Fenicotteri, la loro danza potrebbe aiutare a filtrare l’acqua

Perché i fenicotteri sembrano danzare mentre mangiano? È la domanda da cui è partito Víctor Ortega Jiménez, uno scienziato che ha deciso di guardare con attenzione a un comportamento che molti hanno osservato almeno una volta senza farsi troppe domande. A catturare il suo interesse non sono stati i colori o l’eleganza di questi uccelli ma qualcosa di molto più sottile, cioè le splendide increspature che si formano sull’acqua mentre si nutrono. E da quella curiosità è nata una ricerca che potrebbe avere ricadute ben oltre il mondo degli animali, perché svelare il segreto di questa danza potrebbe suggerire nuovi modi per filtrare l’acqua.

Le increspature che hanno acceso la curiosità di uno scienziato

Capita spesso che le scoperte più interessanti nascano da un dettaglio che quasi tutti danno per scontato. Nel caso di Ortega Jiménez il punto di partenza è stato proprio questo, un disegno di onde sulla superficie dell’acqua che accompagnava il pasto dei fenicotteri. Un fenomeno bello da vedere, certo, ma che per un ricercatore si trasforma subito in un enigma da risolvere. Cosa provoca quei movimenti? E soprattutto, a cosa servono?

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La cosiddetta danza dei fenicotteri non è un vezzo estetico né una semplice curiosità da documentario. Il fatto che questi uccelli si muovano in quel modo proprio mentre si alimentano lascia intuire che dietro ci sia una funzione precisa, legata al modo in cui riescono a procurarsi il cibo. Ed è qui che lo sguardo dello scienziato si è fermato più a lungo del solito, fino a trovare una risposta alla domanda iniziale.

Le increspature, in altre parole, non sono un effetto collaterale casuale. Sono la traccia visibile di qualcosa che accade sotto la superficie e che i fenicotteri sembrano gestire con grande naturalezza, pur trattandosi di un meccanismo tutt’altro che banale da comprendere per chi lo osserva dall’esterno.

Dalla natura alla tecnologia per filtrare l’acqua

La parte forse più affascinante di questa storia riguarda le possibili applicazioni. Capire come i fenicotteri riescano a nutrirsi grazie ai loro movimenti potrebbe infatti ispirare nuove soluzioni per filtrare l’acqua. Non è la prima volta che la natura offre spunti preziosi a ingegneri e progettisti, e questo caso sembra inserirsi perfettamente in quella tradizione di studi che prendono gli animali come modello per migliorare la tecnologia umana.

Il passaggio dall’osservazione di uno stagno a un possibile impiego pratico può sembrare lungo, eppure il filo che lega le due cose è piuttosto diretto. Se un uccello è in grado di sfruttare il proprio corpo e il movimento dell’acqua per separare ciò che gli serve da ciò che non gli interessa, allora quel principio potrebbe diventare la base per sistemi di filtraggio pensati per l’uso umano.

Ecco perché il lavoro di Víctor Ortega Jiménez va oltre la semplice curiosità zoologica. Tutto è cominciato con delle onde eleganti sulla superficie dell’acqua, osservate con l’attenzione di chi non si accontenta di trovarle belle. Da quelle increspature è arrivata la spiegazione del perché i fenicotteri danzino mentre mangiano, e da quella spiegazione potrebbe nascere un modo diverso di ripulire l’acqua.

Fonte: TecnoAndroid