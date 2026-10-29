YouTube Shorts, tasto Google Lens al centro: proteste su Reddit

Una modifica all’interfaccia di YouTube Shorts sta raccogliendo più critiche che consensi. Google ha deciso di spostare il tasto dedicato a Google Lens proprio al centro dello schermo e di farlo comparire ogni volta che un video viene messo in pausa. Una scelta che, a giudicare dalle prime reazioni, non ha convinto affatto chi usa abitualmente la piattaforma dei video brevi.

Il contesto aiuta a capire meglio la situazione. YouTube è uno dei servizi più diffusi al mondo, eppure il team di sviluppo non ha mai smesso di lavorarci sopra. Si studiano funzioni inedite, si ritoccano dettagli grafici e si cerca in ogni modo di rendere l’esperienza d’uso più piacevole. Non tutte le novità però vengono accolte allo stesso modo e questa ne è un esempio abbastanza chiaro. C’è poi un elemento che rende il caso ancora più delicato, perché gli Shorts sono un formato che di suo non ha mai ottenuto il gradimento sperato dall’azienda di Mountain View.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il pulsante di Google Lens cambia posto

Il pulsante in questione non è comparso dal nulla. Nei mesi scorsi Google lo aveva aggiunto agli Shorts con un obiettivo ben preciso, ovvero dare la possibilità a chi non dispone di Cerchia e Cerca sul proprio dispositivo di accedere comunque a Lens. Si tratta di uno strumento molto apprezzato, capace di riconoscere ciò che appare sullo schermo e di avviare una ricerca partendo dalle immagini. L’idea di renderlo disponibile a una platea più ampia, insomma, aveva una sua logica.

Il problema riguarda la nuova collocazione. All’inizio il tasto si trovava all’interno del menu in alto, quindi era a portata di mano senza però dare fastidio a nessuno. Adesso il colosso statunitense ha cambiato approccio e lo ha piazzato al centro del display, sia su Android sia su iOS. Ogni volta che un filmato viene fermato l’icona compare lì, nel mezzo, e diventa difficile ignorarla. Per chi mette in pausa un video magari solo per qualche secondo l’effetto non è dei più gradevoli.

Le proteste in rete e un test ancora limitato

Le segnalazioni degli utenti che hanno visto comparire la novità si stanno moltiplicando. Molti non nascondono di trovarla parecchio fastidiosa e anche su Reddit sono spuntati diversi post dedicati proprio a questa modifica. Il tono generale è piuttosto uniforme e lascia pochi dubbi sul fatto che la nuova posizione del tasto non sia stata digerita bene.

A peggiorare le cose c’è l’assenza di una via d’uscita. Al momento non sembra esistere alcun modo per evitare che il pulsante venga mostrato al centro dello schermo, almeno per gli account sui quali la funzione è già stata attivata. Chi si ritrova la nuova icona deve semplicemente conviverci, senza impostazioni da modificare o opzioni da disattivare.

Va detto che la platea coinvolta è ancora ridotta. La modifica di YouTube Shorts riguarda per ora soltanto una piccola parte degli utenti e con buona probabilità rientra in un test che Google sta conducendo per valutarne l’impatto. Non è affatto scontato quindi che il nuovo posizionamento del tasto di Google Lens arrivi a tutti. Da Google non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali che chiariscano se la novità verrà estesa all’intera base di utenti oppure se rimarrà confinata a questa fase sperimentale.

Fonte: TecnoAndroid