YouTube, spunta Tamba: è il modo per contrastare Instagram, Facebook e X

YouTube starebbe lavorando a un vero e proprio social network e il nome in codice del progetto sarebbe Tamba. Non si parla dell’ennesima funzione aggiunta alla piattaforma video ma di un’iniziativa con cui Google punterebbe a costruire uno spazio sociale da affiancare al servizio di streaming. Detto in parole semplici, si tratterebbe di un possibile rivale per Facebook, Instagram e X. Che il colosso dei video stesse allargando il proprio raggio d’azione verso il mondo social non era certo un segreto. Negli ultimi tempi ha già strizzato l’occhio alle community e ha introdotto le chat private, ma con Tamba il discorso cambia parecchio perché l’ambizione sembra decisamente più grande.

Cosa rivela il codice dell’app Android di YouTube

Le tracce di Tamba arrivano dall’analisi della versione 21.44.534 dell’app Android di YouTube, pubblicata da pochissimo. Scavando tra le righe di codice sono saltati fuori un logo dedicato e decine di icone, un insieme di elementi grafici che lascia pensare a un esperimento già in una fase piuttosto avanzata e non a una semplice idea abbozzata su carta. Quando un progetto arriva ad avere una sua identità visiva così definita, di solito significa che il lavoro dietro le quinte va avanti da un po’.

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Ancora più interessanti sono i riferimenti alle funzioni previste. Nel codice compaiono menzioni a follower, richieste da approvare, messaggi diretti, condivisione di foto e video, gruppi e post. In pratica ci sono tutti gli ingredienti tipici di una piattaforma social moderna, quelli che chiunque frequenti i servizi più diffusi conosce bene. Messaggi privati, contenuti multimediali da pubblicare e spazi di gruppo compongono un quadro che va ben oltre le classiche interazioni nei commenti sotto un video. Ed è proprio questo il punto che distingue Tamba dalle novità introdotte finora dal servizio di Mountain View, pensate più come un complemento all’esperienza di visione che come qualcosa di autonomo.

App separata o integrata? Le ipotesi su Tamba

Sul futuro di Tamba la situazione non è ancora del tutto limpida. Le strade possibili sono sostanzialmente due. Da una parte c’è l’opzione di integrare il nuovo social direttamente dentro YouTube, dall’altra quella di trasformarlo in un prodotto indipendente con una vita propria. Al momento nessuna delle due ipotesi è stata confermata e Google non ha comunicato nulla di ufficiale sul progetto.

Va ricordato che il gruppo di Mountain View non ha un passato particolarmente brillante quando si parla di iniziative social, per usare un eufemismo. Il fallimento di Google+ è ancora ben presente nella memoria di molti utenti e, volendo andare ancora più indietro nel tempo, c’è anche quello di Wave. Due esperienze che avrebbero dovuto impartire all’azienda una lezione piuttosto dura su quanto sia complicato ritagliarsi uno spazio in un settore dominato da nomi come Facebook e Instagram, a cui oggi si aggiunge X.

Fonte: TecnoAndroid