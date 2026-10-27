YouTube testa il Non mi piace nascosto in un menu su desktop

Su YouTube il tasto “Non mi piace” potrebbe presto finire lontano dagli occhi degli utenti. La piattaforma video di Google starebbe infatti sperimentando una nuova interfaccia che rende più complicato raggiungere il pulsante sotto ai video tradizionali. Invece di restare in bella vista accanto agli altri comandi, come è sempre successo finora, verrebbe spostato all’interno di un menu secondario.

Per chi frequenta la piattaforma ogni giorno non è un ritocco da poco. Quel piccolo pollice rivolto verso il basso è da sempre accanto agli altri comandi principali, a portata di clic. Spostarlo vuol dire cambiare un’abitudine che milioni di persone danno ormai per scontata, e soprattutto rendere meno immediato un gesto che fino a oggi richiedeva un solo clic.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il test riguarda soprattutto il sito desktop

La novità si trova evidentemente in fase di test ed è emersa grazie ad alcune segnalazioni comparse online, accompagnate da immagini piuttosto eloquenti. Osservando gli screenshot condivisi si capisce che il cambiamento interessa principalmente il sito desktop. L’applicazione per dispositivi mobili, almeno per il momento, non sembra coinvolta in questa sperimentazione.

Le testimonianze sarebbero più di una. I dettagli non combaciano alla perfezione da un caso all’altro, e questo lascia pensare a varianti diverse dello stesso esperimento. Il filo conduttore però resta identico, con il pulsante “Non mi piace” che sparisce dalla posizione abituale e viene relegato in un menu aggiuntivo, decisamente meno comodo da raggiungere rispetto a quanto accade oggi sotto ogni video di YouTube.

Una battaglia che va avanti dal 2021

Il rapporto tra la piattaforma di Google e questo pulsante è complicato da parecchi anni. Già nel 2021 YouTube aveva eliminato il conteggio pubblico dei non mi piace, spiegando che l’obiettivo era ridurne l’uso strumentale. Diversi utenti, infatti, lo sfruttavano per penalizzare in modo mirato determinati video, trasformando un semplice strumento di feedback in un’arma per colpire alcuni contenuti.

Nonostante quella scelta il tasto era rimasto al suo posto, sempre facile da individuare. Di recente l’azienda ha deciso di nasconderlo anche dagli Shorts, i filmati brevi in formato verticale, e adesso sembra arrivato il turno dei video classici. La direzione intrapresa appare piuttosto netta, con un servizio che punta a rendere sempre più difficile per il pubblico manifestare il proprio dissenso. Viene spontaneo chiedersi perché, a questo punto, non eliminare del tutto il pulsante invece di spostarlo un passo alla volta sempre più in profondità.

Per ora si tratta solo di una sperimentazione

Va comunque ricordato che si parla di una modifica sperimentale. Non tutte le prove condotte su una piccola cerchia di tester vengono poi distribuite al resto degli utenti, e capita spesso che alcune novità vengano abbandonate o riviste prima di un eventuale debutto su larga scala.

Le segnalazioni raccolte finora non dimostrano quindi che il tasto “Non mi piace” verrà nascosto in modo permanente su YouTube. La possibilità che succeda, però, è concreta.

Fonte: TecnoAndroid