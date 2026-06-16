Xbox Store, in arrivo il pagamento a rate con PayPal e Klarna

Il pagamento dilazionato dei giochi potrebbe diventare presto una realtà sull’XBOX Store, almeno stando ai segnali emersi dal codice del sito ufficiale. La divisione gaming di Microsoft aveva già fatto capire di voler sperimentare modelli di business diversi nel corso del 2026, e adesso arrivano i primi indizi concreti di questa nuova rotta. Tutto parte da alcune righe di codice nel backend del portale, che lasciano intravedere qualcosa di interessante per chi acquista titoli in formato digitale.

Come funzionerebbe il sistema compra ora, paga dopo

A scovare il dettaglio è stato l’utente X redphx, che ha notato la possibile introduzione di un’opzione di pagamento flessibile costruita sulla formula del compra ora, paga dopo. In pratica, chiunque potrebbe dilazionare la spesa degli acquisti digitali nell’arco di settimane o mesi, gestendo il budget con molta più elasticità rispetto a quanto avviene oggi. Una piccola rivoluzione per chi è abituato a pagare tutto e subito al momento del checkout.

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Le indiscrezioni vanno anche oltre e spiegano su quali circuiti si appoggerebbe questo servizio. I nomi sono di quelli noti, ovvero PayPal e Klarna. Scegliendo PayPal, l’importo si potrebbe spezzare in quattro rate bisettimanali a tasso zero, oppure spalmare il pagamento fino a un massimo di 24 mesi. Chi invece preferisce affidarsi a Klarna avrebbe a disposizione tre rate totali: la prima da saldare subito al momento della transazione, mentre le altre due scatterebbero ogni 30 giorni.

Nessuna conferma ufficiale da Microsoft

Per ora si resta nel campo delle voci, dato che un annuncio vero e proprio da parte di Microsoft non è ancora arrivato. Le tracce nel codice raccontano una direzione, certo, ma finché non c’è una comunicazione pubblica conviene prendere il tutto con le dovute cautele. Capita spesso che funzioni del genere vengano testate dietro le quinte prima di un eventuale debutto, e non sempre arrivano davvero sul mercato.

Se però questa novità dovesse trovare conferma e venire rilasciata al pubblico, parliamo di un’opzione decisamente comoda per chi bazzica l’XBOX Store. Avere la possibilità di rateizzare l’acquisto di un gioco significa più libertà di scelta nel momento in cui si decide di portarsi a casa nuovi contenuti digitali, soprattutto quando escono titoli che pesano parecchio sul portafoglio. Il pagamento dilazionato, insomma, andrebbe a inserirsi in un periodo in cui l’intero ecosistema sta cambiando pelle, con mutamenti che sembrano arrivare da più fronti contemporaneamente.