XREAL punta su Android XR: cosa cambia per gli smart glasses?

Negli ultimi anni XREAL ha costruito la propria identità attorno a occhiali XR leggeri, spesso cablati, pensati per affiancare l’utente. Al CES di Las Vegas tale filosofia ha trovato una cornice più chiara, grazie all’annuncio di una collaborazione rafforzata con Google che va ben oltre il semplice supporto software. XREAL ha, infatti, confermato che l’intera roadmap hardware dei prossimi anni sarà basata su Android XR, che diventa il riferimento tecnologico per tutti i dispositivi futuri del marchio. Non è una decisione neutra, soprattutto in una fase in cui il mercato XR appare ancora diviso. Da una parte ci sono visori sempre più complessi e immersivi. Dall’altra soluzioni più discrete che puntano sull’uso quotidiano. XREAL si colloca con decisione in tale secondo filone, lavorando insieme a Google per portare Android XR su dispositivi optical see-through, capaci di sovrapporre informazioni digitali senza spezzare il contatto con l’ambiente circostante.

XREAL: i suoi occhiali puntano su Android XR

Tale approccio racconta molto di come l’azienda immagina il futuro della XR. Non un’esperienza da accendere e spegnere, ma una presenza costante, quasi trasparente, che accompagna l’utente durante la giornata. È un’idea che si avvicina più a quella di un assistente visivo che a un visore tradizionale, e che richiede una base software solida, pensata per crescere nel tempo.

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C’è poi un aspetto strategico che rende l’annuncio ancora più rilevante. Finora, Google aveva indicato apertamente Samsung come partner hardware di riferimento per Android XR. L’ingresso di XREAL in tale spazio ristretto segnala una volontà precisa di ampliare l’ecosistema,. Sul piano dei prodotti concreti, XREAL resta prudente. Non sono stati svelati dettagli tecnici sui prossimi modelli, ma l’azienda ha confermato l’arrivo di nuovi occhiali XR cablati e di ulteriori dispositivi optical see-through. Tutti caratterizzati da un’integrazione sempre più profonda con Android XR e con gli strumenti di sviluppo messi a disposizione da Google.

Nel frattempo, in occasione del CES, XREAL ha presentato anche i nuovi XREAL 1S, un aggiornamento della linea dedicata a intrattenimento e produttività, affiancato da una variante pensata per il gaming e sviluppata in collaborazione con ROG di ASUS.