Live action Mashle: Mackenyu protagonista dopo Zoro di One Piece

Mackenyu sarà il protagonista del nuovo live action di Mashle, e per l’attore giapponese si apre così un capitolo parecchio diverso rispetto a quello che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Dopo aver conquistato i fan nei panni di Roronoa Zoro nella serie dal vivo di One Piece, l’interprete si prepara a vestire i panni di uno dei protagonisti più particolari mai usciti dalle pagine di Shonen Jump. E stavolta il ruolo promette di mettere alla prova soprattutto il fisico.

La notizia ha subito acceso l’interesse di chi segue da vicino gli adattamenti dei manga giapponesi. Non capita spesso che un volto così riconoscibile passi da un’opera di enorme successo a un’altra con un’identità altrettanto forte, eppure è proprio quello che sta succedendo. Il nome di Mackenyu è ormai legato a doppio filo alla figura dello spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia, e vederlo impegnato in un progetto nuovo apre inevitabilmente al confronto tra i due personaggi.

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Da One Piece a Mashle, un salto in un universo tutto nuovo

Il cambio di scenario è netto. Mashle porta lo spettatore in un universo dove la magia viene considerata qualcosa di indispensabile, quasi una condizione necessaria per avere un posto nel mondo. In un contesto del genere, chi ne è privo parte evidentemente in svantaggio. Ed è qui che la storia gioca la sua carta più curiosa, perché in questo mondo i muscoli possono trasformarsi nell’arma più efficace di tutte.

Un’idea che spiega bene perché il protagonista venga descritto come uno dei più insoliti di Shonen Jump. Al posto di incantesimi e bacchette, la forza bruta diventa lo strumento con cui affrontare le sfide. Per chi dovrà dargli corpo sullo schermo, il compito non sarà affatto semplice. Servirà una preparazione fisica importante, oltre alla capacità di rendere credibile un personaggio che si muove in un ambiente costruito su regole completamente diverse dalle sue.

Proprio per questo la scelta di Mackenyu sembra cadere in un territorio che l’attore conosce già. Il pubblico lo ha visto impegnato in un ruolo che richiedeva presenza scenica e resistenza, e il nuovo live action pare chiedergli qualcosa di simile, anche se declinato in modo differente.

Una nuova prova per l’attore giapponese

Il passaggio da Roronoa Zoro a questo nuovo personaggio rappresenta per l’interprete una vera e propria nuova avventura. Da una parte c’è l’eredità di un ruolo amatissimo, che lo ha fatto conoscere a una platea internazionale. Dall’altra c’è la possibilità di confrontarsi con una storia diversa, con un tono e un protagonista che hanno caratteristiche tutte loro.

Al momento le informazioni disponibili si concentrano soprattutto sul coinvolgimento dell’attore e sulla natura del ruolo. Il punto centrale resta la sfida legata alla forza fisica, elemento su cui ruota l’intero personaggio. Chi ha apprezzato Mackenyu in One Piece avrà quindi modo di ritrovarlo in una veste nuova, alle prese con un protagonista che fa della potenza del corpo la propria risorsa principale. L’attore giapponese si prepara così a entrare nell’universo di Mashle, un mondo dove la magia è ritenuta indispensabile e dove i muscoli possono diventare l’arma più efficace.

Fonte: TecnoAndroid