LEGO Daft Punk, la collaborazione nata da un progetto LEGO Ideas

La collaborazione tra LEGO e Daft Punk è di quelle che pochi avrebbero immaginato, eppure adesso è realtà. I robot più famosi della musica elettronica entrano ufficialmente nell’universo dei mattoncini con una partnership che punta a unire generazioni di fan del gruppo e appassionati di costruzioni attraverso prodotti, contenuti ed esperienze. Tutto nasce dalla community LEGO Ideas, dove un progetto ideato da un padre e un figlio lussemburghesi è riuscito a conquistare l’attenzione di moltissimi altri appassionati.

L’obiettivo dichiarato dell’accordo è ispirare e in qualche modo remixare i fandom, celebrando la creatività e quelle comunità che hanno costruito l’eredità di entrambi i marchi. Un incontro inedito, visto che i due mondi si incrociano per la prima volta e aprono la strada a nuovi modi di vivere, interpretare e soprattutto costruire la musica del duo.

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Un cortometraggio tra architetture olografiche e brani storici

Per presentare l’iniziativa è stato diffuso un film in cui le minifigure dei due musicisti seguono un mattoncino rosso olografico dentro un paesaggio che, all’inizio, appare buio e misterioso. Quando i robot oltrepassano i cosiddetti “gates of play” l’architettura olografica comincia a dispiegarsi e ad avvolgerli, battito dopo battito e mattoncino dopo mattoncino. Alla fine i due compaiono alla guida di una console interamente realizzata con i pezzi LEGO.

Anche la colonna sonora non è stata scelta a caso. Il marchio danese e il gruppo hanno individuato due brani simbolo: “Voyager”, omaggio alla linea di basso tratto dall’album Discovery del 2001, e “Human After All”, title track del disco uscito nel 2005. Sono loro ad accompagnare il viaggio dei robot verso la trasformazione in versione mattoncino, diventando così Builders After All.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha spiegato che ciò che rende speciale questa partnership è il fascino duraturo che accomuna i due brand. “Come il brand LEGO, i Daft Punk ispirano generazioni attraverso la creatività, l’innovazione e un legame profondo con i fan. Siamo entusiasti di costruire su queste fondamenta per reinterpretare l’eredità dei Daft Punk in modo nuovo e inaspettato, creando qualcosa di unico che parli ai fan di tutte le età”, ha dichiarato la manager. E poi ha aggiunto che si tratta solo dell’inizio di un viaggio più grande, una collab creativa pensata per chi è pronto a perdersi nel gioco.

Dalla community LEGO Ideas al set ufficiale

Come accennato, la scintilla è partita dalla piattaforma dedicata alle proposte dei fan. Il progetto Daft Punk Concert era stato proclamato vincitore del Grand Prize della challenge LEGO Ideas Music to Our Ears nel 2020, per poi raggiungere quota 10.000 sostenitori. Ora passerà alla fase successiva e diventerà un vero set LEGO che gli appassionati di tutto il mondo potranno costruire. Il modello riprende il celebre palco a piramide dell’ALIVE tour del 2007 e rappresenterà la base creativa dell’intera collaborazione, anche se le immagini diffuse finora non corrispondono al prodotto definitivo.

L’autore della proposta, Patrick Harboun, ha raccontato che l’idea è nata durante il lockdown come una via di fuga creativa da condividere con il figlio, grazie alla comune passione per i Daft Punk e per le costruzioni. “Non avremmo mai osato immaginare che avrebbe avuto un successo simile. Vedere il nostro progetto diventare parte di una collaborazione ufficiale è un’esperienza incredibile, e ci ricorda cosa rende così speciale la community LEGO Ideas: una semplice idea, condivisa dai fan, può davvero diventare qualcosa di molto più grande”, ha commentato. La partnership non si fermerà al solo set. I due artisti prenderanno vita in forme nuove all’interno del mondo LEGO grazie a un mashup di eventi e contenuti che spazierà tra musica, cultura e spazi creativi. Altre novità legate alla collaborazione sono già previste per il 2027.

Fonte: TecnoAndroid