Xgimi Memomind: l’AI arriva anche sugli occhiali

Con Memomind, Xgimi fa un passo interessante. Dopo anni passati a perfezionare la proiezione portatile, l’azienda decide di infilarsi in un territorio ancora nebuloso come quello degli occhiali elettronici. E non è tutto. Invece di puntare tutto su un solo prodotto, Xgimi arriva con tre modelli diversi. La presentazione al CES 2026 ha reso chiaro l’approccio. L’azienda prova strade differenti, oscillando tra occhiali digitali e soluzioni che cercano di mimetizzarsi. Nel dettaglio, Memo One rappresenta la visione più “classica” degli smart glasses. È il modello che non fa troppo per nascondere la propria anima tecnologica: altoparlanti integrati, doppia lente e un’interfaccia sempre visibile su entrambi gli occhi. Qui l’esperienza digitale è centrale, quasi protagonista, e si rivolge a chi vuole sfruttare appunti, informazioni e assistenza in tempo reale senza compromessi.

Xgimi Memomind: ecco i dettagli sui nuovi modelli di occhiali smart

Con Memo Air Display, invece, il tono cambia. Il display diventa monoculare e il design prova a rientrare nei confini dell’ordinario, anche grazie alla possibilità di personalizzare montature e aste. L’intento è offrire qualcosa che possa essere indossato senza attirare attenzioni, riducendo quella sensazione di “dispositivo addosso” che spesso frena l’adozione di questo tipo di prodotti. Il terzo modello, ancora avvolto nel silenzio, sembra quasi una promessa lasciata lì apposta. Xgimi non ne parla, ma il fatto stesso che esista suggerisce che l’azienda stia osservando con attenzione le reazioni prima di scoprire tutte le carte.

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Sul fronte software, Memomind punta forte sull’intelligenza artificiale, adottando un sistema LLM ibrido capace di scegliere il modello più adatto in base al contesto. OpenAI, Qwen e Azure vengono chiamati in causa a seconda dell’attività, che può andare dalla traduzione alla sintesi, fino alla creazione di appunti e all’assistenza contestuale. Tutto avviene in background, con l’idea di aiutare senza interrompere. I preordini partiranno dopo il CES 2026, con un prezzo intorno ai 599 dollari.