Chi ha acquistato una Xbox Series X qualche anno fa, prima che la crisi delle memorie RAM facesse impennare i prezzi dell’elettronica di consumo, potrebbe essersi accorto che la console non è più reattiva come ai primi giorni. Con il passare del tempo nel sistema si accumulano file temporanei che finiscono per rallentare tutto e provocare piccoli intoppi. Quando il classico riavvio non basta, la mossa giusta è svuotare la cache della console.

Il principio è lo stesso che vale per uno smartphone o per un browser. Ripulire ogni tanto la memoria temporanea aiuta a rendere più fluida la navigazione tra i menu. La procedura è piuttosto semplice. Si spegne la Xbox Series X, si stacca il cavo di alimentazione e si attendono due minuti. Poi si preme più volte il pulsante di accensione prima di ricollegare il cavo, così da completare un vero ciclo di alimentazione. A quel punto basta riaccendere e la console è pronta.

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Vale la pena provarci soprattutto quando i giochi mostrano troppi errori di caricamento o problemi di connessione. Epic Games, per esempio, indica direttamente nelle sue istruzioni di assistenza la pulizia della cache su Xbox Series X come rimedio agli errori di caricamento di Rocket League.

Cosa succede dopo aver svuotato la cache di Xbox Series X

Cancellare la cache può sistemare problemi che un semplice riavvio non risolve, perché elimina dalla console i file che potrebbero essersi danneggiati. Per arrivare alla durata prevista della console ci sono anche altre buone abitudini, come pulire con regolarità le prese d’aria per favorire la dissipazione del calore e tenere la macchina in uno spazio aperto, dove la ventola possa lavorare senza ostacoli.

In teoria la cache esiste proprio per velocizzare le operazioni più frequenti, conservando dati che altrimenti andrebbero ricaricati ogni volta. Si tratta quindi di una scelta di progettazione pensata per dare una mano, ma nel corso di mesi e anni quei file si accumulano e finiscono per intasare il sistema. La buona notizia è che l’operazione non tocca né i giochi né i salvataggi.

Per capire se la procedura è andata a buon fine basta osservare l’accensione. Se compare il logo Xbox e la console esegue l’intero processo di avvio, la cache è stata svuotata correttamente. L’esperienza però può cambiare da persona a persona. Qualche utente ha segnalato tempi di caricamento temporaneamente più lunghi in Microsoft Flight Simulator, mentre altri hanno notato un avvio più rapido.

Quando conviene passare al ripristino della console

Non esiste un calendario preciso da rispettare. Svuotare la cache di tanto in tanto è una buona pratica e in genere è sufficiente farlo quando la Xbox Series X comincia a sembrare lenta. Se invece le prestazioni sono davvero pessime, può essere il caso di valutare un reset.

Prima di procedere conviene collegare la console a internet e lasciare che i dati di salvataggio si sincronizzino con la rete Xbox. Il percorso parte dalle Impostazioni, passa per Sistema e Informazioni console e arriva alla voce Reimposta console. Qui è possibile scegliere l’opzione che reimposta il sistema mantenendo giochi e app, così da evitare di riscaricare tutto da capo, anche se poi bisognerà comunque accedere di nuovo ai propri account.

Se anche dopo aver svuotato la cache la console resta poco scattante, o se i giochi continuano a non girare come dovrebbero, l’ultima carta è il ripristino ai dati di fabbrica, selezionando nelle impostazioni l’opzione che reimposta e rimuove tutto. Ripartire da zero può sembrare una seccatura, visto che il procedimento cancella ogni contenuto e fa perdere tutti i dati non sincronizzati, senza contare l’attesa per riscaricare ogni titolo. In compenso potrebbe restituire ai giochi la fluidità perduta e riportare le sessioni sul divano con la Xbox ai tempi migliori.

Fonte: TecnoAndroid