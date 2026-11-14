Digital Fairness Act, stretta Ue su influencer e dark pattern

La Commissione europea ha presentato il Digital Fairness Act (Dfa), una proposta che mette nel mirino le pratiche commerciali sleali nel mondo digitale. Si va dalle sponsorizzazioni mascherate degli influencer alle trappole degli abbonamenti online, fino alle piattaforme progettate per tenere gli utenti incollati allo schermo. Il testo aggiorna le regole di tutela dei consumatori pensate prima dell’esplosione del commercio elettronico e dell’intelligenza artificiale. Il commissario Ue alla Giustizia Michael McGrath lo definisce “l’aggiornamento più significativo della legislazione europea sulla protezione dei consumatori da oltre 20 anni”. Secondo le stime di Bruxelles, le nuove misure potrebbero far risparmiare ai cittadini fino a 13,7 miliardi di euro all’anno. “In un momento in cui le famiglie sono già sotto pressione per il costo della vita”, ha spiegato McGrath, “ogni euro conta”.

Influencer e dark pattern, cosa cambia

Uno dei capitoli più attesi riguarda proprio chi lavora sui social. Con il Digital Fairness Act, chiunque promuova un prodotto in cambio di un compenso dovrà dichiarare con chiarezza che si tratta di pubblicità. Non basterà più infilare la sponsorizzazione tra gli hashtag o relegarla in fondo a un post, e nemmeno spacciarla per un’esperienza personale. Un occhio di riguardo andrà ai follower più giovani, perché il legame di fiducia con i creatori di contenuti non diventi una leva per orientarne gli acquisti. La responsabilità, inoltre, non resterà soltanto sulle spalle degli influencer ma coinvolgerà anche i marchi e le agenzie che commissionano le campagne.

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Più delicata ancora è la partita dei dark pattern, cioè quelle tecniche ingannevoli con cui le piattaforme indirizzano le scelte di chi naviga. Il Dfa amplia la lista nera delle pratiche già vietate dalla normativa europea. Finiscono al bando i messaggi come “Ne è rimasto solo 1”, pensati per spingere a comprare subito, e le schermate che giocano sul senso di colpa quando un utente decide di andarsene. Stop anche alle opzioni preselezionate a favore delle aziende, dalle caselle già spuntate agli articoli che compaiono nel carrello senza essere stati scelti.

Prezzi dinamici, abbonamenti e videogiochi

C’è poi il nodo dei prezzi dinamici, quelli che oscillano in base alla domanda e che a volte producono risultati paradossali, come le cifre record dei biglietti per i Mondiali 2026. La proposta non vieta questo meccanismo ma chiede molta più trasparenza. Chi pubblicizza biglietti a partire da un certo importo dovrà indicare quanti posti sono disponibili a quel prezzo e quale sia la tariffa massima. Nelle code virtuali dovranno comparire le cifre aggiornate, mentre le spese obbligatorie andranno comunicate fin dal primo momento. L’obiettivo dichiarato è contrastare il drip pricing, la pratica di attirare i clienti con un’offerta allettante per poi aggiungere costi strada facendo.

La nuova normativa, che si intreccia con la legge sui servizi digitali e con l’Eu Kids Act, vuole anche restituire agli utenti il controllo su alcune funzioni ormai onnipresenti. Lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei video e le notifiche non essenziali potranno essere disattivati. Sul fronte degli abbonamenti, le prove gratuite non potranno più trasformarsi in contratti a pagamento senza un consenso esplicito, e disdire dovrà essere semplice quanto iscriversi.

Stretta in arrivo anche per il mondo dei videogiochi. Gli sviluppatori dovranno rendere note le probabilità di vincita delle loot box e il costo reale degli oggetti acquistati con valute virtuali. Per i minori saranno vietate le scatole premio a pagamento e i meccanismi pay to win, mentre le valute virtuali acquistabili risulteranno disattivate di default.

Più poteri a Bruxelles

Il Digital Fairness Act rafforza anche il ruolo diretto della Commissione europea. Bruxelles potrà intervenire in prima persona sulle violazioni diffuse in almeno due terzi degli Stati membri e della popolazione dell’Unione. Alle imprese coinvolte potranno essere inflitte sanzioni superiori al 6% del fatturato mondiale annuo.

Fonte: TecnoAndroid