Per un’intera generazione di spettatori il volto di Jim Parsons resta legato a quello di Sheldon Cooper, il fisico brillante e impacciato che ha reso celebre The Big Bang Theory. Proprio per questo colpisce la scelta fatta dall’attore con Hollywood, la serie di Ryan Murphy in cui interpreta un personaggio che con Sheldon non ha praticamente nulla in comune. Niente battute sulla fisica teorica o manie da scienziato. Al loro posto c’è un agente potente e ambiguo, che si muove dentro un sistema spietato ed è allo stesso tempo vittima e oppressore.

Il salto è netto e non passa inosservato, soprattutto per chi ha seguito Parsons per anni nella stessa poltrona del salotto più famoso della televisione americana. Cambiano il tono, il contesto e perfino il modo in cui l’attore occupa la scena.

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Dal successo della sitcom al ritorno sul piccolo schermo

Il nome di Jim Parsons è esploso grazie alla sitcom creata da Chuck Lorre, un titolo che lo ha trasformato in uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva. Il personaggio di Sheldon Cooper era costruito su tic, rigidità e una logica tutta sua, elementi che il pubblico ha imparato ad amare stagione dopo stagione. Un ruolo così forte porta con sé un rischio evidente, quello di restare intrappolati nella stessa immagine per molto tempo.

L’attore però non ha lasciato passare molto tempo. Appena un anno dopo la chiusura della serie di Chuck Lorre è tornato in televisione, e lo ha fatto con un progetto che sembra pensato apposta per spiazzare chi lo conosceva soltanto come il genio un po’ insopportabile di Pasadena. Non una nuova commedia leggera né una variazione sul tema, ma una storia ambientata nel cuore dell’industria del cinema, con tutte le sue zone d’ombra.

Il contrasto si nota già nelle premesse. Se The Big Bang Theory giocava sull’ingenuità sociale del suo protagonista, la serie di Ryan Murphy mette Parsons nei panni di qualcuno che conosce benissimo le regole del potere e sa come usarle.

Un agente ambiguo dentro una Hollywood ostile

Nella serie Hollywood l’attore interpreta un agente con un peso enorme nell’ambiente dello spettacolo. È una figura difficile da inquadrare, perché non si lascia ridurre al ruolo del cattivo né a quello della vittima. Esercita pressione sugli altri e sfrutta la propria posizione, ma allo stesso tempo subisce le dinamiche di un mondo che non concede spazio a chi non rientra negli schemi. Questa doppia natura, vittima e oppressore, è il centro del personaggio e anche la ragione per cui si distacca così tanto da tutto ciò che Parsons aveva fatto prima.

L’ambientazione contribuisce a rendere il ritratto ancora più cupo. La Hollywood raccontata da Murphy è un luogo ostile, dove le ambizioni si scontrano con regole non scritte e con rapporti di forza che lasciano poco margine a chi sta in basso. In un contesto del genere l’agente interpretato da Parsons non è un semplice ingranaggio ma una delle figure che quel sistema lo alimentano, pur pagandone a loro volta il prezzo.

Per chi ricorda Sheldon Cooper con la sua lavagna piena di equazioni e il suo posto fisso sul divano, l’effetto è quasi straniante. Il registro comico lascia spazio a un’interpretazione più tesa e sfaccettata, costruita su ambiguità e contraddizioni invece che su tempi da risata registrata. Nella serie di Ryan Murphy Jim Parsons dà così volto a un uomo di potere che opprime e allo stesso tempo viene schiacciato da una Hollywood che non perdona.

Fonte: TecnoAndroid