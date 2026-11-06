Xbox Series X BITE: la console inghiottita da un alligatore

Non capita spesso di vedere una console finire nella pancia di un rettile, eppure è proprio quello che ha fatto Microsoft con XBOX Series X BITE, una versione personalizzata di XBOX Series X racchiusa dentro la riproduzione di un alligatore. Il concetto alla base di questo esemplare unico è tutt’altro che metaforico. L’idea è che l’animale abbia letteralmente inghiottito l’intera macchina e dentro il suo corpo trova davvero posto una console funzionante, come chiarisce la descrizione ufficiale del progetto.

Non si tratta quindi di un semplice guscio decorativo o di una scultura vuota pensata solo per essere guardata. L’hardware c’è ed è operativo, un aspetto che rende questa XBOX Series X qualcosa di più di una trovata puramente estetica. La console vive all’interno della creatura e la creatura, a sua volta, è stata costruita attorno alla console.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un rettile lungo oltre un metro e mezzo

Le proporzioni seguono fedelmente quelle dell’animale preso come modello. Dalla punta del muso fino alla coda la struttura supera il metro e mezzo, una misura che da sola fa capire quanto l’alligatore si allontani dall’idea di una normale console da sistemare sotto il televisore. Qui l’ingombro è parte integrante del progetto.

La macchina comunque non resta del tutto nascosta. Nel corpo del rettile è stato inserito un logo XBOX Nexus illuminato che funziona quasi da finestra e permette di scorgere l’hardware custodito all’interno della creatura artificiale. Uno sguardo attento basta per capire che sotto la pelle squamosa c’è davvero il cuore del sistema.

Il gioco non si ferma alla console. Anche il controller wireless XBOX è stato coinvolto nella personalizzazione e sistemato proprio tra le fauci dell’animale. Sulla periferica compaiono dei segni di morsi riprodotti con attenzione, un dettaglio che porta sull’accessorio la stessa logica applicata alla macchina. Il risultato tiene insieme due immagini piuttosto eloquenti, la console ingoiata e il pad ancora stretto in bocca.

Perfino lo sguardo del rettile parla la lingua del marchio. Le iridi sono verdi nella tonalità associata a XBOX mentre le pupille richiamano il simbolo Nexus. Sono elementi realizzati appositamente per questa creatura, che Microsoft descrive come un incrocio tra una console e una vera costruzione scenica.

Dalla Florida agli studi di cinema e televisione

La scelta dell’animale non è affatto casuale. L’ispirazione arriva dalla Florida e nel messaggio di presentazione XBOX collega il progetto a un’iniziativa ambientata nello Stato americano a novembre, con richiami espliciti alla fauna locale e alle storie insolite legate a quel territorio. L’alligatore, simbolo quasi inevitabile di quelle zone, era il candidato perfetto.

Il rettile diventa così protagonista di quello che l’azienda presenta come il suo design più estremo. La trasformazione non riguarda qualche dettaglio superficiale ma l’intera sagoma dell’oggetto, che della console tradizionale conserva soltanto la parte tecnica nascosta all’interno. Tutto il resto è stato ripensato da zero.

Per dare vita all’esemplare Microsoft si è rivolta a John Nolan Studio, realtà con un curriculum costruito tra cinema e televisione. Tra i lavori citati spiccano Jurassic World: Il dominio e la serie di Harry Potter destinata a HBO Max. La costruzione della creatura è stata quindi affidata a professionisti abituati a portare sullo schermo animali ed esseri fantastici, un’esperienza che in questo caso è servita a far nascere un alligatore capace di ospitare una XBOX Series X funzionante.

Fonte: TecnoAndroid