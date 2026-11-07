ChatGPT crea vere GIF animate con Images 2.6, velocità regolabile

Una delle funzioni più richieste dagli utenti sta finalmente arrivando, perché con l’ultimo aggiornamento diventa possibile creare e modificare GIF su ChatGPT sfruttando direttamente l’intelligenza artificiale. La novità, che alcuni utenti hanno già ricevuto anche in Italia, è legata al nuovo modello Images 2.6 di OpenAI e permette di trasformare descrizioni testuali e fotografie in brevi animazioni pronte da condividere.

Qualcosa di simile, a dire il vero, si poteva già ottenere. Ma il risultato era piuttosto lontano da una vera GIF animata, e proprio qui sta il salto in avanti compiuto dal chatbot con questo rilascio.

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Come funzionano le nuove GIF animate di ChatGPT

Fino a oggi ChatGPT riusciva a produrre immagini che imitavano una GIF senza però dare vita a un movimento reale. Il sistema si limitava ad accostare due fotogrammi quasi identici, con differenze minime tra l’uno e l’altro, e l’effetto finale era quello di un’animazione soltanto suggerita. Un piccolo trucco visivo, niente di più. Con Images 2.6 l’approccio cambia completamente perché la piattaforma genera una vera sequenza di immagini che vengono riprodotte rapidamente una dopo l’altra, dando forma a un’animazione vera e propria.

C’è anche un certo margine di personalizzazione. La velocità di riproduzione si può regolare a piacimento in un intervallo che va da 0,5x fino a 2x, così da rallentare o accelerare il movimento in base all’effetto desiderato. Restano poi a disposizione gli strumenti di modifica che gli utenti già conoscono, come il campo in cui inserire ulteriori istruzioni per perfezionare il risultato e le opzioni per ridimensionare l’immagine o eliminare singoli elementi che non convincono.

Gli scenari di utilizzo sono praticamente infiniti. L’idea di OpenAI è dare vita a una sorta di Bitmoji animati, partendo però dal proprio volto oppure da un disegno, per ottenere immagini personalizzate da inviare nelle conversazioni con amici e contatti. Basta una foto o uno schizzo e il modello si occupa del resto, trasformando il materiale di partenza in una clip breve e animata.

Images 2.6 non si ferma alle GIF e arriva anche sul piano gratuito

Le animazioni rappresentano la novità più vistosa, eppure il nuovo Images 2.6 porta con sé anche altri miglioramenti, a partire dalla rapidità con cui vengono generate le immagini. Un aspetto tutt’altro che secondario, visto che questa funzione sta vivendo una crescita costante. L’azienda ha infatti comunicato che, rispetto a settembre, ogni settimana vengono create circa un miliardo di immagini in più, un dato che rende bene l’idea di quanto la generazione visiva sia diventata centrale all’interno del servizio.

Sul fronte della disponibilità le notizie sono buone per tutti. Il nuovo modello è in fase di distribuzione per l’intera platea di utenti di ChatGPT e Codex, compresi quelli che usano il piano gratuito, quindi non si tratta di un’esclusiva riservata agli abbonati. L’aggiornamento riguarda la versione web, quella desktop e le applicazioni per dispositivi mobili, così da poter creare GIF su ChatGPT indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Il rilascio avviene in modo graduale, ed è per questo che alcuni account hanno già accesso alla funzione mentre altri dovranno pazientare ancora un po’. Quando l’aggiornamento raggiunge il proprio profilo compare un’apposita interfaccia che annuncia l’arrivo delle GIF, accompagnata da una breve spiegazione su come funziona la nuova possibilità introdotta da OpenAI.

Fonte: TecnoAndroid