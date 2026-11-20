Portare la luce solare 24 ore su 24 anche dove il sole è tramontato da un pezzo. È questo l’obiettivo, a dir poco ambizioso, di Reflect Orbital, una startup che sta lavorando a un progetto capace di mettere in discussione uno dei ritmi più antichi del pianeta, cioè l’alternanza tra giorno e notte. L’idea passa da una gigantesca costellazione di satelliti a specchi, pensati per catturare i raggi del sole nello spazio e rispedirli verso la superficie terrestre, così da illuminare zone che altrimenti resterebbero immerse nel buio.

Detto così sembra la trama di un romanzo di fantascienza, eppure il piano esiste e ha già acceso un dibattito piuttosto vivace. Il principio di partenza è abbastanza semplice da capire anche per chi non mastica fisica o ingegneria aerospaziale. Uno specchio posizionato in orbita, quando viene colpito dalla luce del sole, può rifletterne una parte verso il basso. Fin qui niente di strano. Il punto è la scala dell’operazione, che trasforma un concetto elementare in qualcosa di mai tentato prima.

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Cinquantamila specchi in orbita per illuminare la Terra

Il numero che circola è di quelli che fanno girare la testa: 50mila satelliti dotati di superfici riflettenti, tutti dedicati a un unico scopo. Non si parla quindi di qualche esperimento isolato o di una manciata di dispositivi di prova, ma di una vera e propria rete orbitale capace, almeno nelle intenzioni, di fornire luce anche nelle ore in cui normalmente il cielo si spegne. Proprio per questo il progetto viene raccontato da molti come una possibile fine del buio, un’espressione forte ma che rende bene l’idea di quanto potrebbe cambiare il panorama notturno se un’iniziativa del genere andasse in porto.

Sebbene possa sembrare uno scenario drastico, la prospettiva che tutto possa mutare in modo radicale non viene considerata così lontana. Ed è proprio questa vicinanza a preoccupare una parte della comunità scientifica, che guarda al piano di Reflect Orbital con parecchia cautela. Non tanto per la fattibilità tecnica, quanto per le conseguenze che una luce artificiale diffusa dall’alto potrebbe avere su tutto ciò che sta sotto.

Cielo notturno ed ecosistemi, i timori degli esperti

Le perplessità ruotano attorno a due grandi temi. Il primo riguarda il cielo notturno, che con decine di migliaia di specchi in orbita rischierebbe di cambiare aspetto in maniera profonda. Il secondo tocca gli ecosistemi, cioè l’insieme di piante, animali e ambienti naturali che da sempre si sono adattati a un ciclo preciso di luce e oscurità. Gli esperti temono che alterare questo equilibrio possa produrre effetti difficili da prevedere e, soprattutto, da correggere una volta avviato il sistema.

C’è poi una questione che va oltre la scienza pura e sconfina quasi nella filosofia, oltre che nel diritto. Tra le voci critiche ne emerge una che pone il problema in termini molto diretti: «La domanda fondamentale che ci poniamo è: a chi appartiene il cielo notturno?». Il ragionamento prosegue con una convinzione netta, ovvero che le persone dovrebbero avere voce in capitolo su come appare il cielo sopra le loro teste. Un modo per ricordare che la notte, con le sue stelle e il suo buio, non è soltanto uno spazio vuoto da riempire ma un bene condiviso, su cui la decisione di pochi potrebbe ricadere su tutti.

Fonte: TecnoAndroid