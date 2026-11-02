Claude Code, Anthropic mette un freno ai cloni dei videogiochi AI

Anthropic ha deciso di intervenire su Claude Code per mettere un freno ai cloni dei videogiochi creati con l’intelligenza artificiale. La scelta arriva in una fase in cui gli strumenti di programmazione assistita stanno cambiando in profondità il modo di sviluppare software, giochi compresi, e in cui il confine tra un progetto che si ispira a un classico e una copia vera e propria diventa sempre più sottile.

I modelli più recenti, basati sulle cosiddette capacità agentiche, permettono ormai di costruire siti web partendo da zero e perfino di dare vita a videogiochi a partire da poche istruzioni scritte. Una possibilità che fino a non molto tempo fa era riservata a una cerchia ristretta di persone con competenze tecniche solide e che adesso, almeno sulla carta, si trova alla portata di molti. Non si tratta ancora di una totale indipendenza della macchina, questo va detto, però il salto è evidente. Quello che prima richiedeva settimane di lavoro sul codice oggi può trasformarsi in un prototipo funzionante nel giro di qualche ora.

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Ispirazione o copia, il nodo dei dati di addestramento

Il punto delicato sta altrove. Tutto ciò che un modello di intelligenza artificiale riesce a fare deriva dai dati su cui è stato addestrato, e quei dati provengono da opere precedenti, realizzate da qualcuno in carne e ossa. Da qui nasce una domanda che in tanti si pongono, ovvero dove finisce l’ispirazione e dove comincia invece la copia. Non è una questione astratta o da addetti ai lavori, perché tocca direttamente il valore creativo di chi quei giochi li ha immaginati e sviluppati, spesso con anni di impegno alle spalle.

Il problema riguarda in particolare i cosiddetti cloni, cioè titoli che riproducono in maniera fedele giochi già esistenti sfruttando proprio gli strumenti di programmazione assistita dall’AI. E non si parla di uno scenario ipotetico. Negli ultimi mesi sono già comparsi progetti in grado di ricreare esperienze ispirate a produzioni celebri come Halo, Call of Duty e GTA V, in qualche caso rese accessibili direttamente dal browser, senza installazioni o passaggi complicati. Un fenomeno che ha mostrato con molta chiarezza quanto sia diventato semplice replicare il lavoro altrui, anche per chi non ha mai scritto una riga di codice in vita sua.

La stretta di Anthropic su Claude Code

Proprio per arginare questa tendenza Anthropic ha rivisto le istruzioni di Claude Code, aggiungendo una restrizione esplicita sulla riproduzione dei videogiochi esistenti. L’intervento riguarda il modello Opus 5.5 e punta a evitare che le stesse potenzialità che rendono così rapida la nascita di un prototipo vengano impiegate per sfornare copie di produzioni altrui. Una correzione di rotta che va a toccare uno degli usi più discussi dell’assistente, quello legato alla creazione di giochi a partire da semplici richieste testuali.

La regola fissata per Claude è piuttosto netta e non lascia grandi margini di interpretazione. Cambiare il nome al progetto non basta, così come non basta spacciarlo per un’idea del tutto nuova. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, perché chiude due delle scappatoie più ovvie, quella di ribattezzare il titolo da clonare e quella di presentarlo come qualcosa di inedito. Secondo le nuove istruzioni l’assistente non deve realizzare copie di giochi specifici, nemmeno quando questi vengono proposti con un nome differente o descritti come progetti originali.

Fonte: TecnoAndroid