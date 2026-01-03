Xiaomi: nuovi interventi riguardo i problemi con HyperOS

Gli utenti dei dispositivi Xiaomi hanno riportato diversi problemi nell’uso quotidiano di HyperOS. In risposta a tale scenario, il team di sviluppatori ha pubblicato il nuovo HyperOS Weekly Bug Report, evidenziando sia le anomalie emergenti sia i bug già risolti nelle ultime settimane. Tra le criticità più segnalate spicca il caso di REDMI Note 14 e REDMI Note 14 Pro, che possono spegnersi improvvisamente quando la batteria è vicina allo zero. Il problema deriva da una discrepanza tra la percentuale visualizzata e la reale carica disponibile. Xiaomi ha distribuito una versione di prova a un gruppo ristretto di utenti: alcuni confermano la correzione, mentre altri continuano a riscontrare il malfunzionamento. L’azienda resta in attesa di feedback aggiuntivi per valutare la soluzione definitiva.

Xiaomi rilascia aggiornamenti su HyperOS

Un altro bug riguarda la fotocamera del REDMI Note 13 Pro+ 5G, che in alcune situazioni tremola o produce rumori anomali. Gli sviluppatori sono già al lavoro per identificare l’origine del problema e pianificare un aggiornamento correttivo. Il report non si limita ai nuovi bug: diversi malfunzionamenti segnalati in passato sono stati già risolti. Tra cui spiccano problemi di connettività e rete come la difficoltà di navigare con i dati mobile su POCO X7 Pro, anomalie nei servizi su REDMI 14C 5G, e malfunzionamenti nelle chiamate tra tablet e telefono su REDMI Pad 2 4G.

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Anche le applicazioni e le funzioni multimediali hanno ricevuto attenzione, con correzioni a Messenger su Xiaomi Pad 7, lag della fotocamera e crash di app su vari modelli, e difficoltà nel passaggio da Dolby Sound a 3D Surround su POCO F8 Ultra. Infine, sono stati sistemati problemi hardware e funzionali come l’NFC, la ricarica cablata e gli spegnimenti automatici.

Xiaomi sottolinea l’importanza della collaborazione con gli utenti, fondamentale per individuare rapidamente le anomalie e garantire un’esperienza fluida sui dispositivi. Il nuovo report conferma l’impegno dell’azienda nel monitoraggio costante di HyperOS. Ciò puntando a migliorare prestazioni e stabilità attraverso aggiornamenti mirati e tempestivi.