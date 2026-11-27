Dietro la nascita di XBOX potrebbe esserci anche lo zampino di chi, all’epoca, guidava la concorrenza. Ken Kutaragi, considerato il padre di PlayStation, ha raccontato che molto prima dell’arrivo di Microsoft nel mercato delle console immaginava già la casa di Windows come una futura rivale di Sony. In un’intervista pubblicata il 24 novembre l’ingegnere giapponese ha ammesso di aver lasciato cadere di proposito un’offerta di collaborazione. L’obiettivo era piuttosto chiaro nella sua testa: quel rifiuto avrebbe dovuto spingere Microsoft a sviluppare una piattaforma da gioco propria, che andasse oltre il semplice PC.

L’incontro a tu per tu e l’offerta dei dischi rigidi

La proposta prese forma durante un colloquio privato con un dirigente di Microsoft. In quell’occasione Kutaragi mostrò all’interlocutore la tecnologia su cui Sony stava lavorando per portare la grafica 3D in tempo reale nelle case delle persone. Nel suo racconto, però, alcuni dettagli restano volutamente nell’ombra. Il creatore di PlayStation non ha rivelato né il nome del manager né il modello di console a cui si stava dedicando in quel periodo.

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Stando alla sua ricostruzione, l’azienda di Bill Gates si offrì di fornire a Sony dischi rigidi senza alcun costo, chiedendo in cambio alcuni diritti di licenza. Kutaragi ricorda bene l’insistenza del dirigente, che cercò in ogni modo di convincerlo ad accettare, e non usa giri di parole per descriverlo: lo definisce arrogante. Nel ripercorrere quell’incontro l’ingegnere ha messo l’accento anche su un altro aspetto, cioè l’enorme differenza di risorse tra i due gruppi. Secondo lui Microsoft poteva contare su mezzi finanziari di gran lunga superiori a quelli della società giapponese.

Dalla Game Developers Conference agli scaffali italiani

L’annuncio ufficiale della prima XBOX arrivò il 10 marzo 2000, quando Bill Gates salì sul palco della Game Developers Conference per presentare il progetto. Microsoft descrisse la sua creatura come una console dedicata, pensata per sfruttare i progressi tecnologici raggiunti nel mondo dei PC. La macchina debuttò nel 2001 e, curiosamente, portava con sé proprio un disco rigido di serie. Una scelta che permetteva ai giocatori di conservare i salvataggi senza dover acquistare a parte una scheda di memoria.

In Italia la console di Microsoft sbarcò il 14 marzo 2002, insieme ad altri quindici Paesi europei. Il terreno però era già presidiato da PlayStation 2, arrivata nei negozi del Vecchio Continente nel novembre del 2000. Il distacco nei numeri si fece evidente qualche anno più tardi. Sony toccò quota 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo nel novembre del 2005, mentre nel maggio successivo il gruppo di Redmond comunicò di aver superato i 24 milioni di esemplari venduti della sua prima console.

Nonostante la rivalità, nelle parole di Kutaragi non c’è traccia di rancore. Il padre di PlayStation ha ricordato gli ingenti investimenti che Microsoft riversò sulla nuova piattaforma e ha riconosciuto a entrambe le aziende il merito di aver fatto crescere il mercato delle console. «Insieme abbiamo aperto questo settore», ha dichiarato.

Fonte: TecnoAndroid