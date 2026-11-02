YouTube Music su Google TV, Google testa una nuova icona rossa

Google ha iniziato a testare un nuovo logo per YouTube Music su Google TV. Sulla carta è una modifica piccola, ma cambia parecchio il colpo d’occhio della barra laterale dell’app di YouTube sui televisori. L’icona del servizio musicale lascia la vecchia veste monocolore e passa a un rosso acceso, diventando l’unico elemento colorato in quella porzione dell’interfaccia.

Non è un caso isolato. YouTube raccoglie un successo enorme in tutto il mondo, eppure il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta per migliorare la piattaforma. Arrivano nuove funzioni e ritocchi grafici di peso variabile, alcuni quasi invisibili e altri capaci di orientare l’attenzione degli utenti verso un servizio preciso. Questa sperimentazione sembra appartenere alla seconda categoria, visto che l’obiettivo pare proprio quello di dare maggiore risalto alla piattaforma dedicata alla musica.

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Un’icona rossa che spicca nella barra laterale di Google TV

Credits: TecnoAndroid

Di tanto in tanto il colosso di Mountain View mette mano all’interfaccia utente di YouTube pensata per i televisori. Nelle ultime ore è successo di nuovo, e questa volta tocca a YouTube Music, che riceve un’icona del tutto rinnovata al posto di quella usata finora.

Il cambiamento riguarda la barra laterale, cioè il menu che permette di spostarsi tra le diverse sezioni dell’app. Fino a poco tempo fa tutte le voci condividevano lo stesso stile, uniforme e piuttosto discreto. Adesso l’icona del servizio musicale si presenta con un logo rosso acceso che salta subito all’occhio, proprio perché tutto il resto rimane sobrio e privo di colore. Il contrasto è evidente fin dal primo sguardo, senza bisogno di cercarlo.

Non si tratta di una rivoluzione dell’interfaccia, questo va detto chiaramente. L’effetto pratico però si vede eccome, perché la piattaforma musicale guadagna visibilità all’interno di un menu dove prima si confondeva con le altre opzioni. Chi naviga sull’app dal divano finisce quasi inevitabilmente per notare quel puntino rosso, ed è facile immaginare che sia proprio questo lo scopo della modifica.

All’interno della scheda dedicata alla musica invece non cambia nulla. La sezione continua a proporre video musicali e contenuti degli artisti che gli utenti hanno già ascoltato o che seguono abitualmente. Il ritocco si ferma quindi alla superficie e riguarda soltanto il modo in cui il servizio si presenta nel menu, mentre l’esperienza di ascolto e di visione rimane identica a quella di prima.

Una diffusione ancora limitata che potrebbe allargarsi ad altre piattaforme

Per ora non è chiaro quanto sia diffusa questa novità. Tutto lascia pensare a un test riservato a una cerchia ristretta di utenti, come accade spesso quando Google vuole valutare l’impatto di un cambiamento prima di renderlo definitivo. Molti possessori di dispositivi con Google TV potrebbero quindi non vedere ancora alcuna differenza nella propria barra laterale.

Lo scenario però potrebbe evolversi abbastanza in fretta. Nel corso delle prossime settimane la nuova icona di YouTube Music potrebbe comparire anche al di fuori di Google TV. Il motivo è semplice, perché il design dell’app per le TV di YouTube è condiviso tra diverse piattaforme, e una modifica introdotta in un ambiente tende con facilità a propagarsi anche negli altri che utilizzano la stessa base grafica.

Se l’estensione dovesse davvero concretizzarsi, il logo rosso acceso diventerebbe un elemento riconoscibile su un numero molto più ampio di televisori, ben oltre il perimetro di Google TV. Per il momento la sperimentazione resta circoscritta e il colosso statunitense non ha ancora indicato tempi o modalità di un eventuale rilascio su larga scala.

Fonte: TecnoAndroid