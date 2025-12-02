Xiaomi 17 Ultra, Leica rivoluzionerà il comparto fotografico del device.

Il debutto di Xiaomi 17 Ultra è ormai imminente a giudicare dalle indiscrezioni che si stanno moltiplicando. Il produttore dovrebbe presentare il proprio smartphone top di gamma entro la fine del mese in Cina e solo in un secondo momento il device sarà annunciato per il resto del mondo.

Lo Xiaomi 17 Ultra si andrà ad affiancare a Xiaomi 17 e il 17 Pro, dispositivi lanciati lo scorso settembre, completando così la serie. Secondo quanto svelato dal leaker Smart Pikachu, Xiaomi renderà il nuovo smartphone un cameraphone di altissimo livello.

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Per riuscire in questa impresa, il produttore cinese adotterà un nuovo comparto fotografico sviluppato in collaborazione Leica. Il report afferma che Xiaomi 17 Ultra sarà dotato di un rivestimento evoluto che consentirà di correggere i difetti ottici e migliorare la chiarezza delle foto.

Xiaomi 17 Ultra sarà basato su nuove ottiche dotate di una tecnologia messa a punto da Leica per migliorare la qualità degli scatti

Nel report, inoltre, viene sottolineato che il rivestimento di Xiaomi 17 Ultra ideato da Leica permetterà di migliorare il passaggio della luce verso il sensore. Questo permetterà di ridurre il riflesso e azzerare la creazione di artefatti che potrebbero rovinare l’immagine.

Inoltre, sarà possibile mantenere la fedeltà dei colori e garantire scatti in alta definizione. L’approccio rivoluzionario di Xiaomi e Leica sta nella volontà di risolvere i problemi direttamente a livello di ottica, senza affidarsi a correzioni via software.

Tra le ulteriori indiscrezioni emerse, bisogna sottolineare che il nuovo Xiaomi 17 Ultra potrebbe essere caratterizzato da una tripla ottica posteriore invece dei quattro sensori presenti sul modello precedente. Il nuovo sistema sarà dotato di un sensore principale OmniVision OV50X da 50 megapixel e apertura da 1 pollice. Al suo fianco troverà spazio un teleobiettivo periscopico da 200 MP oltre ad una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel, offrendo ampia versatilità di utilizzo per il cameraphone e confermando l’impegno del produttore nella fotografia mobile.