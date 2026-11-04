Honor da record, prepara una batteria da 15.000 mAh che dura una settimana

Honor starebbe lavorando a una batteria davvero fuori scala, con una capacità compresa tra 14.000 e 15.000 mAh e la promessa di arrivare fino a una settimana di autonomia con una sola ricarica. L’indiscrezione porta la firma di Digital Chat Station, leaker piuttosto noto che ha affidato la notizia a un post pubblicato su Weibo. Secondo quanto condiviso, i futuri smartphone del marchio cinese potrebbero quindi spingersi ben oltre gli standard attuali, almeno sul fronte della durata.

Il messaggio del leaker è piuttosto diretto. Una batteria di grande capacità, tra 14.000 e 15.000 mAh, sarebbe attualmente in fase di test e il suo punto di forza principale sarebbe proprio una durata garantita di sette giorni. Niente dettagli sui modelli che potrebbero ospitarla, né indicazioni su tempistiche di lancio o mercati coinvolti. Per ora si parla soltanto di una sperimentazione in corso, ma il dato tecnico basta da solo ad attirare l’attenzione.

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Un salto netto rispetto agli attuali modelli Honor

Per capire quanto sia ambizioso il progetto basta guardare in casa Honor. Win2 RT e Win Turbo2 montano già una batteria da 12.070 mAh, un valore che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato quasi impensabile su un telefono. Un gradino più sotto ci sono X80 Pro Max e X9a Pro, che si fermano a 11.000 mAh. Passare a 14.000 o addirittura 15.000 mAh significherebbe quindi aggiungere fino a circa 3.000 mAh rispetto ai dispositivi più capienti della gamma, un incremento tutt’altro che marginale.

Parliamo di numeri che spostano davvero l’asticella. L’azienda sembra intenzionata a proseguire sulla strada già tracciata con i suoi modelli più recenti, puntando sulla capacità come elemento distintivo. E l’obiettivo dichiarato, almeno stando all’indiscrezione, è molto concreto: arrivare a una settimana intera lontano dalla presa di corrente, un traguardo che cambierebbe parecchio le abitudini quotidiane di molti utenti.

Addio power bank, ma con qualche compromesso da gestire

Una soluzione del genere farebbe senza dubbio la felicità di chi esce di casa con il power bank sempre in tasca, quasi fosse un accessorio obbligatorio. Chi passa molte ore fuori, viaggia spesso o semplicemente usa lo smartphone in modo intenso potrebbe finalmente lasciare a casa caricatori portatili e cavi di emergenza. L’idea di non doversi preoccupare della percentuale residua per giorni ha un fascino evidente, soprattutto per chi oggi è costretto a ricaricare il telefono anche più volte nell’arco della stessa giornata.

Il rovescio della medaglia però esiste ed è tutt’altro che trascurabile. Una batteria così grande impone una sfida ingegneristica notevole, perché bisogna trovare il giusto equilibrio tra capacità enorme e necessità di mantenere peso e dimensioni dello smartphone entro limiti accettabili. Un dispositivo troppo spesso o troppo pesante rischierebbe infatti di risultare scomodo da tenere in mano o da infilare in tasca, vanificando almeno in parte il vantaggio offerto da un’autonomia così estesa. È proprio su questo terreno che si giocherà la partita per Honor.

Al momento il progetto risulta ancora in fase di test e non sono emerse informazioni sui dispositivi destinati a integrare la nuova batteria da 14.000 o 15.000 mAh. L’unico elemento certo indicato da Digital Chat Station resta la caratteristica principale della soluzione, ovvero una durata garantita di una settimana con una sola carica.

Fonte: TecnoAndroid