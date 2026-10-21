YouTube testa il tasto non mi piace nascosto nei video classici

YouTube sta sperimentando una nuova interfaccia che nasconde il pulsante non mi piace anche nei video tradizionali, e non soltanto negli Shorts. Dopo aver eliminato anni fa il conteggio pubblico dei voti negativi, la piattaforma sembra ora intenzionata a rendere più complicato persino il semplice gesto di esprimere un giudizio sfavorevole. Il tasto infatti non sparisce del tutto ma viene spostato in un angolo meno visibile, mentre quello del “mi piace” resta esattamente dove tutti sono abituati a trovarlo.

Si tratta per ora di un test e quindi non riguarda tutti gli utenti. Le segnalazioni però si stanno moltiplicando e lasciano intuire una direzione piuttosto chiara da parte di Google.

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YouTube: il nuovo tasto finisce in un menu secondario

Secondo quanto emerso da alcune segnalazioni condivise su X, YouTube avrebbe collocato il pulsante dei voti negativi all’interno di un menu a comparsa, quello che di solito si apre toccando i tre puntini accanto alle altre opzioni. Il risultato pratico è che il tasto non è più visibile a colpo d’occhio sotto il video, mentre il “mi piace” continua a occupare una posizione ben in evidenza. La modifica sembra interessare soprattutto la versione desktop del sito, quella che si usa da computer attraverso il browser.

Non è un episodio isolato. Nel corso delle ultime due settimane anche su Reddit sono comparse diverse testimonianze di utenti che hanno visto il dislike sparire dalla sua posizione abituale. In un caso l’interfaccia appariva leggermente diversa rispetto a quella mostrata su X, ma l’esito finale era identico. Il pulsante veniva relegato nel solito menu secondario, accanto alla voce Segnala, cioè lo strumento che serve a indicare contenuti inappropriati o in violazione delle regole.

Proprio questa vicinanza dice molto. Mettere il voto negativo insieme alla funzione di segnalazione lo trasforma, almeno visivamente, in un’azione accessoria e quasi fuori dall’ordinario, da usare di rado. Non è più un’opzione di pari livello rispetto all’apprezzamento, ma qualcosa da andare a cercare.

Una strategia che parte da lontano e passa dagli Shorts

Per capire questa mossa bisogna tornare al 2021, quando YouTube decise di rimuovere il conteggio pubblico dei “non mi piace” sotto i filmati. L’obiettivo dichiarato era quello di disinnescare il pulsante, evitando che diventasse un’arma usata per attaccare in massa creator e contenuti. Un lavoro portato avanti per anni e che la stessa piattaforma aveva riconosciuto come potenzialmente impopolare, ammettendo apertamente che molti utenti avrebbero potuto non essere d’accordo con quella scelta.

Da allora il tasto è rimasto al suo posto ma senza numeri visibili al pubblico. Ora il passo successivo sembra essere quello di ridurne anche la presenza fisica nell’interfaccia. E non si parte da zero. Già diversi mesi fa infatti una modifica analoga era stata applicata agli Shorts, i video brevi in formato verticale, dove il pulsante del voto negativo era stato nascosto in modo simile.

YouTube conduce prove di questo genere con grande frequenza e molte non arrivano mai alla versione definitiva per tutti. In questo caso però il precedente degli Shorts pesa parecchio. Visto che lo stesso cambiamento è già stato introdotto sui contenuti brevi, è quasi certo che la novità verrà estesa anche ai video standard della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid