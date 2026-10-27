MacBook Air e iMac OLED: Apple testa i prototipi, arrivo lontano

Apple avrebbe già iniziato a mettere alla prova i primi prototipi di MacBook Air OLED e iMac OLED, ma chi spera di vederli presto nei negozi dovrà armarsi di parecchia pazienza. Stando a Mark Gurman, giornalista che di solito sa bene cosa si muove dentro Cupertino, entrambi i dispositivi esisterebbero già in forma sperimentale e sarebbero attualmente sotto esame. I modelli in arrivo a breve, però, resteranno fedeli ai classici display LCD, senza alcun cambio di tecnologia per lo schermo.

La notizia arriva in un momento piuttosto particolare. Mancano infatti poche ore all’evento chiamato “Pro and Tell”, l’appuntamento durante il quale la casa di Cupertino dovrebbe svelare anche il nuovo MacBook Pro OLED. Il pannello organico farebbe quindi il suo esordio partendo dalla fascia più alta della gamma, quella dedicata ai portatili più potenti e costosi dell’azienda.

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Dalla gamma Pro ai modelli più accessibili

Se quanto riferito da Gurman trovasse conferma, la tecnologia OLED non rimarrebbe un’esclusiva dei prodotti Pro. Col passare del tempo sarebbe destinata a scendere di livello, raggiungendo anche i computer più abbordabili del catalogo, cioè proprio il portatile più leggero e il celebre all in one da scrivania. In pratica il debutto sul nuovo MacBook Pro rappresenterebbe soltanto il primo passo di un passaggio molto più ampio, destinato a coinvolgere altre linee di prodotto negli anni successivi.

Questo non vuol dire, però, che MacBook Air OLED e iMac OLED siano dietro l’angolo. Anzi. Secondo Gurman, nei prossimi giorni Apple presenterà un nuovo iMac che continuerà a montare uno schermo tradizionale, quindi ancora privo di OLED. Discorso analogo per il portatile più sottile della famiglia: un MacBook Air aggiornato, sempre con pannello classico, sarebbe atteso per l’inizio del 2027. Chi sperava in un salto immediato dovrà quindi accontentarsi ancora per un po’ della soluzione attuale, almeno per la prossima generazione di entrambi i computer.

Perché si parla del 2029

I prototipi attualmente in prova sembrerebbero dunque appartenere a una generazione successiva, ancora piuttosto distante dalla vendita al pubblico. Non si tratta di una sorpresa assoluta, visto che le voci circolate negli ultimi mesi avevano già lasciato intendere tempi abbastanza lunghi per entrambi i progetti, sia per il portatile sia per il modello da scrivania.

Per quanto riguarda iMac, un rapporto proveniente dalla catena di fornitura e diffuso alla fine del 2025 aveva ipotizzato l’arrivo di un modello OLED da 24 pollici nel corso del 2027. Le stime più recenti hanno però spostato in avanti il possibile debutto, collocandolo nel 2029. Due anni in più, quindi, rispetto a quanto immaginato in un primo momento.

Una parabola molto simile riguarda MacBook Air. In passato si era parlato di un passaggio all’OLED previsto tra il 2027 e il 2028, una finestra che sembrava relativamente vicina. Successivamente l’analista Ming-Chi Kuo ha indicato il 2029 come periodo più probabile per il cambio di schermo sul portatile, allineando di fatto le tempistiche a quelle ipotizzate per il computer all in one della mela.

Fonte: TecnoAndroid