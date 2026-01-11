Xiaomi, in arrivo uno smartphone con ventola di raffreddamento

Il produttore tech Xiaomi potrebbe stupire ancora una volta il mercato degli smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, l’azienda avrebbe intenzione di introdurre sul mercato un nuovo dispositivo con ventola di raffreddamento integrata. Si tratterebbe di una soluzione che fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere principalmente su smartphone pensati per il gaming o comunque tramite accessori esterni.

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Xiaomi starebbe pensando ad uno smartphone con ventola di raffreddamento integrata

Secondo le indiscrezioni emerse fino ad ora, il produttore cinese Xiaomi sta dunque lavorando alla realizzazione di un telefono con raffreddamento attivo interno. Grazie alla sua presenza, lo smartphone dovrebbe essere capace di gestire al meglio il calore che viene prodotto da componenti molto potenti. Tutto questo risulterebbe piuttosto utile soprattutto durante le sessioni di uso intenso o durante le sessioni di gaming, o anche durante le creazione di contenuti.

A differenza di quanto visto fino ad ora, Xiaomi starebbe puntando ad una soluzione integrata direttamente nella scocca del telefono e non più un semplice accessorio opzionale. Questa ventola, stando ai rumors emersi, dovrebbe essere collocata vicino al modulo fotografico o in una zona interna appositamente riprogettata. Tutto questo dovrebbe comunque mantenere lo smartphone estremamente resistente, sia all’acqua sia alla polvere, grazie alla presenza della certificazione IP68.

Per il momento, non sappiamo ancora se questo smartphone sarà un device top di gamma oppure se apparterrà al settore del gaming. I rumors parlano anche della possibilità che questo smartphone venga commercializzato sotto il marchio Redmi. Se l’azienda presenterà uno smartphone del genere, sarà un chiaro segno dell’impegno di Xiaomi in questo settore.

Per ora si tratta comunque delle prime indiscrezioni emerse, anche se sembra che i propositi ci siano già tutti per realizzare uno smartphone di qualità in grado di stupire gli utenti e non solo. Attendiamo ulteriori novità in merito.