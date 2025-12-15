Xiaomi Mijia Electric Shaver Pro: ecco i dettagli sul rasoio smart

Xiaomi continua a consolidare la propria presenza nel settore della cura personale. A tal proposito, l’azienda si prepara al lancio in Cina del nuovo Mijia Electric Shaver Pro. Si tratta di un rasoio elettrico progettato per combinare efficienza e delicatezza. Anche se non ha ancora rivelato la data di disponibilità né il prezzo, Xiaomi ha aperto la possibilità di test gratuiti. Ciò tramite la piattaforma Xiaomi Community. Un segnale che anticipa un rilascio commerciale imminente. Il dispositivo si distingue per un sistema di lame innovativo. Il centro del rasoio è costituito da una doppia lama ondulata. Affiancata da una lama interna in acciaio inossidabile. Dettaglio che, secondo Xiaomi, migliorerebbe la velocità della rasatura fino al 48% e ridurrebbe del 70% la sensazione di trazione dei peli. L’obiettivo è offrire una rasatura profonda e precisa senza compromettere il comfort della pelle.

Xiaomi presenta il nuovo rasoio Mijia Electric Shaver Pro

Riguardo l’autonomia, il produttore cinese dichiara fino a 90 giorni di utilizzo con una singola ricarica tramite porta USB-C. Oltre alla meccanica delle lame, il dispositivo integra un motore ad alta velocità gestito da un chip intelligente. Tale tecnologia regola in automatico la potenza in base alla densità della barba. Evitando così di dover cambiare manualmente modalità o impostazioni. L’utente riceve anche un feedback visivo tramite un anello luminoso a tre colori, che segnala la pressione esercitata e aiuta a evitare irritazioni o zone non rasate correttamente. Il display a colori sul corpo del dispositivo mostra informazioni sullo stato operativo, completando l’approccio smart.

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Il prodotto è certificato IPX8, il che lo rende adatto sia alla rasatura a secco sia a quella a umido. Semplificando anche la pulizia sotto acqua corrente. La confezione include un blocco da viaggio e una custodia protettiva. Con il Mijia Electric Shaver Pro, Xiaomi conferma il suo interesse nell’espandere il proprio raggio d’azione oltre gli smartphone e gli elettrodomestici. Puntando su prodotti tecnologici orientati al benessere personale. Rimane da capire se e quando il rasoio sarà disponibile anche fuori dalla Cina, e quale sarà la fascia di prezzo per il mercato internazionale.