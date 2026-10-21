Skoda, accessori gratis da stampare in 3D anche per auto datate

Skoda ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una serie di accessori stampabili in 3D per le proprie auto, diventando il primo costruttore a farlo attraverso una piattaforma esterna come Printables.com. L’offerta non riguarda soltanto i modelli attualmente in listino ma anche molte vetture ormai fuori produzione. Il progetto si inserisce in modo piuttosto naturale nella storica filosofia Simply Clever del marchio ceco, da sempre orientata a rendere più comodo e pratico l’uso quotidiano dell’auto. In pratica la casa dei clienti si trasforma in un piccolo laboratorio dove produrre da sé gli optional per la propria vettura.

Come funziona e cosa si può stampare

Il meccanismo è semplice e non richiede passaggi particolari. Basta visitare il profilo ufficiale di Skoda su Printables.com e scegliere tra una gamma di oggetti che continua ad allargarsi nel tempo. I file possono poi essere adattati alle proprie esigenze e mandati in stampa con una comune stampante 3D. Nel catalogo compaiono portamonete, supporti per il telefono e punti di aggancio per l’abitacolo, tutti progettati per essere compatibili con più modelli della casa e quindi utilizzabili da un pubblico piuttosto ampio.

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Per Epiq e Peaq il costruttore ha preparato accessori su misura. Si va dalle coperture per i portabicchieri a un vassoio per il vano Jumbo Box, passando per inserti e supporti dedicati fino a un organizer pensato per la console inferiore. Peaq riceve inoltre un portabicchieri a clip da fissare al tavolino pieghevole, studiato per accogliere sia i bicchieri di formato standard sia quelli più grandi.

L’iniziativa è nata all’interno del reparto innovazione di Skoda e ha trovato ulteriore slancio nel riscontro positivo arrivato dalla community dopo il precedente lancio di modelli di veicoli da stampare in 3D. Oltre a proporre soluzioni nuove agli automobilisti, il sistema azzera di fatto i tempi di attesa e riduce per l’azienda il fabbisogno di macchinari dedicati e di scorte da tenere a magazzino. Un dettaglio tutt’altro che secondario per chi deve gestire la logistica dei ricambi e degli accessori.

Un vantaggio economico oltre che di immagine

Il ritorno pubblicitario è evidente, ma c’è anche un aspetto legato ai conti. In un mercato in cui il margine per veicolo prodotto tende a ridursi, operazioni di questo genere possono aumentare il valore percepito dei servizi offerti da un marchio senza richiedere investimenti importanti in infrastrutture. Allo stesso tempo i clienti ottengono un livello più alto di personalizzazione della propria auto, potendo scegliere e modificare gli oggetti che servono davvero nella vita di tutti i giorni.

L’idea in sé non è del tutto inedita nel settore automobilistico. Nel 2022 Ford aveva già rilasciato ufficialmente file CAD gratuiti per consentire ai proprietari del pick up Maverick di stampare in autonomia gli accessori compatibili con il sistema FITS, acronimo di Ford Integrated Tether System, integrato nel veicolo. In quel caso però l’azienda americana aveva fornito soltanto i disegni tecnici delle fessure di aggancio, lasciando al proprietario il compito di progettare da zero l’accessorio vero e proprio. Con la proposta di Skoda, invece, gli oggetti arrivano già pronti per la stampa.

Fonte: TecnoAndroid