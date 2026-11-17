Il display posteriore è la novità che distingue Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max dal resto della nuova generazione di smartphone premium. Con la presentazione avvenuta a Parigi il 17 novembre 2026, Xiaomi introduce una coppia di dispositivi che utilizza anche la scocca posteriore per ampliare le possibilità di interazione, fotografia e personalizzazione.

La nuova serie comprende due modelli, differenti per dimensioni, batteria e piattaforma hardware, ma accomunati da una dotazione fotografica Leica con due sensori da 200 MP. A completare il pacchetto arrivano i processori Snapdragon 8 Elite Gen 6, un display con tecnologia HyperRGB 2.0 e un sistema di protezione della privacy integrato direttamente nell’hardware.

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Il display posteriore diventa una seconda interfaccia

Il pannello collocato sul retro è il principale elemento distintivo dei nuovi Xiaomi 18 Pro Series. Utilizza lo stesso pannello personalizzato M11 dello schermo anteriore, con luminosità di picco multi-scenario fino a 4.000 nit e frequenza di aggiornamento LTPO variabile da 1 a 120 Hz. La superficie è protetta da Corning Gorilla Glass Victus 2, con una finitura progettata per integrarsi senza interruzioni evidenti con il comparto fotografico. Una delle applicazioni più interessanti riguarda la fotografia. Il display secondario può essere utilizzato come mirino per realizzare selfie e foto di gruppo sfruttando le fotocamere posteriori, mentre per i vlog permette di controllare l’inquadratura durante la registrazione. Quando vengono rilevate più di tre persone, il sistema passa automaticamente alla visuale ultra-grandangolare. I video possono arrivare alla risoluzione 8K a 30 fps, con anteprima in tempo reale.

Lo schermo non è riservato soltanto alle riprese. Può mostrare notifiche, chiamate, informazioni sulla navigazione, corse in taxi e aggiornamenti sulle consegne. La funzione Fissa su Display posteriore permette inoltre di mantenere visibili contenuti come immagini, testi, carte d’imbarco e codici QR, mentre gli sfondi dinamici offrono ulteriori possibilità di personalizzazione. L’intelligenza artificiale amplia ulteriormente le funzioni disponibili. Interprete AI utilizza i due display per mostrare a ciascun interlocutore la traduzione nella propria lingua, supportando 29 lingue. Con App GenAI, invece, è possibile creare piccole applicazioni descrivendo le proprie idee in linguaggio naturale: sono già disponibili oltre 50 app predefinite, tra strumenti pratici e mini-giochi. Sfondi foto di gruppo AI permette infine di generare immagini personalizzate con animali domestici, personaggi famosi o figure di fantasia.

Due fotocamere Leica da 200 MP e zoom periscopico

La collaborazione tra Xiaomi e Leica raggiunge il quinto anniversario proprio con questa generazione. Il comparto fotografico dei due flagship ruota attorno a un sistema composto da due sensori da 200 MP, uno principale e uno teleobiettivo periscopico.

La fotocamera principale utilizza un sensore da 1/1,28 pollici, abbinato all’ottica Leica UltraPure e all’obiettivo Leica Summilux con apertura f/1.67. Il teleobiettivo periscopico adotta invece un sensore da 1/1,56 pollici e il nuovo modulo Power Prism, una soluzione che integra il reindirizzamento della luce e la messa a fuoco in un unico componente ottico. Xiaomi dichiara una capacità di catturare il 177% di luce in più rispetto agli altri modelli Pro Max presenti sul mercato. Sul modello Pro Max la fotocamera principale utilizza anche il sensore Light Fusion 960L, con gamma dinamica dichiarata di 16,2 EV. Il teleobiettivo copre focali equivalenti da 75 mm per i ritratti fino a 150 mm con zoom di livello ottico, mentre la funzione telemacro consente di mettere a fuoco soggetti a una distanza di 12 centimetri.

La parte software introduce Essential Moment, una funzione che mette a disposizione tre stili fotografici elaborati dall’intelligenza artificiale: B&W Film, Iconic CCD e Modern Vintage. Sono disponibili anche simulazioni delle caratteristiche ottiche di un obiettivo da reportage da 35 mm e di una lente da ritratto da 75 mm con effetto bokeh. L’Assistente Creatività Xiaomi aggiunge strumenti per intervenire sulle immagini prima e dopo lo scatto. La Luce di riempimento ritratto AI interviene sui volti sottoesposti nelle scene in controluce, mentre ProCut suggerisce inquadrature e composizioni. Composizione AI analizza invece le fotografie già realizzate per proporre ritagli alternativi. Anche i video beneficiano di una dotazione di alto livello: sono supportate registrazioni 4K a 120 fps in Dolby Vision, oltre a video Log a 10 bit e 8K a 30 fps.

Snapdragon a 2 nm, batterie fino a 7.050 mAh

Le differenze tra i due smartphone emergono soprattutto sul fronte delle piattaforme hardware. Xiaomi 18 Pro Max utilizza lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mentre Xiaomi 18 Pro integra lo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Entrambi sono realizzati da TSMC con processo produttivo a 2 nm e architettura a transistor Gate-All-Around. La CPU Qualcomm Oryon comprende due prime core e sei performance core. Secondo i dati comunicati da Xiaomi, la versione Extreme Gen 6 offre un incremento fino al 13% delle prestazioni CPU rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU Adreno registra un miglioramento fino al 44% e la NPU Hexagon risulta più veloce del 35%.

Per mantenere prestazioni elevate durante le attività più impegnative, il modello Max introduce il packaging Offset PoP e il sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop, con un’efficienza di dissipazione termica dichiarata superiore del 50%. Il produttore indica inoltre un risultato AnTuTu di 5.031.155 punti. Importante anche la capacità delle batterie al silicio-carbonio, caratterizzate da una percentuale di silicio del 28%. Xiaomi 18 Pro Max integra un’unità da 7.050 mAh, con ricarica cablata HyperCharge a 100 W e wireless a 50 W. Il modello Pro si ferma a 6.000 mAh, ma mantiene una ricarica senza fili da 50 W e offre quella cablata a 90 W.

Display luminosi e privacy integrata

Entrambi i dispositivi introducono Xiaomi HyperRGB 2.0, una tecnologia che utilizza pixel con sub-pixel rossi, verdi e blu indipendenti. La soluzione è progettata per migliorare la definizione e l’efficienza energetica, accompagnata da una luminosità di picco multi-scenario fino a 4.000 nit e dal supporto alla gamma cromatica BT.2020. Il sistema comprende anche la Tripla Certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi e un lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto il display, utilizzabile anche con le dita bagnate.

La novità più particolare è però Xiaomi Privacy Display. La modalità dedicata limita la visibilità laterale attraverso sub-pixel specifici, mantenendo attiva la qualità visiva per chi guarda frontalmente. La protezione può essere applicata selettivamente ad applicazioni, notifiche, finestre mobili e schermate divise. La funzione Avviso Privacy rileva inoltre eventuali sguardi indiscreti nelle vicinanze e avvisa l’utente con vibrazioni o tramite Xiaomi HyperIsland. L’attivazione può avvenire anche attraverso il Pulsante AI personalizzabile.

Dimensioni, HyperOS 4 e accessori

Credits: TecnoAndroid

Xiaomi propone due formati differenti. Il modello Pro ha un display da 6,4 pollici e una larghezza di 72 mm, mentre il Pro Max utilizza uno schermo da 6,9 pollici. Entrambi adottano cornici simmetriche da 0,99 mm sui quattro lati e sono disponibili nelle colorazioni Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red. A gestire l’esperienza software c’è Xiaomi HyperOS 4, con HyperCore per l’ottimizzazione delle prestazioni e una nuova interfaccia caratterizzata da effetti luminosi e notifiche personalizzabili. L’integrazione con Gemini e Cerchia e Cerca di Google si affianca agli strumenti Xiaomi HyperAI, tra cui Note Vocali AI e Riconoscimento Vocale AI per trasformare registrazioni e dettature in contenuti organizzati.

Il modello Max aggiunge un sistema a triplo altoparlante simmetrico e il motore aptico CyberEngine. È presente anche Xiaomi Privacy Call, che utilizza onde sonore in controfase attraverso l’altoparlante posteriore per limitare la diffusione delle conversazioni nelle vicinanze. La gamma di accessori comprende custodie magnetiche compatibili con caricabatterie wireless, power bank, supporti per auto e stand. Tra le novità figura il Supporto Magnetico Xiaomi con Telecomando, inclinabile fino a 90 gradi e dotato di un comando wireless rimovibile per gestire a distanza la fotocamera, i video, gli e-book e la musica.

Prezzi e promozioni di lancio in Italia

Credits: TecnoAndroid

Xiaomi 18 Pro Series arriva sul mercato italiano con prezzi da 1.449,90 euro. Entrambi i modelli sono disponibili nelle configurazioni da 12 GB di RAM e 256 GB oppure 512 GB di memoria interna. Xiaomi 18 Pro costa 1.449,90 euro nella versione da 256 GB e 1.649,90 euro in quella da 512 GB. Per Xiaomi 18 Pro Max si parte invece da 1.649,90 euro, mentre la variante con 512 GB raggiunge 1.849,90 euro. Per il lancio sono previste due agevolazioni cumulabili: un’extra valutazione di 200 euro tramite trade-in e un coupon da 150 euro. Considerando entrambe le promozioni, il risparmio può arrivare a 350 euro rispetto al prezzo di listino.

Fonte: TecnoAndroid