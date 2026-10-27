Toyota Corolla compie 60 anni: 57 milioni di esemplari prodotti

Sono pochissime le automobili capaci di arrivare a sessant’anni di carriera senza mai cambiare nome, e la Toyota Corolla è una di queste. Introdotta nel 1966, la vettura ha attraversato oltre mezzo secolo di storia e nel frattempo è stata prodotta in 57 milioni di esemplari. È una cifra enorme, quasi difficile da visualizzare, che racconta qualcosa in più di un semplice successo di vendite. Il 2026 coincide quindi con il sessantesimo anniversario di un modello che, generazione dopo generazione, ha continuato a esserci. Vale la pena ripercorrerne l’evoluzione partendo proprio da ciò che i numeri lasciano intendere, senza bisogno di aggiungere troppo altro.

Sessant’anni di Toyota Corolla tradotti in numeri

Il dato che colpisce subito è quello della produzione. Cinquantasette milioni di unità distribuite su sei decenni significano in media quasi un milione di vetture costruite ogni anno, e questo per sessant’anni di fila. Un ritmo del genere non si mantiene per caso. Serve un prodotto che sappia restare attuale anche quando cambiano le abitudini degli automobilisti, le esigenze delle famiglie e il modo stesso di intendere l’auto.

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C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto interessante. Un nome che sopravvive così a lungo diventa quasi un’istituzione, e la Corolla lo è per intere generazioni di guidatori. Chi l’ha vista nascere nel 1966 e chi la incontra oggi per la prima volta stanno parlando, in fondo, della stessa vettura. Certo, profondamente trasformata, ma riconoscibile almeno nell’identità e in quel nome rimasto identico per tutto questo tempo.

Ed è proprio la continuità a rendere la vicenda della Toyota Corolla così particolare. Molti modelli nascono, vivono qualche stagione di gloria e poi spariscono dai listini lasciando spazio a nuove sigle. Qui invece il percorso è rimasto lineare per oltre mezzo secolo, con un’unica etichetta che ha accompagnato ogni passaggio.

Un’evoluzione lunga oltre mezzo secolo

Parlare di evoluzione per un’auto con sessant’anni alle spalle non è un modo di dire. Fra il primo esemplare e l’ultimo uscito dalle linee di montaggio corre una distanza enorme, fatta di tecnologie, gusti estetici e priorità che si sono modificati di continuo. Ripercorrere la storia della Corolla significa in pratica guardare scorrere sei decenni di automobile attraverso un unico modello, che ha dovuto adattarsi ogni volta senza perdere la propria riconoscibilità.

Ogni nuova generazione ha raccolto l’eredità della precedente portandola un passo avanti. È questo, probabilmente, il motivo per cui i numeri sono cresciuti fino a raggiungere una quota che pochissime altre vetture al mondo possono vantare. Il traguardo dei 57 milioni non è arrivato tutto insieme ma si è costruito un anno dopo l’altro, con una costanza che pochi altri modelli hanno saputo mostrare. Il compleanno del 2026 diventa allora l’occasione per guardare indietro a un percorso iniziato nel 1966 e mai interrotto. Sessant’anni dopo il debutto, la Toyota Corolla conta 57 milioni di esemplari prodotti e un’evoluzione che si estende per oltre mezzo secolo di storia dell’automobile.

Fonte: TecnoAndroid