XREAL 1 Pro+: display micro OLED a 1.200 nit, +71% di luminosità

Gli occhiali AR capaci di proiettare un ampio schermo virtuale davanti agli occhi stanno guadagnando sempre più spazio sul mercato, e con i nuovi XREAL 1 Pro+ l’azienda punta a migliorare proprio gli aspetti che finora pesavano di più sull’esperienza d’uso. Parliamo di luminosità, fluidità della visione in 3D e comfort, tre elementi che fanno la differenza quando questi dispositivi vengono indossati per parecchio tempo e in contesti diversi dal solito salotto di casa.

Il fascino di questa categoria è abbastanza facile da intuire. Avere un grande display virtuale sempre a portata di mano, senza dover ricorrere a visori ingombranti e pesanti, apre scenari molto pratici per chi vuole guardare un film, giocare oppure lavorare lontano dalla scrivania. È un modo diverso di intendere lo schermo, più leggero e soprattutto più trasportabile, che negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione di un pubblico via via più ampio.

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I limiti di un dispositivo minimale

Proprio perché si tratta di prodotti dall’impostazione volutamente essenziale, però, la qualità dell’esperienza continua a dipendere da alcuni fattori piuttosto delicati. Il primo è la visibilità delle immagini negli ambienti molto illuminati, dove un pannello poco brillante rischia di perdere contrasto e leggibilità. Poi c’è la fluidità, che conta parecchio sia nella riproduzione dei contenuti sia nella resa tridimensionale. Infine entra in gioco il comfort, un aspetto che emerge con forza soprattutto durante le sessioni prolungate, quando anche il minimo fastidio tende a farsi sentire.

È su questo terreno che si muove XREAL. I nuovi 1 Pro+ non nascono come una rivoluzione rispetto al passato ma come un aggiornamento mirato dei precedenti One Pro, pensato per intervenire su quei punti critici senza stravolgere l’impostazione generale del prodotto. Un approccio che privilegia l’affinamento di ciò che già funzionava, concentrando gli sforzi sulle aree in cui c’era ancora margine di crescita.

Più luminosità per i display micro OLED

La novità più evidente riguarda i display micro OLED, che compiono un salto netto sul fronte della brillantezza. Si passa infatti dai 700 nit della generazione precedente a ben 1.200 nit, con un incremento pari a circa il 71%. Non si tratta quindi di un ritocco marginale ma di un miglioramento ben percepibile sulla carta, che va a colpire esattamente uno dei limiti più sentiti da chi utilizza questo genere di occhiali.

Nella pratica, un pannello così luminoso dovrebbe rendere le immagini più leggibili anche nelle situazioni più complicate. L’esempio tipico è quello del viaggio in aereo, quando dai finestrini filtra molta luce e lo schermo virtuale rischia di apparire slavato o poco definito. Con i nuovi XREAL 1 Pro+ la visione dovrebbe restare più nitida e piacevole anche in condizioni di questo tipo, che fino a oggi mettevano in difficoltà dispositivi simili. Accanto alla maggiore luminosità, il nuovo modello si propone anche di offrire un 3D più fluido e un comfort superiore, completando così il quadro degli interventi pensati per chi passa molte ore con gli occhiali indosso.

Il prezzo resta invariato

Un dettaglio che non passa inosservato riguarda il posizionamento commerciale. Nonostante gli aggiornamenti, XREAL ha scelto di mantenere i nuovi occhiali sulla stessa fascia dei predecessori, con un prezzo di 649 euro. Gli XREAL 1 Pro+ arrivano dunque sul mercato allo stesso costo dei One Pro, portando con sé un display sensibilmente più brillante insieme alle migliorie dedicate alla fluidità e al comfort.

Fonte: TecnoAndroid