del cuore rimette la palla in gioco e un giocatore prende il tiro che potrebbe decidere tutto. Ecco che proprio in quel frangente l’azione viene spazzata via da una schermata nera con la scritta “Video non disponibile”. Lo scenario descritto non è un’ipotesi astratta ma rappresenta esattamente il tipo di disagio che alcuni spettatori stanno vivendo in questi giorni.

Con le dirette sportive il problema si fa sentire in modo particolare, perché in una gara anche pochi secondi possono cambiare il risultato e perdere quel passaggio significa perdersi il cuore dello spettacolo. Ma il malfunzionamento non riguarda soltanto lo sport. Le segnalazioni parlano anche di show e programmi interrotti nel bel mezzo della visione, con la stessa identica schermata a bloccare la riproduzione. In tutti i casi la dinamica è la medesima, con il flusso video che si ferma e lascia spazio al messaggio di errore.

Il sospetto ricade su NBC

Sulla natura del guasto le informazioni disponibili sono ancora poche. Dalle segnalazioni raccolte emerge però un dettaglio interessante, ovvero che il disservizio potrebbe riguardare in modo specifico NBC. Non si tratterebbe quindi di un blocco generalizzato su tutta l’offerta della piattaforma ma di un difetto legato a una singola emittente, almeno stando a quanto riferito finora dagli utenti colpiti. Si tratta comunque di un’ipotesi e non di una conferma ufficiale, motivo per cui il quadro potrebbe ancora cambiare.

Il precedente della scheda Live mostra che Google, quando si è trovata di fronte a un problema simile, è intervenuta con una correzione arrivata in tempi rapidi. Per ora però non ci sono notizie su un aggiornamento destinato a risolvere la questione della schermata nera. Gli abbonati coinvolti continuano quindi a segnalare interruzioni durante la visione, con il messaggio “Video non disponibile” che compare sullo schermo e il sospetto principale che resta puntato sui contenuti di NBC.

Fonte: TecnoAndroid