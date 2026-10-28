Yale Linus L2 Lite arriva nell’app Ajax: come funziona

Dimenticare le chiavi, concedere l’accesso a un familiare o verificare se la porta di casa è chiusa anche quando si è lontani: sono situazioni quotidiane in cui una serratura smart può fare la differenza. Proprio per semplificare queste operazioni, Yale e Ajax Systems estendono la loro collaborazione con l’integrazione della Linus® L2 Lite, gestibile direttamente dall’app Ajax.

L’accordo prosegue il percorso avviato con la Linus® L2, la cui integrazione nei sistemi Ajax è già disponibile in 35 Paesi. La nuova versione amplia la scelta per chi desidera un accesso intelligente senza interventi invasivi sulla porta.

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Installazione senza fori e accesso senza chiavi

Pensata sia per chi vive in affitto sia per i proprietari di casa, Linus® L2 Lite punta su un design compatto, progettato per adattarsi alla maggior parte delle porte europee. L’installazione non richiede forature né l’intervento di un professionista: una guida passo dopo passo, disponibile nell’app Yale Home, accompagna l’utente durante la configurazione.

Credits: TecnoAndroid

Una volta installata, la serratura consente di gestire gli accessi anche da remoto e di condividere chiavi virtuali con familiari, amici o altre persone fidate. A rendere più immediato il controllo direttamente dalla porta interviene KeySense™, una funzione che permette di aprire con una pressione del pulsante e di bloccare la serratura mantenendolo premuto più a lungo. Quando si esce, è possibile anche impostare un ritardo personalizzato per la chiusura.

Controllo remoto dall’app Ajax

L’integrazione diventa particolarmente interessante con l’aggiunta del ConnectX Wi-Fi Bridge di Yale. Attraverso questo accessorio, gli utenti possono bloccare e sbloccare la porta a distanza, controllare lo stato della serratura e consultare la cronologia degli accessi direttamente dall’app Ajax. La comunicazione tra i dispositivi si basa su un’integrazione cloud-to-cloud, che permette di gestire la serratura Yale e il sistema di sicurezza Ajax da un’unica interfaccia. In questo modo, le operazioni quotidiane non richiedono necessariamente il passaggio tra applicazioni diverse.

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«La nostra partnership con Yale mostra quale risultato è possibile ottenere quando due brand leader nel settore della sicurezza uniscono le loro tecnologie», ha dichiarato Frode Simonsen, Country Manager di Ajax Systems, sottolineando come l’integrazione della Linus® L2 Lite renda l’ecosistema più completo sia per i professionisti sia per gli utenti.

La serratura entra negli scenari di automazione domestica

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Oltre alla gestione degli accessi, la compatibilità con Ajax permette di utilizzare la serratura all’interno di scenari automatici. Il suo stato può diventare il punto di partenza per attivare altre funzioni del sistema: per esempio, lo sblocco della porta può disattivare automaticamente l’allarme, mentre il blocco può avviare il sistema di sicurezza, accendere gli indicatori luminosi o interrompere l’alimentazione dell’acqua. Ogni variazione di stato della Linus® L2 Lite può inoltre generare notifiche istantanee per gli utenti e per le aziende di monitoraggio. L’app Ajax mette a disposizione anche un registro dettagliato degli eventi, utile per verificare le operazioni di apertura e chiusura e gli altri cambiamenti registrati dal sistema.

Fonte: TecnoAndroid