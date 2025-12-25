YouTube, chiudono due canali molto famosi: creavano trailer con l’AI

Due canali celebri di Youtube, Screen Culture e KH Studio, capaci di accumulare milioni di iscritti e visualizzazioni vertiginose, sono stati rimossi dopo mesi di osservazione silenziosa. I loro video mescolavano frammenti ufficiali e scene create con intelligenza artificiale, dando vita a trailer verosimili, talmente curati da confondersi con materiali autentici. Come distinguere il vero dal falso quando il confine visivo si dissolve? La domanda ha attraversato commenti e forum, alimentando una tensione crescente. L’uso dell’AI aveva trasformato l’attesa per nuovi film Marvel, Harry Potter o serie Netflix in arrivo o future in un gioco ambiguo, capace di sedurre e ingannare allo stesso tempo. Il pubblico cercava novità, trovando invece una narrazione parallela che sfruttava l’anticipazione collettiva.

Tra fan trailer e parodie: Youtube ha agito “bene”?

All’inizio dell’anno Youtube aveva già colpito i canali sospendendo la monetizzazione, dopo un’inchiesta giornalistica che aveva acceso i riflettori sui fake trailer. La strategia dei creatori era cambiata, con etichette come “fan trailer” e “parody” inserite nei titoli, un tentativo di rientrare nei margini consentiti. Quelle diciture sono poi scomparse, lasciando spazio a metadati giudicati fuorvianti. Secondo la piattaforma, si trattava di una violazione grave delle norme contro lo spam. Il fondatore di Screen Culture aveva ammesso la pubblicazione di decine di versioni simili dello stesso trailer per dominare le ricerche. Alcuni video avevano addirittura superato in visibilità quelli ufficiali. È accettabile che un contenuto artificiale oscuri una produzione reale? La risposta di Youtube è arrivata con la chiusura definitiva.

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La reazione degli studios non è stata uniforme. Parte dell’industria avrebbe preferito trattenere i ricavi pubblicitari, tollerando la pratica. L’equilibrio si è spezzato con una diffida formale di Disney a Google, gesto che ha accelerato la decisione finale. Sullo sfondo resta il tema del copyright nell’era dell’AI generativa, una questione che inquieta creatori e piattaforme. L’episodio ha mostrato quanto il desiderio di visibilità possa spingersi oltre i limiti, trasformando la creatività in un’arma a doppio taglio. Youtube ha intanto scelto di intervenire.