Elden Ring, il film di A24 potrebbe sfiorare le tre ore

Il film di Elden Ring potrebbe superare le tre ore di durata, almeno stando alle prime indiscrezioni emerse sulla sceneggiatura. Il copione risulterebbe già completato ed è decisamente corposo, un dettaglio che fa capire quanto sia complicato il lavoro di adattamento. Il nodo principale del progetto, del resto, era chiaro fin dall’inizio: bisogna riuscire a racchiudere in un unico lungometraggio un universo narrativo che può richiedere decine, se non centinaia, di ore per essere esplorato a fondo.

Il gioco di FromSoftware è infatti ricchissimo di aree, personaggi, boss e vicende secondarie. A tutto questo si aggiunge l’espansione Shadow of the Erdtree, che allarga ulteriormente un mondo già vastissimo. Il materiale da cui attingere è quindi enorme, e trasformarlo in qualcosa di adatto al grande schermo senza perdere per strada l’anima dell’opera originale non sarà affatto semplice.

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Un copione da almeno 180 pagine

Anche il modo in cui il progetto viene presentato al mercato è piuttosto particolare. A24 starebbe seguendo una strada insolita per proporre il film ai potenziali acquirenti internazionali. “In quello che sembra essere un primato per il settore, A24 sta mandando membri del proprio team direttamente dagli acquirenti internazionali, affinché possano leggere la sceneggiatura alla presenza di un rappresentante della società”, si legge nel resoconto che ha diffuso la notizia.

L’elemento che ha attirato più attenzione riguarda però le dimensioni della sceneggiatura. “È una lettura lunga: ci risulta che raggiunga almeno 180 pagine, comprese i riferimenti visivi, il che lascia supporre che il film potrebbe avvicinarsi alle tre ore”. Un numero importante, che da solo basta a far immaginare una pellicola ben più estesa della media.

Nel cinema circola da tempo una regola empirica secondo cui ogni pagina di copione equivale, più o meno, a un minuto sullo schermo. Va detto però che si tratta di una stima approssimativa, che cambia parecchio a seconda della quantità di dialoghi, delle descrizioni delle scene e del tempo necessario per mettere in scena certe sequenze. Le 180 pagine quindi non garantiscono una durata precisa, ma indicano comunque un film molto lungo. Senza contare che non è affatto detto che questa sia la versione definitiva del testo, che potrebbe ancora allungarsi oppure accorciarsi.

Cosa tagliare e quanto costerà il progetto

Per gli autori la vera sfida sarà decidere quali parti del gioco conservare e quali sacrificare. Elden Ring mette sul piatto una quantità considerevole di eventi e avversari, e riproporre ogni scontro e ogni passaggio della trama richiederebbe un formato molto più ampio, come una serie televisiva suddivisa in numerosi episodi. Anche superando le tre ore, il film di Elden Ring dovrà quindi scegliere con grande attenzione cosa portare al cinema e cosa lasciare fuori.

L’ambizione dell’operazione traspare anche dalle voci sul budget, che sfiorerebbe i 200 milioni di dollari, cioè circa 170 milioni di euro. Se la cifra venisse confermata, si tratterebbe della produzione più costosa mai realizzata da A24, una scelta di peso per una casa che si è fatta conoscere soprattutto grazie al cinema indipendente e a pellicole spesso lontanissime dagli investimenti tipici dei grandi blockbuster.

Fonte: TecnoAndroid