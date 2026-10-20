One UI 9, bug nella barra di stato: Samsung lavora alla soluzione

La versione stabile di One UI 9 basata su Android 17 sta arrivando su un numero sempre più ampio di dispositivi Samsung Galaxy, portando con sé nuove funzionalità e una serie di miglioramenti. Accanto alle novità, però, è già emerso qualche intoppo. Uno dei più curiosi riguarda le icone della barra di stato, che in determinate circostanze non rispondono come dovrebbero. Quali siano esattamente queste circostanze, al momento, non è ancora chiaro.

Il lato positivo della vicenda è che Samsung ha già riconosciuto il problema e ha confermato di essere al lavoro su una soluzione. Quello meno piacevole è che non esistono indicazioni sui tempi necessari per distribuirla. Chi ha già installato il nuovo aggiornamento e si è imbattuto nel bug dovrà quindi pazientare ancora un po’, senza una data su cui fare affidamento.

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Il malfunzionamento nasce dentro Good Lock QuickStar

La segnalazione è partita da un utente sul forum della community sudcoreana di Samsung. Stando a quanto descritto, alcune icone di sistema non reagiscono ai comandi previsti all’interno di QuickStar, il modulo di Good Lock pensato per personalizzare gli elementi che compaiono nella barra di stato. Si tratta quindi di uno strumento usato da chi vuole decidere nel dettaglio cosa mostrare e cosa nascondere nella parte alta dello schermo, e proprio lì qualcosa ha smesso di funzionare come previsto.

Il comportamento osservato è piuttosto insolito. Nel video allegato alla segnalazione l’utente prova a modificare diverse opzioni legate alle icone di sistema, attivandole e disattivandole una dopo l’altra. La barra di stato, però, non si aggiorna in modo coerente con le scelte fatte. In pratica le impostazioni cambiano nel menu di QuickStar ma il risultato sullo schermo non corrisponde a quello che ci si aspetterebbe, e la personalizzazione perde così buona parte della sua utilità.

Non si parla dunque di un difetto che blocca il telefono o ne compromette l’uso quotidiano, ma di un’anomalia che colpisce chi sfrutta a fondo gli strumenti di personalizzazione offerti da One UI 9. Per questa fetta di utenti, comunque, il fastidio è concreto, perché una delle funzioni più apprezzate del pacchetto Good Lock non fa ciò per cui è stata pensata.

Serve un intervento sul software di sistema

Rispondendo alla segnalazione, Samsung ha spiegato che sono previsti interventi per migliorare il comportamento della funzione. Il punto delicato è che per eliminare il bug non basta mettere mano alle sole impostazioni di QuickStar. Servono modifiche al software della piattaforma sottostante, quindi alla base stessa del sistema, oltre a ulteriori verifiche per assicurarsi che la correzione non crei nuovi problemi altrove.

È proprio questo passaggio a complicare le cose. Un ritocco limitato al modulo di Good Lock avrebbe potuto arrivare in tempi relativamente rapidi, mentre un intervento più profondo richiede passaggi aggiuntivi e controlli più accurati. Ecco perché, almeno per ora, l’azienda non è in grado di indicare una tempistica precisa per il rilascio della soluzione.

Samsung non ha infatti comunicato quando sarà disponibile l’aggiornamento correttivo destinato ai dispositivi Galaxy con One UI 9. Gli utenti che riscontrano il malfunzionamento delle icone nella barra di stato restano quindi in attesa delle prossime comunicazioni da parte del produttore.

Fonte: TecnoAndroid