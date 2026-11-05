Xiaomi UltraThin Magnetic è il nuovo Power Bank: 10000 mAh e Qi2 a 25 W

Xiaomi ha presentato sul mercato asiatico un nuovo power bank magnetico UltraThin da 10000 mAh, un accessorio che punta sullo spessore ridotto senza rinunciare alla ricarica wireless Qi2 fino a 25 W. Rispetto ai dispositivi arrivati nelle scorse settimane, questo modello mette insieme un design sottile, una potenza di ricarica più generosa e diverse opzioni di colore tra cui scegliere.

Il nome completo è piuttosto lungo, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 10000 25 W, e il debutto avviene a poche settimane di distanza dal lancio in Cina di altri due caricabatterie portatili magnetici dello stesso marchio. Non si tratta quindi di un prodotto nato dal nulla. Sembra piuttosto raccogliere alcune delle caratteristiche già viste nella gamma di accessori della casa cinese e riunirle in un unico dispositivo. Per ora, però, mancano informazioni ufficiali su un’eventuale distribuzione in altri mercati.

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Più capacità e 25 W di potenza con lo standard Qi2

Credits: TecnoAndroid

Il cuore della novità sta tutto nei numeri. Il nuovo power bank UltraThin offre una capacità di 10000 mAh e supporta lo standard Qi2 con una potenza massima di 25 W. Un valore che lo colloca sopra diversi concorrenti magnetici fermi a 15 W, come l’Anker Nano Magnetic Power Bank. Dieci watt in più non sono pochi quando si parla di ricarica senza fili, soprattutto in un accessorio pensato per essere portato sempre con sé.

Il confronto più interessante, comunque, è quello interno alla famiglia Xiaomi. Rispetto al power bank da 5000 mAh lanciato in Cina qualche settimana fa, il nuovo arrivato raddoppia l’amperaggio. Quel modello più compatto era a sua volta una versione ancora più sottile del caricatore portatile da 5000 mAh ufficializzato dall’azienda nei primi mesi dell’anno, già in vendita anche in Italia. Una gamma che cresce un tassello alla volta, insomma, con ogni nuovo esemplare che eredita qualcosa dal precedente e aggiunge un pezzo in più.

Colori, indicatori LED e prezzo a Singapore

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Sul fronte estetico la scelta è affidata a tre colorazioni, ovvero Glaciar Silver, Graphite Black e Velvet Red. L’ultima non è del tutto inedita, visto che riprende la stessa finitura già proposta con il modello UltraThin da 5000 mAh commercializzato in Cina a ottobre. Un richiamo evidente che rende ancora più chiaro il legame tra i due accessori, quasi fossero pensati per stare uno accanto all’altro.

Anche i dettagli pratici non sono stati trascurati. Sulla scocca trovano posto quattro LED che mostrano il livello di carica residua, così da avere sempre sotto controllo quanta energia rimane a disposizione. Un piccolo indicatore luminoso laterale, invece, si accende quando è in corso la ricarica wireless di uno smartphone. Soluzioni semplici, certo, ma di quelle che nell’uso quotidiano fanno la differenza.

Per quanto riguarda la disponibilità, al momento la batteria esterna da 10000 mAh si può acquistare sullo store ufficiale di Singapore al prezzo di EUR 97 singaporiani, circa 80 euro al cambio. Xiaomi non ha ancora chiarito se il dispositivo arriverà anche in Europa o in altri mercati internazionali. Non ci sono però motivi concreti per escluderlo, dato che la prima variante da 5000 mAh di questa gamma di accessori è stata lanciata anche in Italia e nel resto del mondo.

Fonte: TecnoAndroid