iPhone Duo, la piega del display cede al tocco e forma grinze

La piega del display interno è diventata quasi subito il tema più discusso attorno a iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple presentato a settembre e atteso nelle mani dei clienti con l’avvio delle spedizioni fissato per il 23 ottobre. Finora il dibattito si era concentrato su quanto quel solco fosse visibile o meno, ma un nuovo video sposta l’attenzione su un aspetto diverso. Lo schermo, proprio lungo la piega, sembra infatti più morbido al tatto rispetto al resto del pannello.

Va detto che sul fronte estetico Apple ha lavorato parecchio per rendere la piega il più discreta possibile. Dalle prime prove pratiche del dispositivo il risultato appare convincente, merito anche della pellicola nano texture opaca che riduce la visibilità del segno centrale. La scelta però ha un prezzo, perché la finitura opaca toglie un po’ di vivacità ai colori mostrati a schermo. Un compromesso piuttosto evidente, che fino a oggi era considerato l’unico vero punto debole legato al display interno di iPhone Duo.

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Il video che mostra la zona della piega sotto pressione

A far emergere la questione è stato un filmato condiviso dal noto leaker Ice Universe, che riprende le prove effettuate da un utente cinese di Weibo chiamato Kang. Nel video si vede come si comporta la porzione di schermo corrispondente alla piega quando viene sollecitata con un dito. Ed è qui che arriva la sorpresa, perché quella zona risulta sorprendentemente cedevole e, se premuta, la superficie arriva persino a formare delle grinze visibili.

Si tratta di un comportamento che nessuna anteprima del dispositivo aveva ancora messo in luce. Lo stesso Ice Universe sottolinea come un fenomeno del genere non fosse mai stato citato nelle recensioni dei pieghevoli arrivati finora sul mercato. C’è poi un altro dettaglio che rende la faccenda più interessante. Secondo Kang questa morbidezza non riguarda un singolo esemplare difettoso ma sarebbe comune a più unità del nuovo smartphone di Cupertino, quindi parrebbe legata alla costruzione stessa del pannello e non a un problema isolato.

L’ipotesi del vetro ultrasottile a spessore variabile

Il leaker prova anche a ipotizzare una spiegazione tecnica. La morbidezza potrebbe dipendere dal vetro ultrasottile (UTG) a spessore variabile di cui si parlava già prima del debutto di iPhone Duo. In pratica il vetro sarebbe più sottile nella zona centrale, quella che si piega, e più spesso nelle aree circostanti. Se le cose stessero davvero così, Apple avrebbe adottato un approccio radicalmente diverso rispetto alla concorrenza per gestire le sollecitazioni attorno alla piega.

Una soluzione di questo tipo spiegherebbe sia la buona resa visiva del solco sia la sensazione di cedevolezza al tatto nella parte centrale del display pieghevole. Secondo Ice Universe l’ingegneria dietro questo schermo potrebbe rivelarsi molto più interessante di quanto si pensasse inizialmente. Per ora si tratta comunque di un’interpretazione e non di una conferma ufficiale da parte dell’azienda, che non ha fornito dettagli sul funzionamento del pannello.

Nel frattempo il dispositivo è già acquistabile online. Alla data del 20 ottobre 2026 iPhone Duo risultava disponibile presso un rivenditore al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid