YouTube rinnova l’app: la scheda Iscrizioni sparisce dalla barra

Il nuovo design di YouTube per smartphone sta arrivando in queste ore su Android e iOS, ma l’accoglienza da parte degli utenti è decisamente fredda. Anzi, in molti casi apertamente ostile. Il motivo principale ha un nome preciso, cioè la scomparsa della scheda Iscrizioni, quella che per anni ha rappresentato la scorciatoia più rapida per raggiungere i contenuti dei canali seguiti.

Il cambiamento non arriva certo a sorpresa. L’annuncio risale al mese scorso e già allora era chiaro che non si trattasse di un semplice ritocco grafico. Si parla infatti di una delle modifiche più importanti all’interfaccia della piattaforma nell’arco di circa dieci anni. La classica barra di navigazione con cinque pulsanti, familiare a chiunque abbia aperto l’app almeno una volta, lascia il posto a un’organizzazione diversa. L’obiettivo è dare più visibilità agli Shorts e agli strumenti pensati per chi crea contenuti.

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Dove sono finiti i canali seguiti

La novità che salta subito all’occhio riguarda proprio la sezione dedicata agli iscritti. Con il restyling il pulsante Iscrizioni sparisce dalla barra inferiore e i video dei canali preferiti vengono spostati all’interno della nuova scheda Home. Non c’è più quindi un accesso diretto dalla parte bassa dello schermo. Per trovarli bisogna scorrere lateralmente nella schermata, un gesto in più rispetto al semplice tocco a cui tutti erano abituati da tempo.

A guardare bene, sul piano delle funzioni non cambia poi molto. I contenuti dei canali a cui si è iscritti restano lì, raggiungibili come prima. Quello che si modifica è il percorso per arrivarci ed è proprio questo dettaglio a irritare una parte consistente del pubblico. La distribuzione dell’aggiornamento sembra avvenire lato server, quindi senza bisogno di scaricare una nuova versione dallo store. In pratica l’app cambia aspetto da un momento all’altro, sia sui dispositivi Android sia su quelli con sistema operativo Apple.

Le critiche degli utenti al nuovo YouTube

Le prime reazioni comparse online non lasciano molto spazio alle interpretazioni. C’è chi ha bollato il nuovo design come «sciatto», chi lo ha definito «disgustoso» e chi si è spinto fino a parlare della «peggior interfaccia mai realizzata da Google». Toni piuttosto accesi, insomma, che raccontano bene il malumore di chi usa l’applicazione ogni giorno e si ritrova a dover cambiare abitudini consolidate negli anni.

Il cuore della protesta resta sempre la rimozione della tab dedicata agli iscritti. Secondo diversi utenti questa scelta sembra privilegiare le attività che YouTube vuole incentivare, a scapito di ciò che le persone desiderano davvero guardare sulla piattaforma. In altre parole il timore è che i canali seguiti con costanza finiscano in secondo piano rispetto ai formati su cui l’azienda punta di più, a partire dai video brevi e dalle funzioni per la creazione. Una lettura che circola con insistenza tra i commenti e che spiega buona parte delle reazioni più dure.

Fonte: TecnoAndroid