YouTube, schermo diviso tra tema chiaro e scuro: non è un bug

Chi negli ultimi giorni ha aperto l’app di YouTube sullo smartphone e si è ritrovato davanti uno schermo diviso a metà, con una parte scura e una chiara, può stare tranquillo perché non si tratta di un guasto. L’azienda ha confermato che quella strana combinazione fa parte di un test pensato per provare un nuovo design della pagina di visualizzazione, cioè la schermata in cui si guarda un video. E l’esperimento non riguarda una sola piattaforma ma coinvolge sia Android sia iOS.

La faccenda è nata in modo piuttosto curioso. Diversi utenti hanno iniziato a notare qualcosa di insolito nell’app mobile, con metà della schermata in modalità scura e l’altra metà in modalità chiara. La prima ipotesi, abbastanza naturale, è stata quella di un bug grafico, uno di quei piccoli inciampi che ogni tanto capitano dopo un aggiornamento. Vedere un’interfaccia spezzata in due, del resto, non è proprio quello che ci si aspetta da un servizio così diffuso. Poi però è arrivata la spiegazione ufficiale e il quadro è cambiato del tutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa prevede l’esperimento di YouTube

Un portavoce di YouTube ha chiarito che la novità è voluta e che al momento è in corso un vero e proprio esperimento. L’obiettivo è valutare una diversa organizzazione visiva della pagina dedicata alla riproduzione dei contenuti. In questa versione il player video e la sezione dei commenti vengono mostrati in modalità Ambient, mentre la parte sottostante segue un’altra logica.

Scorrendo verso il basso, infatti, compaiono i video consigliati, che vengono visualizzati in modalità chiara oppure scura. Non c’è nulla di casuale in questa scelta perché tutto dipende dall’impostazione selezionata dall’utente. Chi usa il tema scuro vedrà i suggerimenti con quella tonalità, chi preferisce il tema chiaro li troverà invece su sfondo luminoso. Ecco perché a molti la schermata è sembrata divisa in due blocchi così diversi tra loro. La porzione superiore, quella con il filmato e le discussioni, mantiene l’effetto Ambient, mentre il resto della pagina si adegua alle preferenze personali.

Il risultato, almeno a un primo sguardo, è un contrasto netto tra le due aree. Ed è proprio questo contrasto ad aver tratto in inganno parecchie persone, convinte che qualcosa non stesse funzionando come avrebbe dovuto. In realtà la piattaforma sta semplicemente sperimentando un modo diverso di separare la zona dedicata alla visione da quella riservata ai contenuti suggeriti.

Android e iOS coinvolti nel test

Un dettaglio non trascurabile riguarda la diffusione della prova. Il nuovo layout non è limitato a un solo sistema operativo, visto che YouTube lo sta testando sia su Android sia su iOS. Questo significa che la strana schermata bicolore può comparire indifferentemente su uno smartphone con il robot verde o su un iPhone, a patto di rientrare tra gli utenti coinvolti nell’esperimento.

Come spesso accade con questo tipo di prove, non tutti vedono la stessa interfaccia. Una parte degli utenti continua a utilizzare la pagina di visualizzazione tradizionale, mentre altri si trovano davanti la versione sperimentale con il player e i commenti in modalità Ambient e i video consigliati in chiaro o in scuro. Proprio questa differenza ha alimentato i dubbi iniziali, perché chi notava la novità non trovava riscontro in altri dispositivi o tra conoscenti.

Per ora la conferma arrivata dall’azienda si limita a definire il cambiamento come un esperimento in corso sulla pagina di visualizzazione. Chi ha notato metà schermo scura e metà chiara sta quindi provando, magari senza saperlo, una delle nuove soluzioni grafiche che YouTube sta valutando per la sua app sia su Android sia su iOS.

Fonte: TecnoAndroid