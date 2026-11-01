Xbox Reset, primo trimestre in perdita ma costi giù del 3%

Il primo report finanziario di Xbox pubblicato dopo l’avvio del piano Xbox Reset si chiude in perdita. Microsoft ha diffuso i numeri relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 2027 e la divisione dedicata al gaming continua a mostrare un calo sia nei ricavi sia nelle vendite di hardware. Il dato più incoraggiante arriva dal fronte delle spese, perché i costi operativi risultano scesi del 3% proprio grazie alla ristrutturazione voluta dai vertici.

Prima di entrare nel merito conviene chiarire un aspetto che spesso crea un po’ di confusione. Il calendario contabile di Microsoft non segue quello solare, ed è per questo che il trimestre etichettato come Q1 FY 2027 fa riferimento in realtà ai mesi che vanno da luglio a settembre 2026. Si tratta quindi di un periodo appena concluso, e la fotografia che ne emerge è piuttosto recente. Un trimestre non basta certo a raccontare tutta la storia di una strategia, ma resta comunque il primo banco di prova concreto per capire in che direzione si sta muovendo il marchio.

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Il primo banco di prova per Xbox Reset

Il motivo per cui questo documento era atteso con particolare curiosità è semplice. Per la prima volta i conti includono un periodo in cui il piano Xbox Reset era già operativo, dopo che la dirigenza aveva deciso di metterlo in atto. Parliamo di un’iniziativa che fin dall’inizio ha diviso e che è stata accolta come una scelta controversa, capace di sollevare più di qualche perplessità tra appassionati e osservatori del settore. Proprio per questo i numeri del trimestre venivano visti come un primo segnale utile a valutare l’efficacia della nuova linea. Il quadro che ne esce è però tutt’altro che netto. Da una parte la ristrutturazione sembra aver prodotto un effetto misurabile sul contenimento delle spese, dall’altra non ha ancora dato frutti dove conta di più, cioè nel fatturato. Ed è un dettaglio che pesa, perché un’azienda può limare i costi quanto vuole ma senza una crescita delle entrate il bilancio difficilmente torna a sorridere.

La sensazione è quella di una ristrutturazione che ha iniziato a lavorare sulla parte più controllabile dell’equazione, quella interna, mentre il mercato non ha ancora risposto come la società avrebbe probabilmente voluto. Non è un fallimento dichiarato, ma nemmeno la svolta che qualcuno si aspettava già da questo primo trimestre.

Ricavi e console ancora col segno meno

Guardando nel dettaglio, la divisione gaming di Microsoft registra ancora una flessione delle entrate. L’avverbio non è casuale, perché il calo non rappresenta una novità isolata ma la prosecuzione di una tendenza negativa che il piano di rilancio non è riuscito per ora a invertire. Lo stesso vale per il comparto hardware, che comprende la vendita delle console e che continua a perdere terreno.

L’unica voce che si muove nella direzione sperata è quella delle uscite. I costi operativi di Xbox sono infatti diminuiti del 3%, un risultato che viene attribuito direttamente al piano di riorganizzazione avviato dai vertici. È la conferma che almeno una parte degli obiettivi fissati con il Reset ha trovato un riscontro nei conti, anche se l’effetto sul bilancio complessivo della divisione resta limitato dal contemporaneo arretramento delle vendite.

Il risultato finale di questo primo trimestre dell’anno fiscale 2027 è dunque una chiusura in perdita, con il fatturato e l’hardware ancora in discesa e una riduzione delle spese operative del 3% come unico dato positivo legato alla ristrutturazione di Xbox.

Fonte: TecnoAndroid